Robert Lewandowski dévoile son projet de jeu vidéo

Après KB9 pour le ballon d'or, c'est Football Manager qui devient le rival de Robert Lewandowski. Football Coach: The Game . Le nom fait un peu jeu mobile gratuit qui contourne une licence connue, mais derrière l'équipe de développement se cache l'homme aux 60 buts en 2021. Le jeu se veut bien plus ambitieux que son titre sommaire, et chercher clairement à s'éloigne de la licence en vogue ces dernières années, Football Manager. Ici, RL9.Games, le nom du studio de développement de l'international polonais, insiste grandement sur un aspect RPG (jeu de rôle).Sélection de classes d'entraîneurs, cartes d'attributs pour les joueurs qui donnent certains pouvoirs, gestion de la vie privée de son personnage, création de son stade et des infrastructures... Autant de choses empruntées à l'univers des RPG qui donne à ce Football Coach une touche d'inconnu. Avec un aspect beaucoup plus arcade et moins gestion pure que FM, l'autre grande ambition est que l'essentiel de ce jeu doit se jouer contre d'autres joueurs, même si les développeurs ont promis un mode solo. Aucune date de sortie ni de prix indiqués, seulement une première vidéo annonce et la possibilité de le mettre dans la liste de souhait sur la plateformeSi jamais il rate le ballon d'or, RL9 pourra toujours viser les Pégase