River Plate remporte la Recopa Sudamericana

Le Monumental en fusion.Dans la nuit de jeudi à vendredi, la finale de la Supercoupe d’Amérique du Sud a livré son verdict. River Plate, vainqueur de la Copa Libertadores, s’est en effet imposé sur le score de trois buts à rien face au club brésilien de l’Atletico Paranaense, vainqueur de la Copa Sudamericana. C’est la troisième fois que l’El Millionario remporte cette compétition, après des succès en 2015 et 2016. Il s’agit du dixième titre de Marcelo Gallardo, à la tête du club depuis cinq ans et convoité par de nombreux clubs européens Défait un but à zéro lors du match aller, disputé la semaine dernière, le triomphe de River Plate tient presque du miracle. A l’orée du temps additionnel, le club argentin ne menait en effet que d’un but, inscrit en deux temps sur penalty par Ignacio Fernandez. Le club à la bande rouge a alors su accélérer et inscrire deux nouvelles réalisations en cinq minutes, grâce à ses internationaux Lucas Pratto et Matias Suarez.Attention à ce que lesne deviennent pas la norme. Ça pourrait devenir lassant.