La flamme verte s'est éteinte

La république bleu-blanc-verte

Basiques du foot et fondamentaux du sport

Et Robby devint Le Sphynx

« J'en veux aux poteaux, pas à leur forme »

L’hommage de Liverpool

Par Chérif Ghemmour





Robert Herbin est parti au printemps, saison de la renaissance. Dans le désert du football français des années 70, les clubs tricolores mourraient tôt en coupes d’Europe. À l’automne. Et puis Saint-Etienne a passé l’hiver, nous donnait rendez-vous au printemps des quarts de finale, des demi-finales et de la finale (1976). Le football français revivait au temps de la floraison, de l’air léger, de la jeunesse éternelle des Rocheteau, Bathenay, Janvion. L’étincelle de vie, la flamme de la Résistance, l’appel de l’espérance, c’était d’abord ça, le Sainté de Robert Herbin.Une république bleu-blanc-verte qui sonnait l’heure du réveil d’un foot français qui n’existait tout simplement plus. De Lorraine, apparut à la même époque, en 1976, Michel Platini. Et l’alliance de Saint-Michel et Saint-Etienne revitaliserait l’équipe de France pour toujours. Le mardi 24 août 1976, l’équipe de France jouait son traditionnel match de gala d’été au Parc des Princes. Ce jour-là, c’était contre le redoutable Mönchengladbach. Et les Bleus de Michel Hidalgo l’emportèrent 4-1 ! Platini, 21 ans, fut étincelant. Il faut dire qu’il était escorté sur le terrain de sept Stéphanois : Janvion, Lopez, Farizon, Larqué, Bathenay, Synaeghel et Rocheteau. Tous les héros des épopées européennes. Hidalgo, Platini et les Verts ont signé ce soir-là l’acte officiel de renaissance du football français. Et Robert Herbin se présentait humblement comme le meilleur sergent-recruteur d’une équipe de France en reconquête. Rouquin incongru et taiseux, casqué de frisettes afro, il avait en fait participé aux rares interstices de lumière d’un football français tombé de bas en bas après la Coupe du monde 1958. Arrivée à Saint-Etienne cette année-là, ce défenseur central sera initié à l’excellence par deux grands ténors du coaching à la française, Jean Snella puis ensuite Albert Batteux. C’est de ces deux grands entraîneurs qu’il gardera toujours cet ADN offensif et conquérant. C’est d’ailleurs en passant milieu de terrain porté sur l’attaque qu’il inscrira 26 buts en championnat en 1966. Surtout, dans le désert du football français, il sera de l’aventure des Bleus à l’Euro 1960 (France quatrième), de la Coupe du monde 1966 en Angleterre et de l’exploit en C1 1970 contre le grand Bayern (0-2 et 3-0 au retour dans le Forez). Homme minéral aux principes granitiques, Robert Herbin incarnait avant tout la croyance ultime aux fondamentaux du professionnalisme : le football est un jeu, mais c’est d’abord un sport. Un sport où il faut courir plus vite et plus longtemps, et où il faut sauter le plus haut pour gagner. Le football est aussi un combat, un duel où il faut savoir se faire respecter, surtout dans le football des années 70 devenu plus athlétique.Alors Robert Herbin s’acharnera sur les fondamentaux et fera travailler ses gars dur, très dur. En été, les reportages TV offraient toujours le spectacle quasi soviétique de l’effectif stéphanois en train d’en chier sous le cagnard à répéter les mêmes exercices physiques épuisants, les courses ininterrompues, les levers de poids ou de medecine-balls. Et le tout en silence, sans se plaindre. Robert Herbin, torse nu, short et crampons, faisait du rab en entraînant tout seul le gardien Ivan Curkovic.Des mines à bout portant avec des ballons blancs jusqu’au soir... C’était ça ou mourir, en coupes d’Europe. «rappelait le coach des Verts.» Point commun avec Hidalgo : pas de pleurniche avec les arbitres ! En cas de décision arbitrale injuste ou injustifiée, on ferme sa gueule et on reprend le jeu encore plus fort ! Traditionnellement, et malgré le passage d’artiste comme Mekhloufi ou Salif Keita, Saint-Etienne n’a jamais été porté sur le « beau jeu à la française » comme Reims, Monaco ou Nantes. Le style Sainté reposait plutôt sur une virilité cégétiste faite d’abnégation et de solidarité mais avec un jeu toujours vers l’avant. «professait coach Robert.Quand Herbin a été nommé à 33 ans au poste d’entraineur-joueur en 1972 (le plus jeune en France, à son poste), puis entraîneur à part entière ensuite, il n’a pas eu à inventer vraiment un culte de la victoire. La gagne était naturelle à Sainté, champion de France 1957-64-67-68-69-70 et vainqueur de la Coupe 1962-68-70. Des succès auxquels il avait contribué à partir de 1958, un an après le premier titre de champion. En 1974, après deux années à intégrer les jeunes pousses vertes vainqueur de la Gambardella 1970 (Lopez, Repellini, Merchadier, Santini, Synaeghel, P. Revelli, Sarramagna), la moisson nationale reprit de plus belle : champion de France 1974-75-76-81 et vainqueur de la Coupe de France 1974-75-77 ! Pour jouer les premiers rôles en Europe, il fallait juste ajouter un supplément d’âme et acquérir le goût du combat : «» , martelait-il ! Et Sainté s’est fait craindre, devenant à son époque une terreur continentale avec le Dynamo Kiev et Mönchengladbach, trois tornades affolantes mais qui n’eurent pas l’honneur de gagner la Ligue des Champions (Coupe des clubs champions, à l’époque). Pour en arriver là, dans