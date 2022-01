Riyad Mahrez disponible sur la plateforme de trading Royaltiz

2

GJ

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

C'est désormais au tour des joueurs d'être cotés en bourse.Dans un communiqué de presse, la plateforme de trading Royaltiz annonce que l’ailier de Manchester City Riyad Mahrez rejoint sa communauté.Concrètement, la plateforme permet de miser sur des célébrités selon un système similaire à celui de la bourse. Les utilisateurs peuvent donc acheter et revendre les parts d'un joueur, appelées « Tokens » , dont le prix fluctue selon ses performances et sa popularité., a déclaré Christophe Vattier, CEO et cofondateur de royaltiz.com.10 000 parts de l’Algérien, baptisées ROY RMHZ, seront disponibles au prix de lancement d’un dollar l’unité.Avant Mahrez, Presnel Kimpembe, Jonathan Ikoné et Moise Kean avaient déjà rejoint la plateforme.