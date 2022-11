La Pologne rate le coche contre le Mexique

Quelques heures après le retentissant succès de l’Arabie saoudite contre l’Argentine (1-2), les deux autres équipes du groupe C, le Mexique et la Pologne, ne sont pas parvenues à se départager ce mardi (0-0). Robert Lewandowski a vu son penalty repoussé par Guillermo Ochoa.

Le conteneur polonais face aux flèches mexicaines

Ochoa en héros, Lewandowski toujours bloqué à zéro

Mexique (4-3-3) : Ochoa - Sánchez, Montes, Moreno, Gallardo - Herrera (Rodríguez, 71e), Álvarez, Chávez - Lozano, Martín (Jiménez, 71e), Vega (Antuna, 84e). Sélectionneur : Gerardo Martino.





Pologne (5-3-2) : Szczęsny - Cash, Bereszyński, Glik, Kiwior, Zalewski (Bielik, 46e) - Kamiński, Krychowiak, Szymański (Frankowski, 72e) - Zieliński (Milik, 87e), Lewandowski. Sélectionneur : Czesław Michniewicz.

Par Raphaël Brosse

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En début d’après-midi, l’Argentine s’est pris les pieds dans le tapis. Mais ni le Mexique ni la Pologne n’ont réussi à en tirer profit. Les deux outsiders présumés du groupe C se sont neutralisés, ce mardi, à l’occasion d’un match vierge de tout but (0-0). À noter que Robert Lewandowski a été mis en échec par Guillermo Ochoa sur penalty. C’est donc la surprenante Arabie saoudite, forte de son exploit face à l’Albiceleste (1-2) , qui fait la course en tête de la poule.Destiné à être entièrement démonté et remonté ailleurs après le tournoi, le stade 974 tient son nom du nombre de conteneurs maritimes utilisés lors de sa construction. Ce mardi, on a cru en apercevoir un 975, peint en rouge et blanc et déposé juste devant la surface de Wojciech Szczęsny. En optant pour un 5-3-2 très compact, Czesław Michniewicz a en effet d’abord voulu stabiliser son bloc équipe et offrir le minimum d’espaces aux flèches mexicaines. Par moments, celles-ci se sont approchées de la cible, comme sur une tête d’Alexis Vega passée de peu à côté (26). En dépit de leur habituelleet d’une énorme envie, les partenaires d’Hirving Lozano ont toutefois affiché trop de déchet pour concrétiser leur domination en première période (63% de possession, six tirs à un). Il en aurait fallu bien plus, en tout cas, pour débloquer la situation avant la pause.Fort heureusement, le second acte a été - un peu - plus animé. Usant et abusant d’un jeu long restrictif au possible, la Pologne n’est pourtant pas passée loin de faire pencher la balance en sa faveur. Sur l’un de ses rarissimes ballons touchés dans la surface adverse, Robert Lewandowski a vu son maillot tiré par Héctor Moreno et l’arbitre désigner le point de penalty après recours à la VAR. L’attaquant du FC Barcelone s’est élancé... mais a buté sur Guillermo Ochoa, judicieusement parti sur sa gauche (58). Sauvé par son ange gardien, le Mexique est reparti de l’avant, Henry Martín mettant Szczęsny à contribution d’une astucieuse déviation de la tête (64). Le conteneur polonais ne s’est cependant pas fissuré, et les deux équipes ont dû se contenter d’empocher un point. Une maigre consolation, sans doute, pour « Lewy » , qui court encore derrière son premier but en Coupe du monde.