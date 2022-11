Rodez prolonge le cauchemar de Saint-Étienne

Saint-Étienne (4-4-2) : Dreyer - Namri (Bakayoko, 70e), Nadé, Giraudon, Pétrot - Lobry (Moueffek, 73e), Bouchouari, Mouton (Pintor, 71e), Cafaro (Saban, 73e) - Wadji, Krasso. Entraîneur : Laurent Batlles.



Rodez (3-5-2) : Mpasi - Vandenabeele, Raux-Yao, Chougrani (Mouyokolo, 82e) - Senaya, Boissier, Danger, Rajot (Valerio, 81e), Abdallah (Ouammou, 74e) - Corredor (Pembélé, 74e), Depres (Mendes, 58e). Entraîneur : Émerick Darbelet.

Le calvaire des Verts se poursuit.Il y a deux semaines, à l’occasion du septième tour de la Coupe de France, Saint-Étienne trébuchait dans son antre face à Rodez (0-0, 3-4 TAB). Le scénario s’est répété ce samedi après-midi en championnat, dans des proportions encore plus inquiétantes (0-2). Car les Verts n’ont rien montré pendant 90 minutes, si ce n’est une indigeste bouillie de football. À la désormais traditionnelle fragilité défensive s’est ajoutée une animation offensive déficiente, quasiment incapable d'engendrer du danger. Et si l’on y ajoute une trop grande nervosité, symbolisée par l’expulsion de Jimmy Giraudon pour une attitude et des propos vraisemblablement déplacés (68), on obtient tous les ingrédients débouchant sur un fiasco. Un de plus.Il faut également reconnaître qu’en face, le RAF a réalisé le match qu’il fallait. Malgré le départ surprise de leur entraîneur Laurent Peyrelade en milieu de semaine, les Aveyronnais sont restés attachés à leurs points forts, à savoir une solidarité de tous les instants et une cohésion collective infaillible. Ils s’en sont aussi remis au talent de Marvin Senaya pour faire basculer la rencontre en leur faveur. Intenable, le joueur prêté par Strasbourg a d’abord ouvert le score en glissant le ballon entre les jambes de Matthieu Dreyer, avant d’obtenir le coup franc sur lequel le malheureux Anas Namri a prolongé, au fond de ses filets, le centre de Lorenzo Rajot. Laurent Batlles a eu beau additionner les changements, rien n’y a fait. Et les Stéphanois ont quitté le terrain la tête basse, sous les copieux sifflets d’un public qui n’en finit plus d’être désabusé.Les prochaines semaines s’annoncent tendues du côté de l’ASSE, désespérément engluée au fin fond du classement (19).