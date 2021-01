River Plate giflé par Palmeiras en demi-finale aller de Copa Libertadores

FC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ça doit chambrer sévère à Buenos Aires !En attendant leur match les opposant à Santos, les supporters de Boca Juniors ne vont pas se priver de taquiner leurs rivaux de River Plate. River a en effet reçu une leçon sur ses terres par les Brésiliens de Palmeiras (3-0) lors de sa demi-finale aller jouée dans la nuit de mardi à mercredi.Menés dès la 27minute à la suite du but de Rony, les joueurs de Marcelo Gallardo concèdent un deuxième but dès le retour des vestiaires après une action bien construite et conclue par Luiz Adriano. Les espoirs de revenir s’envolent définitivement à l’heure de jeu avec l’exclusion méritée de Jorge Carrascal pour un geste d’humeur sur un adversaire couplée à un troisième but du club brésilien deux minutes plus tard.Gallardo a donc du pain sur la planche pour emmener son club vers une troisième finale de Libertadores consécutive.Oui, la potentielle finale River Plate-Boca Juniors semble d’ores et déjà compromise...