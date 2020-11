Supporters de la Juve, supporters du Toro : rivaux, mais pas trop

Rivaux sur le terrain, parfois alliés dans la lutte syndicale qui les opposait au patronat incarné par la famille Agnelli, les tifosi de la Juve et du Toro ont longtemps entretenu une dynamique à part. Une spécificité en partie façonnée et influencée par les mouvements sociaux et ouvriers qui ont animé l'Italie du milieu des années 1940 au début des années 1980.

Contre les Agnelli, avec la Juve

Une entreprise, deux équipes

La grève des 35 jours et la marche de 40 000

Le Torino FIAT

Par Adrien Candau

Il se dit souvent qu'au début, cette rivalité-là était d'une édifiante simplicité. C’est du moins ce que semble indiquer cet extrait de, un roman publié en 1964 par l’écrivain transalpin Mario Soldati. Dans cet ouvrage, l'homme de lettres décrivait ainsi un échange courtois entre un tifoso de la Juventus et un fan du Torino :Presque soixante ans plus tard, la dualité de classes qui opposait jadis les grands bourgeoisaux prolosrelève pourtant plus du folklore qu'autre chose. Entre-temps, le miracle industriel italien est passé par là. Dans son sillage, on distingue le boom de la FIAT, ses usines qui font venir des milliers d'immigrés du(les régions du Sud de l'Italie) pour y travailler, et bientôt, aussi, des grèves, où les ouvriers à la chaîne s'opposent à la puissance dérégulée du patronat. Des mouvements sociaux oùdu Toro et de la Juve se retrouvent parfois dans le même camp face à un adversaire commun, mi-bienfaiteur, mi-ange de malheur : la famille Agnelli.Une illustration du phénomène ? Prenez le 24 novembre 1955, triste jour de licenciement de cinq cent cinquante ouvriers des usines FIAT de Turin. Les motifs donnés par la direction pour se délester de ses employés font alors allusion àet à une. En réalité, la firme en profite pour se séparer de plusieurs agitateurs et leaders syndicaux. Le constructeur automobile, inquiet de la structuration de la lutte ouvrière dans ses usines, mène depuis plusieurs années la vie dure à ses employés les plus activistes et politisés., décrypte l'ouvrage universitaire, qui relate l'histoire des mouvements d'extrême gauche en Italie.(des organes de médiation patronat/syndicat sur les conditions de travail)(qui refuse certains modes d'action comme la grève et l'affrontement avec le patronat, N.D.L.R.).Parmi les salariés licenciés, on retrouve un certain Emilio Pugno, un célèbre syndicaliste, qui sera élu à la Chambre des députés dans les rangs du parti communiste italien en 1976. Bizarrement, celui qui aura défié de longues années la FIAT, les Agnelli et plus globalement l'élite patronale, n'aura également jamais cessé de supporter un club : la Juventus. Il se dit même que lorsque certains de ses collègues ouvriers lui reprochaient amicalement de ne pas soutenir le Toro, le bonhomme répondait malicieusement :Signe, déjà, que la Juventus n'est plus tout à fait exclusivement le club des notables piémontais. Le miracle économique italien va d'ailleurs achever de brouiller les frontières de classes entre tifosi de la Juve et du Toro. À partir du début des années 1950, des milliers de travailleurs quittent le sud de la Botte pour aller trimer dans les usines du nord, notamment dans les grandes fabriques automobiles des Agnelli à Turin. Entre 1951 et 1967, la population de Turin passe ainsi de 719 300 à 1 124 714 habitants. Autant de néo-Piémontais qui choisissent en majorité de supporter la Juve, plutôt que le Toro. Déjà forte de nombreux, la Vieille Dame, dont les joueurs ont constitué la base du succès transalpin lors du Mondial 1934, s'est fabriquée une aura qui transcende largement sa région d'origine. Le Toro, lui, reste majoritairement le club des Turinois de souche, issus de la classe moyenne et ouvrière.Colonne vertébrale de l'économie de la ville, les usines turinoises de la FIAT ne rassemblent ainsi pas qu'un alliage uniforme de tifosi de la Juve et comptent évidemment un nombre non négligeable de fans grenat., pointe l'ethnologue Christian Bromberger, auteur du, une étude sociologique portant sur les supporters de la Juve et du Toro.Illustration avec Sergio Rossi. Celui qui deviendra président du Torino de 1982 à 1987 était unpur jus. Originaire des faubourgs ouvriers de Turin, le bonhomme était aussi un businessman accompli dont l'entreprise, Comau, avait largement participé à robotiser la production de la FIAT, avant d'être finalement rachetée par cette dernière.L'année 1980 symbolise parfaitement ce curieux mélange turinois, où s'entrechoquent football, industrie automobile et luttes syndicales. La FIAT, plombée par une stratégie industrielle inefficace à laquelle vient s'ajouter la concurrence des modèles japonais qui envahissent le marché italien, annonce alors des milliers de licenciements au sein du groupe. Le 11 septembre, une grève massive des ouvriers vient paralyser les usines turinoises du groupe automobile. Le blocage, d'une ampleur inédite, dure 35 jours et le stade lui-même se transforme en tribune de revendication. Le 5 octobre, lors d'un Juventus-Bologne en Serie A, les supporters de la Vieille Dame brandissent plusieurs banderoles dans les travées du stade olympique de Turin, où l'on peut notamment lireetEntre-temps, le 26 septembre, Enrico Berlinguer, le secrétaire général du parti communiste italien, avait débarqué à Mirafiori, l'usine historique de la FIAT à Turin, pour signifier la solidarité du PCI aux grévistes et soutenir leur action. Lui aussi s'érigeait alors contre la direction de son club de cœur : ce Sarde de naissance était en secret un acharné de la Juventus. La lutte syndicale sera pourtant brisée le 14 octobre par la « Marche des 40 000 » . Cette manifestation voit des milliers d'employés et cadres de FIAT défiler dans les rues de la capitale piémontaise pour protester contre le piquetage qui les avait empêchés d'entrer dans les usines pendant plus d'un mois. Ces derniers brandissent des pancartes où l'on peut notamment lireou encore. Divisé, le mouvement ouvrier s'essouffle, et le travail ne tarde pas à reprendre. Rétrospectivement, cette marche est vue par certains historiens comme le début de la fracture de l'unité entre les salariés de la classe moyenne, plus enclins à trouver un consensus avec le patronat, et ceux de la chaîne de montage.À l'occasion, il faut souligner que la FIAT aura aussi pu prendre des initiatives autrement plus rassembleuses, y compris à l'égard des tifosi du Torino. Le 25 novembre 1943, en pleine Seconde Guerre mondiale, le Toro, champion d'Italie en titre, adopte même le nom de Torino FIAT. Un blase qu'il gardera environ deux ans, avant de reprendre sa dénomination classique après la guerre. Les Grenats avaient alors conclu un accord avec la FIAT, qui s'engageait à embaucher dans ses usines les joueurs, pour leur éviter la conscription obligatoire. Les salariés considérés comme indispensables au processus de production pouvaient en effet se soustraire à l'appel des armes. Ironiquement, sans la FIAT, la plus grande équipe de l'histoire du Toro, qui remportera six Scudetti entre 1942 et 1949, n'aurait peut-être pas vu le jour, puisque certains de ses cadres auraient pu hypothétiquement être blessés ou tués à la guerre. L'histoire est savoureuse. Et illustre qu'entre luttes communes et antagonismes sportifs, la rivalité Juve-Toro a longtemps épousé des contours ambivalents, à l'usine comme au stade.