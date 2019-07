Rodez et Chambly à la fête, Guingamp et Caen font la tête

Large vainqueur de Châteauroux, Clermont est le premier leader de cette Ligue 2 cuvée 2019-2020. Les Clermontois sont suivis sur le podium par Troyes, déjà au niveau à Niort (2-0), et Rodez, vainqueur surprise d'Auxerre (2-0) à Toulouse. L'autre promu, Chambly, a également créé la sensation en tapant VA (1-0) à Beauvais. La soirée a été plus compliquée pour les anciens pensionnaires de Ligue 1 : Guingamp a tout gâché face à Grenoble (3-3), et Caen n'a ramené qu'un point de Sochaux (0-0). Enfin, Ajaccio et Le Havre se sont quittés bons ennemis à François Coty (2-2).

Les résultats de la 1ère journée de Ligue 2 :

Le vrai héros : Thibault Jaques

Le vrai zéro : Guingamp

Le chiffre : 279

Oh, le vilain geste (ou joli, c'est selon) !

Sujet, verbe, compliment :

Si cette soirée était une pizza : l'Hawaïenne

Quelques petits pas sur place avant de s'élancer, et une frappe lourde, dans le coin gauche, qui prend Jérôme Prior à contre-pied. On joue depuis tout pile une heure, à Beauvais, et Thibault Jaques vient d'entrer dans l'histoire du FC Chambly Oise. En ouvrant le score sur penalty, face à Valenciennes, le capitaine a inscrit le premier but de l'histoire de son club en Ligue 2. L'entité, créée en 1989, a du même coup signé la première victoire de son histoire à ce niveau. La Ligue 2 est prévenue : les Picards ne sont pas venus là pour déconner.D'abord, un penalty loupé par Nolan Roux sur lequel Ngbakoto avait heureusement bien suivi. Ensuite, deux buts d'avance à la pause, dilapidés en sept petites minutes, avec notamment une énorme bourde de Marc-Aurèle Caillard. Enfin, un nouvel avantage d'un but grâce à cet enroulé lointain sublime de Bryan Pelé, qui n'a duré que deux minutes suite à une magnifique madjer de Moussa Djitté, auteur d'un doublé à Roudourou. Malgré un scénario favorable, Guingamp n'avait visiblement pas envie de gagner ce soir. Tant mieux pour le Grenoble Foot 38 qui repart avec un point récupéré à l'envie. Bienvenue en Ligue 2, les gars.Voilà plus de neuf mois que Gaëtan Courtet attendait de faire ficelle. Deux cents soixante-dix-neuf jours, très exactement. Une éternité à laquelle le nouvel attaquant a mis fin dès sa première sous le maillot de l'AC Ajaccio et après cinq petites minutes, donnant ainsi l'avantage à l'ACA face à son nouvel ennemi havrais. Histoire de se foutre les supporters corses pour de bon dans la poche, l'ancien lorientais a même récidivé en fin de match sur penalty, privant ainsi le HAC d'un succès savoureux. Ghislain Gimbert à peine parti, Ajaccio s'est déjà trouvé une nouvelle idole.Planté face au kop ajaccien, Tino Kadewere, tout juste buteur sur penalty, se bouche les oreilles. Pour imiter Memphis Depay ? Non, pour rendre hommage à Jean-Philippe Mateta, qui avait foutu le feu de la même manière au stade François Coty après avoir marqué de la même manière lors du barrage d'accession à la Ligue 1 il y a deux saisons. Même cause, mêmes effets : les Corses ont pété un câble et sont sortis de leur match. Ce dont Kadewere, averti sur ce coup-là, a profité quatre minutes plus tard en signant un doublé. Du coup, Le Havre a aussi trouvé sa nouvelle idole.» Robert Malm ferait peut-être bien de les présenter aux dirigeants de l'AS Nancy-Lorraine, ses attaquants vicelards. Car ce gentil Dona Ndoh, à point nommé pour exploiter une sortie loupée de Jérémy Vachoux, a préféré résister au retour du portier orléanais et frapper. Mais sa tentative a été repoussée sur la ligne par Pinaud. Résultat, l'ASNL a dû se contenter d'un nul décevant face à Orléans pour sa première de la saison à Marcel Picot (0-0). Bon, c'est toujours mieux que l'an passé, où les Lorrains avaient dû attendre la huitième journée pour prendre leurs premiers points, hein.C'est la pizza des mecs atypiques, des artistes, avec ses bouts d'ananas balancés ici et là sur la sauce tomate et les morceaux de jambon. Celle à laquelle personne ne pense, sauf ces types qui sentent les tendances et les bons coups avant tout le monde. Celles des types qui, s'ils ont fait un Loto Foot ce soir, on coché la case 1 à Rodez-Auxerre et Chambly-Valenciennes. Tout le monde promettait l'enfer aux deux promus ? «» , rétorquait ce matin l'entraîneur ruthénois Laurent Peyrelade. Ce que l'AJA, VA et toutes les autres équipes de L2 savent désormais, c'est qu'ils n'ont aucune intention d'y retourner. Et la bataille ne fait que commencer...