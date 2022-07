Robert Jarni à Coventry : 48 heures chrono

Cet été pendant le mercato, So Foot revient chaque jour de la semaine sur un transfert ayant marqué son époque à sa manière. Pour ce 17e épisode, direction le mois d’août 1998, lors duquel Robert Jarni, convoité après un Mondial français réussi avec la Croatie, signe à la surprise générale à Coventry City. Sauf que le latéral gauche s’enfuira au Real Madrid 48h après son arrivée dans les West Midlands.

« Ma famille était opposée au déménagement en Angleterre »

Par Maxime Renaudet

En cet après-midi d’août 1998, le soleil inonde le dernier match de présaison de Coventry City, qui reçoit l’Espanyol Barcelone de Samuel Eto’o, Mauricio Pochettino et Iván Helguera. Dans les tribunes de Highfield Road, les regards se tournent moins vers la pelouse qu'en direction de la tribune présidentielle où détonne un beau brun caché derrière ses lunettes de soleil. Il s'agit de Robert Jarni, aka Croazia Express depuis qu’l’a jugé aussi rapide que Tijani Babangida. À l’aube de ses 30 berges et après un Mondial 1998 qui l'a rendu pourtant, celui qui s’est révélé à Bari en 1991 va s'engager à Coventry pour quatre ans, moyennant 2,6 millions de livres. Une nouvelle excitante pour les supporters des, qui espèrent que le coach Gordon Strachan alignera le latéral gauche croate dès la semaine suivante pour la réception de Chelsea lors de la 1journée de Premier League. Mais deux jours plus tard, après avoir échangé par téléphone avec son compatriote Davor Šuker et rencontré le président du Real Madrid Lorenzo Sanz dans un pub-restaurant de Marbella, le champion d’Italie 1995 avec la Juventus pose un lapin à Coventry et file à l'anglaise.Mais pourquoi avoir transité quelques jours par Coventry, qui venait de terminer 11de Premier League, avant de s’engager au Real ? Première hypothèse émise par la presse britannique : son épouse Sandra ne voulait pas quitter l’Espagne pour le fin fond des West Midlands, visiblement moins glamours que l’Andalousie. La seconde : le Real Betis Balompié, où il jouait depuis 1995 et son départ de la Juventus, souhaitait se débarrasser de lui après l'ouverture de deux procédures disciplinaires à son encontre, soi-disant pour avoir simulé des blessures et pour être parti en Croatie avant la fin de la saison 1997-1998. Mais le Betis ne voulant pas renforcer le Real Madrid de Guus Hiddink, Coventry aurait agi comme un tiers permettant auxde recruter l’un des rares joueurs à être passé du Torino à la Juventus. Une théorie jugée légèrement conspirationniste à l’époque, mais selon laquelle lesauraient empoché 1 million de livres grâce à ce tour de passe-passe, avant d’investir la somme dans l’achat de l'arrière droit de Crystal Palace Marc Edworthy.Seulement voilà, d’après le principal intéressé, qui le réaffirmera à SoFoot en 2017 , il n'aurait pas paraphé de contrat avec le club anglais., expliquait-il au quotidien écossais, avant de faire allusion à l'autre hypothèse évoquée en août 1998.Tout l’inverse des supporters de Coventry, médusés par ceimprobable. Ils s'en remettront vite en s'apercevant que cette volte-face ne sera pas couronnée de succès, car il quittera Madrid dès l’été suivant. Il s’exilera à Las Palmas, pensionnaire de Segunda División, avec qui il connaîtra la montée en Liga, puis à nouveau le banc. Avant de s’embrouiller avec le club canarien, qui refusera de le refourguer fin 2001 à Manchester City, le poussant à finir au Panathinaïkos., confiera Kevin Keegan, le coach de City, auDommage, il suffisait de passer un coup de fil à Coventry.