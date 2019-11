Riquelme n'écarte pas une candidature à la présidence de Boca Juniors

"SI HAY UNIDAD PUEDO PENSAR EN SER PRESIDENTE"#RomanxFOX | Riquelme habló de una posible candidatura en Boca. pic.twitter.com/0Vog24SuyZ — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) November 7, 2019

AD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le retourDans une longue interview accordée à Fox Sport Argentina, Juan Roman Riquelme, meneur de jeu mythique de Boca Juniors, a clairement laissé entendre qu'une candidature à la tête du club le plus populaire d'Argentine, pouvait être envisageable. En effet, la présidence de l'actuel dirigeant de l'institution jaune et bleu, Daniel Angelici, s'achève le 8 décembre prochain, après deux mandats consécutifs.Même si Boca Juniors - actuellement quatrième à seulement un point du leader Argentinos Juniors - peut toujours remporter le championnat, lesne parviennent plus à surpasser leur plus grand rival River Plate. Après deux défaites en finale et en demi-finales sur les deux dernières saisons de la Copa Libertadores, les supporters n'accordent plus toute leur confiance aux dirigeants actuels. Une perte d'unité dont Juan Roman Riquelme prend la mesure : «Riquelme président, Palermo directeur sportif, Maradona entraîneur. Le meilleur organigramme du monde.