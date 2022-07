Roberto Cabañas à Brest : le label de Cali

Cet été pendant le mercato, So Foot revient chaque jour de la semaine sur un transfert ayant marqué son époque à sa manière. Pour ce 20e épisode, direction la Bretagne avec une histoire qui sent la poudre, aussi bien celle qui finit dans les narines que celle qui remplit les barillets. Retour sur l’arrivée de Roberto Cabañas à Brest en janvier 1988, en provenance de l'América de Cali.

La Cabańas tombe sur le chien

Yvinec, François Yvinec

Un homme qui se retrouve en plein coeur de la Colombie pour y découvrir la puissance des narcotrafiquants et constater à quelle point la justice locale est corrompue : ce qui ressemble étrangement au synopsis d'un épisode d'Enquête Exclusive raconte pourtant l'histoire du transfert de Roberto Cabañas à Brest. Pour reprendre le rôle de Bernard De la Villardière, l'homme aux entrées les plus soignées du PAF, c'est le regretté François Yvinec qui s'y colle. Auteur d'un doublé décisif lors du dernier match de poule du Mondial 86 face à la Belgique (nul 2-2), le drôle d'oiseau paraguayen, en plus d'avoir inscrit la moitié des pions de son équipe dans la compétition, envoie sa sélection en huitièmes pour la première fois de son histoire.Balayé 3-0 par les Anglais ensuite, le buteur a pourtant marqué les esprits et surtout celui du dirigeant breton qui ne s'imagine alors sans doute pas vivre une aventure aussi folle lorsqu'il décide de le faire signer l'été suivant.(un pool d'investisseurs bretons, qui tente à l'époque de garder le Brest Armorique FC à flots, NDLR) avait mis l’argent pour acheter le contrat de Cabañas. On avait besoin de ce joueur à la pointe de l’attaque. » En panne d'efficacité offensivement, les Brestois - qui finiront plus mauvaise attaque de la saison, avec 32 pions en 38 journées - comptent effectivement sur l'arrivée d'une pointure pour redresser la barre. Sauf qu'en face, les Colombiens de Cali ne cessent de repousser un transfert pourtant finalisé depuis le 20 août., révèle le dirigeant brestois.C’est ainsi que François Yvinec se retrouve de l’autre côté de l’Atlantique, à plus de 8000 kilomètres de chez lui, en plein milieu du mois décembre 87. Quand il arrive sur place, l’homme fort des Ti'Zefs n'est pas au bout de ses surprises :Un nom qui doit sans doute rappeler quelques souvenirs aux aficionados de la série Narcos puisque l'homme en question n’est autre que le frère de Gilberto Rodriguez. À eux deux, les frangins sont à la tête du Cartel de Cali, concurrent direct d’un certain Pablo Escobar. Rien que ça., surenchérit Yvinec. Une somme que le club breton n'est évidemment pas disposée à payer, ce qui va quelque peu contrarier les Sud-américains.(comprendre les narco-trafiquants, NDLR) » , rembobine le dirigeant qui parvient finalement à éviter la prison contre la modique somme de 400 000 pesos (un peu plus de 2000 euros) :Et avec les plus hautes sphères françaises. Jacques Chirac, alors maire de Paris, menace d'empêcher les coureurs colombiens de prendre part au prochain Tour de France. Pendant ce temps, la FIFA donne gain de cause au club breton mais Yvinec doit lui jouer de sa ruse pour réussir à rejoindre les siens., confesse le président.Direction Caracas où l'attend sa nouvelle recrue :Pourtant, le dirigeant n'est pas encore au bout de ses mésaventures :Comble de l'histoire, Roberto Cabañas ne dispute pas le moindre match avant la trêve estivale. Finalement relégués, les Bretons prendront à nouveau l'ascenseur, dans le sens montée cette fois, la saison suivante, bien aidés par les 21 pions de leur Paraguayen visiblement en mission, comme il le confiait à l'époque :Il termine au passage meilleur buteur du groupe A et meilleur joueur de la Division 2, de quoi laisser une empreinte indélébile du côté de Francis Le Blé. Il quittera finalement la Bretagne pour signer à l'OL à l'été 91 contre quinze millions de francs, un record à l'époque. Un choix assez vite regretté par le principal intéressé qui ne s'éternisera pas dans le Rhône et retournera finir sa carrière en Amérique du Sud :Malgré cette marque d'affection et des caisses bien remplies par le départ de son attaquant vedette, l'histoire d'amour se termine mal pour les Brestois. Le club sera relégué administrativement avant de complètement exploser l'hiver suivant. Mais ça, c'est une autre histoire.