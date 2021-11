Roberto Mancini espère que la Bulgarie aidera l’Italie à se qualifier

RB

Les champions d’Europe ne sont pas sereins.Vendredi soir, l’Italie a été tenue en échec sur sa pelouse par la Suisse (1-1) . Presque un moindre mal, tant la prestation des Transalpins a été poussive. Mais un résultat frustrant malgré tout, car Jorginho a expédié un penalty en tribunes en fin de match (90). Résultat : la Squadra Azzurra et la Nati sont encore au coude-à-coude aux avant-postes du groupe C, la première ne devançant la seconde qu’à la différence de buts (+11, contre +9). Qui se qualifiera directement pour la Coupe du monde, et qui devra passer par de périlleux barrages pour espérer voir le Qatar ? Tout se jouera lors d’une dernière journée d’éliminatoires haletante. Et Roberto Mancini espère pouvoir compter sur la Bulgarie.Lundi soir, tandis que les partenaires de Gianluigi Donnarumma effectueront un déplacement piégeux à Belfast pour y affronter l’Irlande du Nord, les Suisses recevront les Bulgares à Lucerne. Et une grosse performance des hommes de Yasen Petrov - déjà éliminés, comme les Nord-Irlandais - aiderait grandement les Azzurri.a ainsi déclaré le sélectionneur italien. Avant de s’interroger :, en référence au nul préjudiciable concédé par ses troupes début septembre (1-1) À sa place, on éviterait quand même de trop y croire.