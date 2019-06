Romain Métanire va prendre part au All Star-Game

Roster: 100%Meet the full squad for the 2019 #MLSAllStar Game pres. by @Target! pic.twitter.com/tBYxpMvkWT — Major League Soccer (@MLS) 24 juin 2019

Le rêve américain.Ce lundi, la MLS a dévoilé l'identité des 26 joueurs, élus par les fans et désignés par les entraîneurs, qui disputeront le All-Star Game à Orlando le 31 juillet prochain face à l'Atletico de Madrid. Et parmi les noms d'Ibra, de Rooney, ou même de Schweinsteiger, est apparu celui de l'ancien Rémois Romain Métanire.L'ancien latéral passé aussi par le FC Metz, âgé de 29 ans, évolue depuis janvier 2019 sous les couleurs du Minnesota United. Au cours de sa première saison, Métanire a disputé quatorze matchs de championnat et délivré six passes décisives, soit le meilleur total en MLS cette année. Avec un petit but au passage, s'il vous plaît.Métanire MVP des finales, vous le sentez arriver ?