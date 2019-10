Roberto Carlos raconte les coulisses des Galactiques

AAF

Une autre époque, assurément.Dans une interview fleuve accordée à la télévision portugaise, Roberto Carlos a raconté quelques histoires savoureuses sur la période « Galácticos » des années 2000. Et notamment sur sa relation privilégiée avec son copain et compatriote Ronaldo : «Une relation privilégiée entre Carlos, Ronaldo et les autres galactiques qui a été fatale à au moins deux de leurs entraîneurs : José Antonio Camacho (en poste du 17 juin au 9 juillet 1998) et Vanderlei Luxemburgo (décembre 2004-décembre 2005). Le premier, «» , a voulu faire arriver ses joueurs à sept heures du matin. Problème : «» , éclaire l'ancien international brésilien.Le second a lui aussi tenté de bouleverser une habitude... plus surprenante. «"Professeur, ne nous enlevez pas le vin ou la bière avant dîner ou nous allons avoir un problème.", se remémore Carlos.Une belle époque, assurément.