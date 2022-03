Robin Le Normand : « Moi, je veux jouer avec la France »

L’interview de celui qui suit les traces d’Antoine Griezmann est à retrouver dans le numéro 194 de So Foot, en kiosque le 5 mars.



Arrivé en Espagne à l'âge de 20 ans, après un passage chez les jeunes à Brest, Robin Le Normand s'impose aujourd'hui comme un élément incontournable de la Real Sociedad. À 25 ans, le Français, élu joueur du mois d’octobre en Liga, pourrait bientôt toquer à la porte de l’équipe de France.Dans le prochain numéro de, le natif de Pabu à côté de Guingamp confie que son coeur n’a pas trop balancé entre Espagne et France le soir de la finale de la Ligue des nations :En plus de cette petite déclaration d’amour, il rassure Didier Deschamps quant à la couleur du maillot national qu’il souhaite porter :Et pour lui aucun risque de faire comme Aymeric Laporte, également formé au Pays basque et qui a décidé de jouer pour la Roja Et peu importe la concurrence à son poste. En passant par les locaux du club, son coéquipier et gardien de la Real Sociedad, Alex Remiro, a d’ailleurs voulu savoir pourquoi Robin Le Normand n’était toujours pas sur la liste de DD…