Roberto Assis à Montpellier : le grand frère

Cet été pendant le mercato, So Foot revient chaque jour de la semaine sur un transfert ayant marqué son époque à sa manière. Pour ce 29e épisode, retour en 2001. Si Ronaldinho, futur Ballon d’or, arrive à Paris, plus au sud, Roberto Assis, frère de, débarque au MHSC. Un flop sur le terrain, mais pas du tout en dehors.

Propos de Roberto Assis issus de L'Équipe. Ceux de Habib Bamogo, Cédric Barbosa, Serge Blanc, Geoffrey Doumeng, Laurent Pionnier, Rudy Riou et Jean-Christophe Rouvière recueillis par TC.

Cédric Barbosa passe d'emblée aux aveux :En cet été 2001, c'est l'événement du côté de la Paillade. Revenu de Division 2 quelques semaines plus tôt, le MHSC de Loulou Nicollin attire les projecteurs : Roberto Assis, frère du phénomène planétaire Ronaldinho, qui a rejoint le PSG depuis peu , signe dans l'Hérault.(ex-joueur de Brest et de Montpellier dans les années 1980, NDLR), révèle Assis dansÀ 31 ans, c'est un joueur d'expérience qui débarque à La Mosson : Grêmio, Fluminense et Corinthians au Brésil ; Sporting CP et Estrela Amadora au Portugal ; Sion en Suisse ; Consadole Sapporo au Japon ; Tecos au Mexique... Un globe-trotter resté dans les (mauvais) souvenirs de certains supporters marseillais : en seizièmes de finale de la Coupe de l'UEFA 1994, Roberto Assis effectuait un joli festival à base de sombreros dans la surface olympienne. Le FC Sion avait sorti les coéquipiers de Tony Cascarino et Hamada Jambay (2-0, 1-3)., se souvient Rudy Riou.Sept ans après Sion-OM, ce n'est plus la même chanson. Du moins sur un plan physique., rembobine Serge Blanc.Il faut dire que Roberto Assis retrouve un club après cinq mois d'inactivité. Autre problème : il est très vite victime d'une vilaine entorse à la cheville lors d'un amical face à Valence. Deux mois sur la touche. La saison se lance sans lui., concède Cédric Barbosa., confirme Serge Blanc.À peine 20 ans à l'époque, Laurent Pionnier est clair :Résultat des courses : neuf matchs de D1, une rencontre de Coupe de France. Et rien de bien excitant., admet Habib Bamogo. Michel Mézy, l'entraîneur du MHSC, est certain que Roberto Assis apportera dès lors qu'il serait prêt physiquement. Ce n'est en vérité jamais le cas.Pourtant, s'il a le CV pour faire partie des plus gros flops de l'histoire du Montpellier Hérault, Roberto Assis laisse une tout autre image chez tous les anciens coéquipiers interrogés, unanimes sur sa personnalité., rend hommage par exemple Jean-Christophe Rouvière., loue Serge Blanc.Grâce à son père, portugais, Cédric Barbosa peut plus facilement échanger avec son compère brésilien :De là à lui faire faire le tour de la ville ?, se marre l'ancien de Rennes ou d'Évian-TG.Ce qui marque surtout les anciens partenaires d'Assis, c'est sa technique., confirme Bamogo., s'étonne encore Rudy Riou.Impossible, par exemple, de gagner une partie de tennis-ballon avec un Roberto Assis qui(Serge Blanc)., confirme Laurent Pionnier.Positionné en numéro 10, Roberto Assis apporte créativité et vision du jeu lors de ses maigres apparitions., sourit Cédric Barbosa, camarade de chambre d'Assis cette saison-là., fait remarquer Laurent Pionnier.Avec même une petite pointe de jalousie au départ pour le jeune Geoffrey Doumeng, qui évolue dans la même zone que son compère brésilien. Serge Blanc raconte :Mais, très vite, Doumeng prend le dessus., relève-t-il.Pas en mesure de briller sur les pelouses de Division 1, Roberto Assis est écouté. Et même un peu plus que ça., apprécie Rudy Riou., note Laurent Pionnier.Un Pionnier encore déçu de l'aventure contrastée d'Assis dans le 34 :À écouter Geoffrey Doumeng, Roberto Assis n'a, sans surprise, pas apporté que sa vision du foot. Chez lui et son frère, c'est bien connu, les soirées nocturnes sont en revanche toutes mémorables. Doumeng ne peut pas oublier cette escapade bien spéciale du 21 septembre 2001. Les Pailladins empochent un joli 0-0 au Parc des Princes. Ronaldinho est titulaire. Roberto Assis en tribunes. Recomposé, le duo emmène tout le monde pour une soirée mythique., rigole encore Doumeng.Retraité en fin de saison, Roberto Assis, déjà très présent lors du transfert de Ronaldinho du Grêmio au PSG, range les crampons pour devenir agent de son frère. Avec la suite que l'on connaît., promet Assis dans