Robin Leproux : « Sur Hearthstone, je joue avec mon vieux deck druide »

Connu dans le monde du football pour avoir présidé le PSG de 2009 à 2011, Robin Leproux a toujours eu une seconde passion en parallèle du ballon rond : les jeux vidéo. De World of Warcraft à Hearthstone en passant par les innombrables autres jeux testés pour son activité professionnelle, l'ancien président de la station de radio RTL dévoile son profil de gamer.

Propos recueillis par Andrea Chazy

Déjà, je jouais àavant de jouer à la beta de. C’est par cette filiale des jeux Blizzard, sans oublierou, que j’ai finalement découvertau lancement du jeu. Son format de tour par tour, de parties courtes m’a séduit. C’est très inspiré des cartes Magic que je collectionnais et que j’allais acheter ou échanger près de Jussieu, rue des écoles à Paris.Le plus grand défaut que peut avoir un jeu est d’être chronophage. Après, même si une partie se termine rapidement sur, il va y avoir la tentation d’en faire une deuxième, une troisième etc. Moi, le jeu me plaît car il n’est pas frénétique. C’est du tour par tour, ce qui convient à quelqu’un de mon âge si j’ose dire.Cela fait maintenant pas mal d’années que je travaille autour du jeu vidéo, que je teste pleins de jeux comme... Les « Battle Royale » par exemple, c’est extrêmement frénétique et hystérisant. Il n’y a qu’à voir lesqui jouent à: on a l’impression qu’ils ont six mains et quatre-vingts doigts ! Ils jouent à 800 à l’heure. Moi, ça ne me détend pas, et les deux jeux où j’ai un certain niveau sont(World of Warcraft) et. Sur, je suis un méchant casu !Comme vous le savez, c’est un jeu où l’on constitue sonau fur et à mesure. C’est aussi là où réside le génie de Blizzard et de leur business-modèle, carest une machine à cash considérable. Des extensions et des nouvelles cartes sortent en permanence pour permettre aux joueurs de constituer desde plus en plus élaborés. Moi, je ne suis pas tombé dans cette course à l’armement et je joue toujours avec mon vieuxdruide. Au classement, je stagne au niveau 7 platine, ce qui est correct sans être formidable. Mais aussi parce que je refuse de me pencher sur les dernières cartes et de regarder sur Internet toute la journée quels sont les meilleursou les plus performants du moment. Mais il n’y a qu’en faisant cela que l’on atteint les meilleurs niveaux.On gagne des cartes gratuitement en jouant. Mon, paradoxalement, surprend des adversaires. Il a presque un an et demi. Dès les premières cartes, certains ne savent pas si c’est du lard ou du cochon et j’aime bien avoir unrapide. Certains préfèrent patienter et gagner sur la fin, mais il n’y a qu’en surprenant mes adversaires que je peux gagner de mon côté.Vous avez répondu à la question. Je suis conscient que c’est une histoire d’argent et aussi d’un peu de temps, mais ce n’est pas ce que je recherche aujourd’hui sur. Cela reste un jeu où je joue quand j’ai cinq minutes, mais mon jeu de prédilection resteCela fait maintenant 15-16 ans que le jeu est sorti et que j’y joue. Le multijoueur massivement en ligne, qui plus est de jeux de rôles, est une vraie évasion pour moi. J’ai vu arriverlorsque j’étais président de RTL à l’époque. Ça a tout de suite été très immersif, c’était vraiment nouveau et j’y ai passé beaucoup de temps.C’est clair que c’est un jeu qui demande de l’organisation.Du coup, je jouais le soir et je faisais mes raids avec ma guilde entre 21h et 00h deux fois par semaine. Concernant ma vie familiale, c’était tolérable pour mon épouse. Je joue encore parfois de cette manière-là aujourd’hui.Ça n’a rien à voir avec le fait de me sortir de ce cadre-là, car j’adore toujours autant le foot aujourd’hui. D’ailleurs, j’ai joué au foot en extérieur pendant 45 ans. Mais sur les jeux de foot, ça va rapidement faire monter la pression, que ce soit avec un ami ou en ligne. Et vu que je cherche à me détendre, ce n’est pas vraiment le genre de jeux que je recherche.On s’apprête à ouvrir le premier lieu d'e-gaming et d'e-sport à Paris et même en Europe, puisque ce genre de lieu de 2000m² existe déjà en Asie ou en Amérique du Nord. Ce sera moitié PC et moitié consoles. Il y aura aussi des restaurants, des bars, un espace V.I.P. Il y a aussi une arène avec 150 places. Tous les soirs, il y aura des tournois retransmis sur notre chaîne Twitch. On ferait par exemplele lundi,le mardi, le mercredi... Il y aura des tournois de tous niveaux et on va ouvrir cela à la fin de l’année.Ce qui m’a poussé à me lancer, c’est la connaissance de ces communautés. On joue beaucoup en ligne, on joue beaucoup chez soi et on adore retrouverdes gens qui jouent aux mêmes jeux que vous. Prenons l’exemple desstars : aujourd’hui, il y en a un peu partout en France. L’idée sera alors d’en inviter un par jour, qui streamera toute la journée et sa communauté pourra venir le rencontrer. C’est un lieu qui sera aussi dédié auxet celles et ceux qui veulent jouer avec leurs collègues. Tout comme il peut être un point de rendez-vous pour les gens appartenant à une même communauté, à une même équipe, à une même guilde suret qui ne se connaissent pas tous dans la vraie vie. On n’est pas sur un cyber-café, mais bien sur un lieu qui sera beau et qui ne sera pas exclusivement masculin, mais aussi bien féminin, ouvert à tous les âges. Un lieu grand public, mais aussi e-sport le soir avec des tournois pouvant aller sur des niveaux très élevés.