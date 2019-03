Courbis, putschiste professionnel

Arrivé le 21 février dernier pour aider Fabien Mercadal à sauver Caen de la relégation, Rolland Courbis s'est auto-proclamé entraîneur en chef ce vendredi en conférence de presse. Avant d'être remis à sa place par les dirigeants du club normand. Un bordel qui n'aide pas vraiment la lanterne rouge de Ligue 1 dans sa mission commando, qui débute par un déplacement dangereux à Monaco.

Joue-la comme Rolland

L'effet Rolland Courbis se fait encore attendre

Par Steven Oliveira

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La science semblait avoir démontré que le stress n’était pas à l’origine des cheveux blancs, comme on a coutume de le dire en France. Pourtant, en voyant débarquer Fabien Mercadal en conférence de presse d’avant-match contre Monaco, les journalistes n’ont pas reconnu l’entraîneur du Stade Malherbe de Caen. En quinze jours de trêve internationale, ce dernier a visiblement perdu sa touffe noire au profit de quelques cheveux gris sur le caillou et a même rétréci de quelques centimètres.Un petit coup de lingette sur les lunettes plus tard, et les journalistes se rendent alors compte qu’il ne s’agit pas de Fabien Mercadal. Devant eux, Rolland Courbis, qui explique sa présence : «» Première nouvelle. Présent en Normandie pour aider l’ancien entraîneur du Paris FC à sauver le club, Rolland Courbis confesse que les rôles ont changé durant la trêve : «"Qui décide entre Fabien et moi ?"» Ça a le mérite d’être clair.Visiblement pas au courant de ce changement de rôle en interne, le Stade Malherbe de Caen s’est permis de rectifier les propos de Rolland Courbis dans un communiqué balancé quelques heures après la conférence de presse de l’ancien coach de Montpellier. Un communiqué dans lequel le club normand rappelle que «» et que «(...)» De son côté, l’ancien entraîneur de l’AC Ajaccio a profité d’un passage sur RMC pour tenter un rétropédalage : «Des propos qui ont du mal à convaincre, tant les supporters de Caen attendaient depuis le 21 février 2019 et l’arrivée de Rolland Courbis le jour où il allait prendre la place de Fabien Mercadal. Comme si cette situation paraissait inévitable. D’autant plus depuis la trêve internationale, et l’annonce du natif de Marseille qu’il allait réduire ses activités de consultant sur RMC. Il faut dire que Coach Courbis n’en est pas à son coup d’essai, puisque son dernier passage sur un banc de Ligue 1, au Stade rennais en 2016, était déjà le fruit d’une situation similaire. Nommé conseiller du président René Ruello, Rolland Courbis avait finalement pris la place de Philippe Montanier huit jours plus tard. Pourtant, l’entraîneur de 65 ans avait affirmé sur RMC au moment de sa nomination à Caen que la situation était totalement différente : «» La finalité reste pourtant identique.À Caen, Fabien Mercadal s’était, lui, montré plutôt heureux de voir débarquer Rolland Courbis même s’il n’a pas vraiment eu le choix. Du moins, c’était sa position officielle devant les caméras : «» Résultat, depuis le 21 février, pas une décision de Fabien Mercadal n’est prise sans le consentement de l’ancien coach de Montpellier présent dans son dos. Tel un examinateur qui surveille si son élève fait les bons choix, avant de lui glisser à l'oreille la solution. Une situation un peu cocasse, qui ne fonctionne visiblement pas : depuis l’arrivée de Rolland Courbis, Caen reste sur un match nul et quatre défaites (dont une en Coupe de France face à Lyon, et un violent 5-0 face à Saint-Étienne à domicile).Pire, le Stade Malherbe de Caen est passé de la 19place à deux points du 17avec quatre points d’avance sur Guingamp à la dernière place avec neuf points de retard sur le 17. La faute aux choix de Rolland Courbis ? Peut-être. Ce n’est en tout cas pas l’avis du principal intéressé, qui a visiblement décidé de prendre les choses en main en s’installant calife à la place du calife. Une situation cruelle pour Fabien Mercadal, qui pourra au moins rejeter la faute sur Rolland Courbis en cas de relégation. Et ainsi s’éviter des soucis supplémentaires, et les cheveux blancs qui vont avec.