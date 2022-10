Roissy-en-Brie, victime collatérale de l'affaire Pogba

Il y a encore quelques mois, on présentait le quartier de la Renardière, où a grandi la fratrie Pogba, comme la belle cité qui a vu éclore un champion du monde. Mais depuis août dernier et les « grandes révélations » de Mathias Pogba, la triste affaire qui monopolise l’actualité a forcément terni la réputation de la commune de Roissy-en-Brie, en Seine-et-Marne. Mais alors, comment les Roisséens ont accueilli cette sinistre histoire ? Reportage.

« Pendant quelques années, nous les jeunes du tieks, on était les petits d’une "cité d’or". Grâce à Pogba. À cause de cette histoire, il ne reste plus que la cité. »

« Personne ne leur jettera des pierres »

Le city stade Paul Pogba à Roissy-en-Brie. #MUFC pic.twitter.com/VAQj9WKblG — Manchester United (@MUnitedFR) June 9, 2021

« Avec tout cet argent, toutes ses conneries, il ferait bien d’en donner aux adolescents en galère. »

Toujours la star des plus jeunes

Par Matthieu Darbas, à Roissy-en-Brie

Tous propos recueillis par MD.

* Les prénoms ont été changés.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dans le hall d’immeuble du bâtiment 12 de la cité de Roissy-en-Brie, Djamel*, 22 ans, assure suivre de loin le feuilleton aussi triste que sordide autour de la famille du champion du monde 2018, lancé par l'un de ses frères, Mathias, dans une vidéo annonçant des « grandes révélations » fin août dernier. Pas qu’il n’a pas le temps ni les moyens de le faire, mais plutôt pour garder simplement en têteFace à lui, son pote d’enfance Steve*, du même âge, porte un tout autre discours., atteste le jeune habitant du quartier assis sur sa chaise de camping, avec le maillot de Manchester United floqué Pogba sur les épaules.Entre l’omerta et un léger ras-le-bol, cette affaire divise dans le quartier qui a vu grandir la famille Pogba.À mesure que Djamel conte ses petits souvenirs de la famille Pogba, il décide de laisser sa chaise de côté pour offrir la visite de ce quartier. À quelques pas de la station du RER E, il s'engouffre ainsi entre les quatorze tours de la Renardière et s’amuse à pointer du doigt le bâtiment qui a vu grandir l'actuel pensionnaire de la Juventus.Le sourire au bord des lèvres, le jeune Roisséen prend vite plaisir à interpeller les plus anciens du quartier, sillonnant un autre bâtiment, pour leur demander leur avis. Tout de suite, « Papy » , comme on le surnomme, fronce les sourcils :"J’étais là depuis le début" » , embraye en rigolant Djamel*. Au moment de parler plus en détails de cette affaire, les plus jeunes s’éclipsent de la discussion, et « Papy » reprend., lance-t-il, une canette de 8.6 à main.Même son de cloche au comptoir de L’Auberge, à une dizaine de minutes à pied de La Renardière. Si au début, un des habitués du bar taquine en assurant bien vouloir, faisant allusion à la somme qu’auraient réclamée les hommes armés lors d’une tentative d'extorsion sur Paul Pogba, les rires laissent vite place à une énorme déception.Remontée, la patronne pense aussi aux jeunes., clame-t-elle en pointant du doigt les immeubles du quartier.Dans L’Auberge, tous s’accordent à dire qu’ils étaient heureux d’avoirà une famille inspirante, mais que désormais,, en conclut la gérante.Un peu plus loin justement, les enfants ont déjà pris possession du city-stade à peine sortis de l’école. Les cartables bordent le synthétique bleu, couleur choisie par l’enseigne à trois bandes pour évidemment faire un clin d’œil au parcours doré de l’équipe de France en Russie, et les maillots de la Juventus ne manquent pas à l’appel. Et pendant que les jeunes s’organisent à faire les deux équipes avant de taper le ballon, Issa, 13 ans, prend son courage à deux mains et évoque l’affaire., lâche-t-il avec un grand sourire avant de faire un petit dab. Plein de naïveté et de bonté, un de ses copains ajoute :Après l’omerta et la stupéfaction des plus anciens, cette vision sert tout de même de rappel à tout le monde : oui, la famille de Pogba sera toujours chez elle à Roissy.