Romain Danzé prend sa retraite

Merci et bravo Romain ! ??Après 18 années à porter les couleurs du club, @Ladanze29 raccroche les crampons. ?⚫➡ https://t.co/NPRtGWc39g pic.twitter.com/MaX2g73Yfm — Stade Rennais F.C. (@staderennais) 24 mai 2019

VLA

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Une dernière danze.À 33 ans, le Rennais de toujours Romain Danzé va mettre un terme à sa carrière après dix-huit saisons passées au SRFC. Le défenseur aura disputé plus de 350 matchs sous la tunique rouge et noire, mais n'aura pas pu participer à la belle saison rennaise à cause de ses problèmes articulaires récurrents.Le natif de Douarnenez n'aura donc connu qu'un seul club et peut se féliciter de raccrocher les crampons après avoir vu ses partenaires remporter la Coupe de France , alors qu'il avait pris part aux trois dernières finales perdues par Rennes . Mais il devrait sans doute rester au Stade rennais, où une reconversion devrait l'attendre histoire de ne pas vraiment couper avec le ballon rond et son club de coeur.Entre Danzé et De Rossi, les joueurs d'un seul club sont vraiment en voie de disparition.