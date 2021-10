Roberto Martínez, loin de fermer la porte au FC Barcelone

Diables Rouges - Roberto Martinez : "Charles De Ketelaere a une belle opportunité de se montrer" #belgianreddevils https://t.co/ESYLkfNanj — RTBF Sport (@RTBFsport) October 1, 2021

La fameuse phrase bateau.Xavi, Thierry Henry, Roberto Martínez, voici les entraîneurs liés avec insistance au FC Barcelone ces derniers jours . Sur un siège éjectable, Ronald Koeman pourrait vite laisser son poste vacant et de nombreux médias s’accordent à dire que l’actuel sélectionneur de la Belgique est le candidat favori à sa succession. Présent en conférence de presse ce vendredi midi pour dévoiler sa liste des 24 joueurs en vue du Final Four de la Ligue des Nations, Martínez a subtilement réagi.Attention c’est technique. Au moment d’évoquer les rumeurs qui l'envoient du côté de la Catalogne, le sélectionneur espagnol affirme dans un premier temps qu’il, rapporte le quotidien. Dans un second temps, et c’est là que tout se joue, Martínez profite d’avoir rassuré les Belges trois secondes plus tôt pour ne pas fermer les portes au club de Joan Laporta :. Très bien joué de sa part. Et pour finir sa masterclass, Martínez remet à l’aise les admirateurs des Diables Rouges :C’est fin, parfaitement maitrisé, et c’est surement un bel appel de phare envoyé aux dirigeants du FC Barcelone.Le téléphone va sonner.