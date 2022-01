Romain Faivre et la panenka de la discorde

C’est à la mode en ce moment : peu importe de quoi il s’agit, il doit y avoir des pro et des anti. Un phénomène qui s’étend évidemment (et peut-être plus qu'ailleurs) au football, où le moindre geste est scruté, épié, débattu. C’est le cas de la panenka tentée et réussie dimanche par Romain Faivre contre une équipe bordelaise diminuée. Alors que le maestro brestois essuie un nombre d’insultes disproportionné, applaudissons ce geste génial.

56

Connemara, Zizou et survol

Les gens qui reprochent à Romain Faivre d’avoir fait une panenka sont des demeurés. Déjà parce qu’il fait ce qu’il veut, ensuite parce que c’est réussi donc efficace, enfin car il s’agit de football professionnel et qu’il ne doit rien à l’adversaire. Insupportable votre clubisme. — Gigg’s (@Giggs_) January 2, 2022

Par Emile Gillet

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

15h21 : l’heure du crime. Quelques secondes auparavant, alors que Jacques Ekomie venait de déséquilibrer Jérémy Le Douaron dans la surface, Romain Faivre, déterminé, se saisissait de l’arme : un ballon blanc. Puis, sans sommation, il achevait les Bordelais d’une panenka aussi précise qu’humiliante pour Davy Rouyard, qui disputait là son premier match professionnel. Sans pour autant bondir de joie, le Brestois célébrait son but comme il se doit, d’une belle glissade sur les genoux. Tout cela s’est déroulé en à peine une minute. Il aura fallu moins de temps à la Twittosphère pour lui tomber dessus gratuitement.Morceaux choisis duqui est tombé sur le coin du museau de Romain Faivre :,,Un langage tout simplement honteux qui mérite d’être pointé du doigt pour qu’il cesse. D'ailleurs, soit dit en passant, leen question - Davy Rouyard - n’a qu’un an et un mois de moins que Romain Faivre. En plus d’être ridicule et infâme, cette excuse n’est donc même pas valable.Cette panenka, parfaitement exécutée puisqu'elle a rebondi pile au niveau de la ligne avant de rentrer devant les yeux d’un gardien qui patinait pour se remettre sur ses appuis, a un mérite : elle passe au révélateur un grand nombre de personnes et permet de différencier les supporters des clubistes. Et on ne parle pas là de ceux qui aiment se trémousser à 200 dans 40 mètres carrés surde Naps ou. Mais bien ceux qui perdent tout jugement quand on touche à leur écusson. Qu’on soit clair : oui, le contexte n’était peut-être pas favorable, mais Romain Faivre est-il responsable des 21 cas de Covid qui touchaient Bordeaux ? Certainement pas. De son point de vue, il vient dedans un match éliminatoire et donc probablement d’offrir la victoire à son public. Rien de plus.Dans ce genre de circonstances, on ne peut que ravaler sa fierté et saluer le geste d’un bonhomme qui a placé le Finistère sur la carte du foot comme étant un atelier d’artistes. Point barre. C’est à se demander ce que Twitter aurait pu dire quand Zinédine Zidane règlait son compte à Gianluigi Buffon en finale de la Coupe du monde 2006 d’une panenka. Certainement que d'aucuns lui auraient reproché d’avoirLes réseaux sociaux sont parfois ahurissants pour cette passion à deux étages : on s’ébahit sur un dribble qui élimine un adversaire sans faire avancer le jeu, mais on en veut à un minot qui prend des risques pour faire gagner son équipe., déclarait Faivre à Ouest-France en novembre. "Romain, il a vraiment quelque chose, mais il n’est pas constant."Une chose est sûre : il n’a pas survolé la rencontre, mais la Gironde tout entière se rappellera de lui pendant un bail, et même quand il portera les couleurs du Milan. C’est déjà, à une petite échelle, la marque des grands.