Rino Della Negra ou la réalité devenue mythe

C'est l'histoire d'un homme qui définit l'identité d'un club sans y avoir vraiment joué. Rino Della Negra, résistant communiste fusillé en 1944 avant ses 21 ans, est une figure incontournable dans la vie du Red Star. Pourtant, il n'a jamais enfilé la tunique audonienne avec l'équipe première. Déroulé d'un « processus de construction mémorielle autour d'une figure mythique » .

Vingt-trois qui criaient la France en s'abattant

Du 21 février 1944 au 21 avril 2002

Mémoire en commun

Hiver 1943. La France est occupée, le froid règne sur Saint-Ouen, et un joueur manque à l'appel au Red Star Olympique. C'est un jeune homme rapide et talentueux, qui pourrait bien représenter l'avenir du tenant de la Coupe de France . Mais c'est aussi, cet hiver-là, une promesse pas encore tenue, puisqu'en six mois d'entraînement avec l'équipe audonienne, Rino Della Negra n'a jamais revêtu le maillot vert et blanc de l'équipe première. Il n'a que 19 ans, il court le 100 mètres en 11 secondes : sans doute n'aura-t-il besoin que d'un peu de patience avant d'entrer dans le cœur des supporters. Il lui faudra finalement plus d'un demi-siècle pour s'inscrire véritablement dans l'histoire du club. Car ce jour d'hiver 1943, le petit ailier ne s'est pas fait porter pâle pour un simple rhume. Non, Rino Della Negra a refusé sa convocation au Service du travail obligatoire de Vichy et a disparu pour entrer en résistance active contre l'occupant allemand. «, écrira-t-il un an plus tard, sur le point d'être fusillé.Le 21 février 1944, Rino Della Negra et 21 partisans du groupe Manouchian sont exécutés par les nazis au fort du Mont-Valérien, à l'ouest de Paris. Le 23membre de ces francs-tireurs et partisans – main-d'œuvre immigrée (FTP-MOI), Olga Bancic, sera décapitée cinq mois plus tard en Allemagne . Leur crime, une participation active à la Résistance armée, multipliant les attentats contre les hauts dignitaires allemands ou collaborationnistes. «» , résume Jean Vigreux, professeur d'histoire contemporaine à l'université de Bourgogne-Franche-Comté et co-auteur d'un ouvrage à paraître sur ce fils d'immigrés italiens. Mais aussi un jeune homme né à Vimy, entre Arras et Lens , rapidement arrivé à Argenteuil, élevé dans un environnement ouvrier et excellent athlète au moment de perdre la vie, le 21 février 1944 à 15h29.Les membres du groupe Manouchian entrent dans la légende populaire à travers l'Affiche rouge, une manœuvre de propagande destinée à faire du groupe «» aux yeux de l'opinion publique. Le contraire se produit, Simone de Beauvoir détaille «(...)» , Aragon compose un poème plus tard chanté par Léo Ferré. Ils sont dix ainsi affichés, desquels ne fait pas partie le petit Italien : «» , remet Dimitri Manessis, doctorant sous la direction de Jean Vigreux et second auteur de l'étude à venir. «» Argenteuil ou la petite Italie , le véritable port d'attache de Della Negra qui joue et gagne avec la Jeunesse sportive d'Argenteuil, avant d'être repéré par le Red Star , de s'y entraîner six mois et d'entrer en Résistance. «, complète Jean Vigreux.Alors, pourquoi la figure ressort-elle en 2004, lorsqu'une première plaque est posée au stade de la rue du Dr Bauer ? Jean Vigreux et Dimitri Manessis, qui lancent ce mardi soir les Rendez-vous du Mont-Valérien avec une conférence dédiée à Rino Della Negra, précisent la démarche : il s'agit d'un «» . Et de détailler ses mécanismes : «» , liste Dimitri Manessis. À savoir une montée du Front National mise en lumière par le 21 avril 2002, des supporters nettement antifascistes, un club se voulant ancré dans l'histoire ouvrière et une mairie et une région respectivement communiste et socialiste., continue Jean Vigreux,"Une étoile ne meurt jamais",» En 2014, le collectif devenu Red Star Bauer n'attend pas d'autorisation officielle pour renommer la tribune Est en tribune Rino Della Negra. Comme pour le stade de Paris, couramment appelé Bauer du nom de la rue du Dr Bauer, résistant lui aussi, l'usage vient de l'engagement et renforce son positionnement.Reste ce paradoxe relevé par Dimitri Manessis : c'est dans le club où Rino Della Negra a le moins joué que sa mémoire est la plus vive. Une histoire de «» , un constat historique, aussi : «» Un résistant-footballeur, l'image est trop belle pour la laisser filer, tant pour les défenseurs de la mémoire que pour ceux des valeurs du club.D'un côté, le passé, même maigre, de footballeur de Rino Della Negra permet d'intéresser un plus large public au sujet de la Résistance, en particulier communiste. De l'autre, le club se lie à une figure ouvrière devenue légendaire, marquant ainsi son identité et sa différence. Encore que, sur ce point, Dimitri Manessis tient à préciser les approches, traçant du même coup un trait – d'union ? – entre passé et futur : « Ce qui fait pencher vers Uber plutôt que du côté d'un fils d'immigré italien mort pour la France , par exemple. Bonne nouvelle : le mémorial du Mont-Valérien reste toujours accessible en transports en commun.