le gratin continental, Sainté s’était encore appuyé sur les fondamentaux avec à sa tête une organisation hiérarchique rigoureuse : un président qui préside (Roger Rocher), un entraîneur qui entraîne (Robert Herbin) et un capitaine qui dirige (Jean-Michel Larqué) ! On peut ajouter au trio, l’indispensable Pierre Garonnaire, le recruteur hors-pair des grandes années vertes. Donc, pas de directeur sportif, de manager général ou de dircom à la con, mais un organigramme simplifié et vertical qui favorise les prises de décision rapides. À sa prise de fonction, Robert Herbin ne demanda à son président qu’un investissement sur deux postes, assurant qu’un gardien solide et qu’un libéro de classe étaient indispensables à sa jeune équipe. Il obtiendra le charismatique gardien yougoslave Ivan Curkovic (Ivan le terrible) et l’immense stoppeur argentin Oswaldo Piazza. Ajoutés à la jeune génération Gambardella 70 et aux anciens avec lesquels Herbin avait joué (Farison, Larqué, Bereta, Hervé Revelli), Sainté était paré pour la grande aventure !Organisé en 4-3-3 ajaxien, Sainté multipliera les exploits au terme de matchs retours vertigineux dans un stade Geoffroy-Guichard en fusion, « le Chaudron » , devenu un ring terrifiant pour les visiteurs de France et d’Europe, battus par KO. Les prolongations dantesques écriront les qualifications légendaires : en C1 1975, Split coulera 5-1 après l’aller 4-1, Nantes pliera 5-1 aussi en demi-finale de Coupe de France 77 (3-0 à l’aller) et surtout le redoutable Dynamo Kiev de Blokhine sombrera 3-0 en mars 76 malgré le 2-0 de l’aller. C’est d’ailleurs de cette folle soirée du 17 mars 1976 que Robert Herbin sera affublé du surnom de « Sphinx » , comme il le raconta plus tard: «"il reste dix minutes à tenir et cela ne va pas être facile."» Impassible, comme sculpté sur le banc, Robert Herbin consolidera sa légende en fumant la pipe. Même bouffarde pour son président Roger Rocher, assis à ses côtés : les fumeurs de pipe, faux calmes, sont souvent des vrais révoltés. Robert Herbin combattait la médiocrité, l’à-peu-près, les excuses bidon du football français qui se complaisait dans son incorrigible lose. C’est dans ce sens qu’il rendra hommage à son équipe, vaincue 1-0 en finale de C1 1976 à Glasgow, face au Bayern Munich : «» .L’escorte en Ecosse des 30 000 supporters parés d’émeraude et convoyés par un gigantesque pont aérien avait porté la « fièvre verte » inouïe à son summum mais pour une défaite amère où Sainté aurait mérité de l’emporter.Mais là encore, Robert Herbin ne s’apitoiera jamais trop sur ce revers : «» . Les occasions qui n’ont pas voulu rentrer ? Les fameuses barres carrées, bien sûr, sur la frappe divine de Bathenay et sur la tête de Santini : «» . Toujours dans la retenue, Robert Herbin goûtera avec plaisir mais avec une certaine gêne la descente « triomphale » des Verts en voitures sur les Champs-Elysées, le lendemain de Glasgow.La saison suivante marquera le chant du cygne du Sainté d’Herbin en coupe d’Europe. Après le quart de finale aller contre Liverpool (1-0), les Verts se rendront à Anfield Road où ils seront éliminés après avoir cru à l’exploit. Ils tiennent le 2-1 pour les Reds jusqu’à ce but de Fairclough à la 84(3-1) qui mit fin à l’espérance. Jusqu’à aujourd’hui, le cœur des vieux supporters de Liverpool a gardé ce match retour contre Saint-Etienne comme l’un des souvenirs les plus marquants de l’histoire desen coupe d’Europe. Il y eut bien sûr les six victoires inoubliables en Ligue des champions, mais sur les bords de la Mersey, beaucoup conservent en mémoire cette soirée du 16 mars 1977, là où tout avait vraiment commencé en C1 pour Liverpool. Un match entre deux équipes qui se ressemblaient, anglaises dans l’âme par leur stade, leur public et leur jeu, ouvrières et fières de l’être. C’est l’un des plus beaux titres de gloire de « Robby » : recevoir l’estime authentique de l’adversaire, du champion. L’immense Franz Beckenbauer rendit lui aussi un hommage sincère aux Stéphanois après Glasgow. Le football est un sport et il faut un vainqueur. Les Verts de Saint-Etienne avaient toujours tout donné sur le terrain alors, aucun regret à avoir ! C’est la vie, c’est le jeu. Voilà pourquoi Herbin ne ressassa jamais ce rêve européen évanoui. Il repartit de plus belle mais avec une politique nouvelle du club recentrée sur l’achat onéreux de grands joueurs, tels Michel Platini et Johnny Rep. Mais la dynamique s’était éteinte. Malgré un titre de champion en 1981, deux finales de coupes perdues 1981 et 1982 et quelques matches mémorables en coupe d’Europe (5-0 à Hambourg, 6-0 contre le PSV Eindhoven), la fièvre verte retomba petit à petit. Puis vint la sale affaire de la Caisse Noire qui brouilla Rocher et Herbin, qui finit par quitter le club de ses exploits en 1983. Il entraîna le rival lyonnais (1983-85) et Strasbourg (1986-87), avant de revenir dans le Forez (1987-90) mais sans rallumer la flamme des années de gloire... Le 17 mars 1976, à quelques heures du match retour Saint-Etienne-Kiev, Robert Herbin avait été l’invité interviewé de la célèbre émission Radioscopie de Jacques Chancel sur France Inter. «» , l’avait-il questionné : «» . Robert Herbin a été chef d’orchestre d’une Symphonie fantastique. Alors que regretter ?