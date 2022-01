Roberto Lopes, le Requin vert

« Grâce à Dieu, on a sauvé les testicules »

Cap ou pas Cap-Vert ?

Vidéo

Par Andrea Chazy

Tous propos recueillis par AC.









Au Cap-Vert, une victoire en Coupe d'Afrique des nations n’est jamais banale. Il y a huit ans, les Requins bleus décrochaient pour la première fois le droit de s’inviter à la table du gotha africain. Júlio Tavares, l’ancien buteur de Dijon , est l’un des rares à avoir pris part aux trois épopées du Cap-Vert à la CAN. Comme un symbole, c’est l'attaquant d'Al Faisaly (Arabie saoudite) qui a offert d’un coup de boule la victoire face à l’Éthiopie lors du match d’ouverture (1-0). Derrière Tavares, du côté de la défense à trois mise en place par Rui Águas, Roberto Lopes vit, lui, un rêve éveillé."Roberto, tu vas disputer la CAN avec le Cap-Vert en 2022", se marre le numéro 4 cap-verdien. Modeste, Roberto Lopes ? Sans aucun doute, mais aussi conscient de la réalité. Comment pourrait-il en être autrement lorsque l’on grandit à 4300 kilomètres du pays que l’on représente ?Des phrases bien trop sérieuses pour un mec qui a vu sa vie changer à cause d’une blague.Retour en 2016. Quelques semaines avant que les fans irlandais ne contaminent la France de leur bonne humeur lors de l’Euro, Roberto Lopes lâche une phrase qui va changer sa vie. À bientôt 24 ans, l’enfant du Bohemian FC - le plus vieux club du pays fondé en 1890 - vient de boucler sa dernière saison dans son club formateur et évolue aux côtés d’Ayman Ben Mohamed. Le futur joueur du HAC est un binational irlando-tunisien et vient d’être appelé pour la première fois par Sami Trabelsi, le sélectionneur tunisien de l’époque. Lopes, qui répond alors aux questions d’un journaliste, glisse sans vraiment y croire :Une boutade qui passe inaperçu sur le coup. Il faut dire qu’à l’époque, devenir international n’est pas vraiment la priorité de « Pico » ( « l’enfant solide » , le surnom donné par son père).Roberto vit à Crumlin, un quartierà Dublin, où il a grandi avec ses parents et ses deux frères. Son club n’ayant pas les ressources pour filer des contrats pros dignes de ce nom, le jeune Irlandais, qui vient de boucler un bachelor à l’université, bosse dans une banque, d’abord comme guichetier, avant une promotion comme courtier en hypothèque. Son job ne le passionne pas vraiment, et les journées sont longues :, rejoue Roberto.À la fin de l'année civile (2016), lorsque les Shamrock Rovers lui proposent un contrat pro, Lopes met fin aux cadences infernales en acceptant de rejoindre le rival des Bohemians.Fini les journées interminables, place à la récupération et aux séances de muscu : Roberto Lopes a désormais tout d’un joueur professionnel lambda. Le début d’un conte de fées ? Cela y ressemble, même si dès sa deuxième saison chez le mastodonte de l’Irish Premier League aurait pu être la dernière., explique Roberto. La suite va vous étonner..."Oui, vous vous êtes tordu le testicule."La douleur est de plus en plus atroce, sa mère l’emmène à l’hosto pour qu’il soit opéré et le happy end arrive enfin :sourit celui qui n’a rien d’un eunuque aujourd’hui.À quoi ça se joue, une carrière de footballeur pro ?À une journée cauchemardesque comme celle-ci ou bien à un message LinkedIn laissé en « vu » . Dans le cas de Pico, c’est la deuxième option qui a failli lui coûter le plus cher. Inscrit sur le réseau social préféré des quadragénaires en quête d’histoires inspirantes, Roberto reçoit un message en portugais au mois d’octobre 2018 d’un certain Rui Águas. Il l’ignore, pensant que c’est un spam. Onze mois plus tard, Águas revient à la charge avec un « Inmail » en anglais clair comme de l’eau de roche : « L’opportunité tient toujours, y as-tu réfléchi ? » Le défenseur central irlandais se décide alors à traduire le premier message de son futur sélectionneur. Au fur et à mesure qu’il déchiffre la langue d’Eusébio, il se liquéfie.(Rires.)Un mois plus tard, le 10 octobre 2019, Roberto Lopes est convié à Marseille, au stade Parsemain, pour sa première cape face au Togo en amical (victoire 2-1). Le premier chapitre de sa nouvelle vie.Au cœur de la sélection cap-verdienne, Roberto Lopes arrivedont il ne connaît quasiment rien., explique Lopes.Le deuxième jour, le traditionnel bizutage en chanson des nouveaux venus doit se faire en créole cap-verdien. Un imprévu qui pousse Roberto à se ruer sur Spotify et à se rabattre sur une chanson appelée « Dança Mami Creola » de la légende locale Tito Paris.Un choix par défaut qui n’en aurait peut-être pas été un si, petit, Roberto avait baigné dans la culture de son pays d’origine. Car s’il a beau être allé deux fois sur l’île de São Nicolau, la terre familiale où habite son grand-père, personne ne lui avait jamais parlé créole à la maison.glousse Roberto. L’air marin, c’est ce qui pousse peut-être aujourd’hui l’homme de 29 ans à passer son temps libre principalement du côté de Dún Laoghaire, un promontoire réputé de la capitale irlandaise pour ses balades et ses baignades rafraîchissantes.Un coin plus tranquille que la terre de surf qu’est le Cap-Vert et que Roberto, poussé par Leah, sa copine prof d’histoire , découvre petit à petit. Même si la barrière de la langue ne lui permet pas d’avancer autant qu'il aimerait., explique Steven Fortes. Le Lensois, prêté à Ostende et qui évolue aux côtés de Pico en défense, loue néanmoins la volonté d’intégration de son nouveau coéquipierDe son propre aveu, ces moments de flottement amusent plus l’intéressé qui y va aussi de son anecdote :"Gana, Gana, Gana""gagne le ballon"."Calm, Calm, Calm.""Désolé Marçio, la prochaine fois utilise un autre mot si tu peux !"Balle au pied, en revanche, Roberto Lopes n’a pas de problème à se faire comprendre par ses coéquipiers.selon les dires de Fortes, celui qui rêvait ado du Brésil de Ronaldo et Ronaldinho reconnaît qu’il n’a pas vraiment les mêmes caractéristiques que ses idoles de jeunesse :(Rires.)Cela tombe bien : pour aller loin dans cette CAN, le Cap-Vert aura besoin d’une arrière-garde solide pour faire face aux attaques redoutables du Cameroun, du Nigeria, de l’Algérie ou encore du Sénégal. Avec le rêve d’aller au bout ? Roberto veut y croire :