Rio Mavuba : « On ne va pas faire une Guy Roux, mais... »

Par Claude-Alain Renaud

Quand j’ai arrêté après Prague, j’ai joué un an en tant que joueur au club. Le fait qu’il y ait mon meilleur ami ici, le coach Antoine Vergès, a beaucoup compté. Lorsqu'il a vu que j’allais arrêter à Prague et que j’allais peut-être rentrer à Bordeaux, il m’a dit : «» Ça faisait longtemps qu’on avait envie de faire un projet en commun. Et là, comme je passe mon BEF cette année, j’ai besoin d’être en place dans un club. Tout s’est fait naturellement parce que l’entraîneur adjoint a dû partir pour des raisons personnelles, et voilà, je suis là.Je ne suis là que depuis deux ans et honnêtement, c’est un club très familial. Tu as le foyer, certaines personnes qui sont toujours là qui ont leurs habitudes. C’est vraiment un club où il fait bon vivre et c’est un état d’esprit qui me correspond. C’est ce que le coach et le club essayent d’inculquer aux joueurs qui arrivent. C’est pour ça que beaucoup de joueurs viennent et qu’il y a autant de licenciés au club, ils savent qu’il y a une bonne mentalité ici.Ça faisait partie de mes projets. J’ai un contrat qui commence à Lille en juillet 2020, on n’a pas encore défini si ce serait dans l’encadrement technique, coacher ou dans les bureaux. J’avais donc deux ans pour passer mon diplôme après mon départ de Prague. Avec ma famille, on est bien à Bordeaux, donc je me suis dit qu’on allait rester ici, qu’on n’allait pas accélérer les choses. Et puis, surtout, j’ai choisi ce club en particulier pour le lien que j’entretiens avec mon ami Antoine Vergès.Franchement, les mecs ici sont bonnards, ils savent que ce n’est pas facile de passer de joueur à entraîneur, donc tous les mecs sont à l’écoute. Ils savent que je ne vais pas changer du jour au lendemain non plus, mais bon, ils voient quand même qu’une barrière s’est un peu installée. Pour l’instant, je le vis plutôt bien.Vu que je suis l’adjoint, c'est différent. Je suis davantage les instructions du coach, même s'il me demande mon avis et qu’il est très ouvert. Lui, il impose sa philosophie, et moi, je me retrouve dans la sienne, on laisse beaucoup de libertés aux joueurs et on essaye d’avoir une vraie identité de jeu. C’est ce que le coach essaye de mettre en place depuis longtemps et c’est ce que j’ai perçu quand je jouais sous ses ordres. Repartir de derrière, garder le ballon... Moi, en tant que coach-adjoint, forcément, je suis proche des joueurs. D’autant plus que j’ai joué avec eux l’année dernière, mais comme j’ai la chance d’avoir Antoine qui m’écoute, il me laisse faire pas mal de choses, notamment sur les séances d’entraînement. Il est très ouvert, il a vraiment envie de m’apprendre. Bon, c’est quand même lui qui a toujours le dernier mot.On est en National 3 depuis deux ans et ça fait deux ans que le club finit à la sixième place. C’est un championnat très relevé. La saison passée, on finit sixième comme on aurait pu faire neuvième ou dixième, c’est très serré. L’ambition, c’est de faire mieux, intégrer le top 5 ce serait pas mal, même si la poule est encore plus relevée cette saison avec pas mal d’anciens joueurs pros sur les bancs. Il y a Matthieu Chalmé dans notre poule qui est entraîneur de la réserve des Girondins de Bordeaux avec Jaro Plašil dans son staff. Il y a aussi Steve Savidan qui entraîne au FC Bassin d’Arcachon qu’on joue lors de la première journée. C’est assez marrant. Après, on ne va pas faire une Guy Roux, mais si on peut avoir un maintien plus tranquille que l’année dernière, ce serait cool !Là, au vu de ma carrière en France, si une opportunité se présente, évidemment que j’aimerais un jour entraîner Bordeaux ou Lille, ce sont les deux équipes qui ont marqué ma carrière. Bon, on en est très loin, il faut d’abord passer les diplômes.Pour l’instant, ce n’est pas ma priorité, j’ai vraiment envie d’être sur le terrain, d’entraîner, de transmettre, c’est ce qui m’anime le plus depuis que j’ai commencé en juillet. Je prends beaucoup de plaisir. Je prendrais même une licence s’il y a une pénurie de joueurs.