Song sélectionneur : la nouvelle cacophonie camerounaise

Élu président de la fédération camerounaise de football (FECAFOOT) le 11 décembre dernier, Samuel Eto’o a réussi à faire limoger Antonio Conceição, le sélectionneur des Lions indomptables, pourtant soutenu par le ministre des Sports, et à le remplacer par Rigobert Song. Une véritable offense pour le ministre, alors que les coéquipiers d’Aboubakar vont affronter l’Algérie à la fin du mois de mars pour une place en Coupe du monde. Au Cameroun, le spectacle ne s’arrête (presque) jamais.

Eto’o sans Conceição

Une opération validée par Paul Biya

Par Alexis Billebault

Les amateurs de petites (ou grandes) embrouilles à la camerounaise ne sont jamais déçus. Pendant des années, ils ont été gâtés avec les mémorables affaires de primes, marquées par des menaces de grèves, des palabres nocturnes à n’en plus finir et des valises de billets de banque apportées en urgence par un obscur porte-flingue du gouvernement pour calmer les Lions affamés. Mais le football camerounais a le sens du spectacle et sait se diversifier pour ne jamais tomber dans la routine. Cette fois-ci, pas d’histoire d’argent, du moins en apparence, mais un vrai conflit de mâles à l’ego surdimensionné, avec d’un côté Samuel Eto’o, le nouveau président de la FECAFOOT, et de l’autre Narcisse Mouelle Kombi, le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Et dans ce concours du plus, pour reprendre l’expression chère à la marionnette de feu Bernard Tapie, c’est l’ancien attaquant du FC Barcelone et de l’Inter Milan (40 ans, 118 sélections et 56 buts) qui l’a emporté, humiliant au passage son adversaire, obligé d’officialiser en personne le départ de Toni Conceição.Au Cameroun, comme dans d’autres pays africains, la nomination et le renvoi d’un sélectionneur sont traditionnellement annoncés par le ministère des Sports. Narcisse Mouelle Kombi avait choisi le Portugais en septembre 2019 pour remplacer le Néerlandais Clarence Seedorf, et le ministre n’avait même pas attendu que Seidou Mbombo Njoya, alors président de la fédération, soit rentré d’un déplacement en province pour se faire photographier avec Conceição. Payé 50 000 euros par mois, l’ancien entraîneur de Belenenses (Portugal) et du CFR Cluj (Roumanie), qui a conduit son équipe à la troisième place de la CAN 2021, avait pourtant reçu des assurances du membre du gouvernement juste après la compétition., explique le journaliste sportif Raphaël Nkoa (CMR-TV).Sauf que Samuel Eto’o avait une autre idée en tête, consistant à virer Conceição, qu’il n’a jamais apprécié, et installer sur le banc des Lions son vieux complice Rigobert Song , intervient une source proche de la FECAFOOT.Au Cameroun, où le choix de Song fait débat, certains rappellent utilement que l’ancien défenseur de Metz et Lens avait soutenu Eto’o lorsque celui-ci faisait campagne pour accéder à la présidence de la fédération., résume Nkoa. Le CV de technicien de Song, ancien sélectionneur de l’équipe A’ avant d’être propulsé sur le banc des moins de 23 ans, avait donné l’occasion à Félix Zogo, secrétaire général du ministère de la Communication, de flinguer Eto’o en direct sur une chaîne de télévision., une expérience aussi foireuse sportivement que coûteuse financièrement, puisque le Néerlandais palpait 96 000 euros par mois, dont une partie revenait à son adjoint Patrick Kluivert, qui fut l’immense directeur du football que l’on sait au Paris Saint-Germain , avait ajouté ce taquin de Zogo.Eto’o, trop occupé à activer ses réseaux politiques, n’avait pas jugé opportun de répondre aux flèches mouillées d’acide décochées par Zogo. Quelques jours plus tard, le ministre des Sports avalait son chapeau en annonçant la nomination de Song et le renvoi de Conceição. Si ce dernier a été prié de faire ses valises et Song de préparer sa trousse, ses crayons et ses cahiers, c’est surtout parce que le principe de ce changement a été validé par Paul Biya, le chef de l’État, et sa garde rapprochée. Même s’il n’est pas dans la forme de sa vie, le président de 89 ans a toujours gardé un œil attentif sur la sélection, qui fait partie du patrimoine national., suppose un ancien international.Rigobert Song sera notamment épaulé par Sébastien Migné, l’ancien sélectionneur du Congo, du Kenya et de la Guinée équatoriale, Augustine Simo et Hamidou Souleymanou, deux anciens Lions, alors que Raymond Kalla, qui a plusieurs fois formé avec « Rigo » en sélection une défense centrale parmi les meilleures d’Afrique, a été bombardé. Tout ce joli monde a signé un contrat de deux ans, éventuellement renouvelable, mais il passera un premier gros test face aux Algériens, les 25 et 29 mars à Douala et Blida., ricane un dirigeant de club. Mais à qui peut-il bien penser ?