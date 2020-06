Rome, la marche qui fâche

Les ultras de divers clubs de Serie A ont manifesté ce samedi à Rome, pour protester contre le gouvernement. Un rassemblement controversé, alors qu'il est reproché à certains des groupes impliqués d'entretenir des sympathies néofascistes.

Ultras controversés

Street fighters

Propos issus de La Repubblica

Aux dernières estimations, on en comptait quelques centaines. Quelques centaines d'ultras, qui rugissent près du Circo Massimo de Rome pour» . Déjà pas au beau fixe avant la crise du Covid-19, la relation des ultras italiens avec le pouvoir ne pouvait que se détériorer tandis que la Serie A devrait reprendre le 20 juin à guichets fermés. Leur grogne inquiétait ainsi dans la Botte, alors que l'initiative de la manifestation romaine qui s'est tenue ce samedi est attribuée à des groupes deà la réputation pas franchement flatteuse.Selon plusieurs médias transalpins, comme le quotidienet l'hebdomadaire, l'idée de ce rassemblement émane de groupes, associations et formations politiques bien connus et proches de l’extrême droite qui agissent derrière le nom Ragazzi d’Italia. Le Veneto Fronte Skinhead, une organisation de droite radicale historiquement présente dans la Curva Sud du Hellas, et la Brigata Leonessa, un groupe d'ultras de Brescia dont une frange non négligeable est usuellement catégorisée à l’extrême droite du champ politique, seraient notamment à l'origine du schmilblick. Suffisant pour inquiéter l'Anpi (Association nationale des partisans italiens), organisation fondée par des résistants italiens contre le régime de Mussolini, puis contre l'occupation nazie. Cette organisation avait d'ailleurs envoyé une lettre au préfet de Rome, pour que cetteIl reste néanmoins impossible de catégoriser politiquement l'ensemble des ultras qui se sont rassemblés dans la capitale, ce samedi. Il convient également de souligner que de nombreux groupes ultras ont notoirement pris leur distance avec l'événement. C'est notamment le cas des ultras de l'Atalanta, qui ont déclaré dans un communiqué que. L'association de défense des droits des ultras Basta abusi, qui regroupe plus de 150 groupes de tifosi, a elle aussi décliné l'invitation en décrétant que l'événement était. Idem pour les ultras napolitains, qui ont décidé de ne pas faire le déplacement dans la capitale.Finalement, le regroupement s'est donc tenu autour de 15 heures au Circo Massimo de Rome où demeurent les vestiges de l'antique piste de courses de chars de la capitale. Un lieu de rassemblement officiellement demandé à la préfecture par Forza Nuova, un parti politique d’extrême droite et néofasciste. Au menu ? Pas mal de saluts romains, desscandés par-ci par-là, des bombes fumigènes... Des pétards aussi, à en croirequi s'est rendue sur place pour chroniquer l'événement. Et sinon ? De la baston, forcément, comme le relate le quotidien transalpin :Tous les tifosi ne sont évidemment pas à mettre dans le même sac, puisque certains d'entre eux auraient tenté de mettre fin aux débordements. Avec un succès mesuré :Certains ultras n'ont d'ailleurs pas seulement défié les policiers, mais se seraient aussi affrontés entre eux, rivalité de clubs oblige. Et puis, plus grand-chose. La préfecture pronostiquait qu'elle pourrait avoir à encadrer jusqu'à 5000 hommes, mais la presse transalpine rapporte que le cap du millier de manifestants n'a en réalité même pas été franchi. Rien d'ingérable en somme, même si l'Italie du football se serait sûrement volontiers passée d'une après-midi comme celle-là avant la reprise de la Serie A. Autre chose, vite.