Roberto Carlos a rechaussé les crampons avec l’équipe d’un pub anglais

Roberto Carlos is turning out for Shrewsbury side Bull in the Barne United today as part of a raffle to help disadvantaged young people. He's not starting and has been benched by a software engineer ? pic.twitter.com/9YYxXTzZQB — SPORTbible (@sportbible) March 4, 2022

Some say he was benched after this effort in the warm-up pic.twitter.com/HbOtrJ0KdX — Jack Kenmare (@jackkenmare_) March 4, 2022

NDS

Come-backinho.Il aura fallu attendre cinq ans après la fin de la carrière de Roberto Carlos pour voir l’ancien latéral gauche à l’énorme frappe de balle évoluer sous les couleurs d'une formation anglaise. Ce vendredi, le champion du monde 2002 a endossé le maillot de Bull In The Barne United, l'équipe d'un pub de Shrewsbury, le temps d’un match amical face au Harlescott Rangers. Un transfert fou rendu possible par l’opération), organisée sur eBay et dont les fonds sont destinés à l’association Football Beyond Borders, qui a pour but de venir en aide à des jeunes défavorisés., avait commenté le Brésilien de 48 ans au moment d'apprendre ce transfert. Pourtant, il a dû s’armer d’un peu de patience avant de pouvoir de nouveau taper dans la balle, Son coach du jour ayant choisi de le faire démarrer sur le banc. On a pu observer que le Brésilien avait quelque peu perdu un peu de sa frappe de balle sur coup-franc avec ce magnifique dévissé.Nul doute que les jambes des joueurs qui composaient le mur ont dû flageoler le temps d’un instant.