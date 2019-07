Robert Waseige, une histoire belge

A 79 ans, Robert Waseige s’est éteint ce mercredi d’une insuffisance cardiaque chez lui, à Liège. Surnommé le Mage, pour sa capacité à sublimer ses équipes, il incarnait le football belge à l’ancienne. Et laisse derrière lui un héritage colossal, à commencer par un match resté dans l’histoire du plat pays : le huitième de finale disputé lors du Mondial 2002 face au Brésil.

Un homme qui tombe à pic

« Mais qui va nous battre ? » Le Brésil.

Par Julien Duez

» Cette diatribe, Robert Waseige l’a prononcée en l’an 2000, dans un reportage diffusé par la RTBF peu avant l’Euro belgo-néerlandais. On y découvre, brut de décoffrage, un sexagénaire plein de verve et de gouaille, doté d’un accent liégeois à couper au couteau. Ce qui, au sein d’une institution comme l’Union belge, historiquement noyautée par des Flamands, apporte un petit vent de fraîcheur.Dans le même reportage, Robert Waseige se présente comme un homme pointilleux, exigeant, sans pour autant être dénué d’humour. On devine sa capacité à dialoguer avec les journalistes, même ceux du nord du pays et ce, malgré un niveau de néerlandais plutôt bancal. Qu’importe, la mission qui l’attend ne saurait se targuer de prendre part aux tensions communautaires qui déchirent la classe politique belge. Les Diables rouges sortent d’une ère catastrophique sous Georges Leekens et c’est à un « Mage » que les dirigeants de l’Union belge ont choisi de faire confiance pour remettre le navire à flots.Cela tombe bien puisque tirer une équipe vers le haut, Robert Waseige s’en est fait une spécialité. Après une carrière de joueur moyen, le natif de Sainte-Walburge s’embarque en 1971 aux commandes de Winterslag, dans la province voisine du Limbourg.Sous sa houlette, l’équipe connue aujourd’hui sous le nom de KRC Genk passe de la D3 à l’élite. Fort de ce succès, ce fils d’un supporter du FC Liège passe alors sur le banc du rival, au Standard, qu’il amènera trois ans de suite à la troisième place et donc en Coupe d’Europe. Mais c’est bien chez le voisin de Rocourt que Waseige connaît ses plus belles heures : en neuf saisons, il porte les Sang et Marine au sommet du football belge, avec en guise de point d’orgue, la coupe nationale remportée en 1990 (le seul titre de sa carrière) et à laquelle succèdent quelques affiches européennes de premier choix, face à la Juventus ou au Benfica notamment.Ce n’est donc pas un perdreau de l’année qui succède à Georges Leekens à la tête des Diables, lesquels sortent d’un Mondial 98 catastrophique (élimination au premier tour, après trois matchs nuls et trois buts marqués). En revanche, Waseige doit préparer cet Euro à domicile avec un noyau bien éloigné de la génération dorée actuelle. A l’époque, son effectif joue majoritairement en Belgique, à quelques exceptions près et le niveau se fait vite ressentir puisque les Diables ne passent à nouveau pas les poules. Pas de quoi décourager le sélectionneur qui parvient à envoyer ses joueurs au Mondial asiatique deux ans plus tard, après être une fois de plus passé par la case des barrages.Et cette fois-ci, malgré une un premier tour compliqué (une victoire, deux nuls et six buts marqués), les Belges arrachent la deuxième place du groupe H et affrontent le Brésil en huitième de finale. «» , soulignait Waseige il y a quelques années dans les colonnes de. Et malgré la différence de niveau, le Liégeois encourage ses joueurs à jouer crânement leur chance, convaincu que leur réussite offensive en phase de poule n’est pas le fruit du hasard. «"Le grand Brésil."La suite, on la connaît, elle fait d’ailleurs encore figure de trauma dans les annales du ballon rond au plat pays : Marc Wilmots se voit injustement refuser l’ouverture du score à la 34minute après que l’arbitre jamaïcain Peter Prendergast a sifflé une poussette sur Roque Santa Cruz dans la surface. Écroulés, les Diables ne se relèveront pas et s’inclinent finalement 2-0 face au futur vainqueur du tournoi. De quoi donner un sentiment mitigé à Robert Waseige : «Une phrase qui résume bien ce personnage amateur de cigares et de NBA, habitué à travailler en parallèle à son métier, tour à tour employé d’une concession automobile, agent d’assurances ou représentant en articles de sport. Aimé par les supporters, respecté par ses joueurs, Robert Waseige représentait un petit morceau de cette Belgique de papa, à la cool, sans fioriture, presque folklorique. Une Belgique où les Diables rouges étaient encore présents, mais sans faire peur à personne. Une Belgique à des années-lumières de son niveau actuel. Ce 26 août de 2019, il aurait fêté sa 80bougie. Il en aura finalement soufflé plus de 40 sur un banc de touche. Avec sa mort, c’est un grand nom du football d’outre-Quiévrain qui s’est envolé.