Rixe entre supporters en Youth League lors de Genk-Cologne

Aucun match n'y échappe.Même la Ligue des Champions des U19, la Youth League, voit ses matchs émaillés d'incidents entre supporters. Tout se passait bien lors de la rencontre disputée en Belgique entre le FC Cologne et le KRC Genk, les deux équipes se quittant sur un score de parité (1-1) à la pause. Le moment choisi par certains supporters dupour envahir la pelouse. Pourquoi ? Tout simplement parce que les ultras de Genk sont amis avec le grand rival de l'eau la plus connue dans le monde, le Borussia Mönchengladbach. S'en est suivi une rixe entre fans des deux camps qui a empêché le match de reprendre à l'horaire prévue.Heureusement, policiers et stewards ont réussi à séparer tout ce beau monde et la partie a pu reprendre. Le karma a décidé de frapper les Allemands puisque les Limbourgeois l'ont emporté 3-1 et accèdent au tour suivant, laissant à quai leur adversaire du jour. Werner Wolf, président du 1. FC Köln, a condamné les incidents et a déclaré que, selon la police locale, personne n'avait été blessé. Wolf a également annoncé qu'il allait procéder à un examen interne pour retrouver les coupables.S'ils arrêtaient de boire leur eau avant devenir au stade, ça irait peut-être mieux.