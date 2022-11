Richarlison, c'est le Brésil !

Pas attendu comme l'avant-centre titulaire de la Seleção, Richarlison a une nouvelle fois démontré, face à la Serbie, pourquoi Tite lui accorde sa confiance depuis plusieurs mois. Un but de raccroc pour débloquer le match, un ciseau magnifique, et voilà le Brésil parfaitement lancé dans son Mondial.

Par Tom Binet

Il y a quatre ans et demi, pendant que Neymar et sa bande rendaient les armes face à la Belgique dès les quarts de finale en Russie, Richarlison était loin de s'imaginer qu'il serait de l'aventure au Qatar. Encore moins avec un rôle aussi central au sein de la sélection la plus titrée de l'histoire de la Coupe du monde. Venu à Paris avec quelques amis pour célébrer la vie et la fête de la musique, celui qui s'apprêtait alors à quitter Watford pour Everton ambiançait le quartier de Bastille à grands renforts de samba. Quelques mois plus tard, il enfilait pour la toute première fois la tunique la plus célèbre de la planète en fêtant sa première cape face aux États-Unis. C'est peu dire que le statut de l'attaquant a légèrement évolué entre le moment où il se trémoussait à l'angle du boulevard Richard Lenoir et du boulevard Voltaire, et ce 24 novembre 2022. Aujourd'hui, le natif de Nova Venécia arbore une clinquante teinture blonde et un numéro 9 de lajamais anecdotique. En un mot comme en mille, il est presque devenu ces derniers mois une incarnation du grand Brésil, s'imposant comme le choix numéro un de Tite à la pointe de l'attaque. Et qu'importe si Gabriel Jesus s'est admirablement relancé à Arsenal. Peu en vue pendant une heure, le nouveau joueur de Tottenham a surgi pour débloquer le match d'un premier pion à bout portant, avant de régaler le stade Lusail d'un retourné merveilleux pour enfoncer le clou. Voilà désormais quatre matchs consécutifs que le bonhomme trouve le chemin des filets, lui qui est le meilleur buteur de ladepuis ses débuts, en septembre 2018 (déjà 19 caramels en 39 sélections).Largement suffisant pour s'assurer la confiance de Tite, un sélectionneur dont il se sent proche., confiait-il ces derniers jours au site de la FIFA.Une mission parfaitement entamée.Car oui, les favoris de cette Coupe du monde 2022 se sont appliqués à faire passer le mot : il faudra compter sur eux au Qatar. Face à une sélection serbe qui devrait en faire souffrir plus d'un, Thiago Silva et les siens ont pris le temps pour dessiner ce précieux succès. Dernières équipes à entrer dans le grand bain, les deux formations ont offert un joli combat, finalement remporté haut la main par les quintuples champions du monde. Certes, le festival offensif a mis du temps à se mettre en place, mais cettea démontré qu'elle s'appuyait sur des bases particulièrement solides, éteignant Milinković-Savić, Mitrović, Tadić, Vlahović et consorts.En attendant de connaître les nouvelles médicales de Neymar, ce Brésil a de quoi faire peur. Notamment parce qu'au-delà des feux follets Vinícius, Raphinha ou Rodrygo, il possède dans ses rangs un avant-centre capable de marquer de la tête et de peser sur une charnière. Tout en inscrivant des buts venus d'ailleurs, donc.Buteur en finale de la Copa América remportée en 2019 et des Jeux olympiques l'an dernier – un tournoi dont il a terminé meilleur buteur –, l'attaquant de 25 ans se verrait bien réitérer l'exploit le 18 décembre prochain. Pour continuer d'écrire l'histoire de son pays. Et parce que Paris n'a pas le monopole de la fête.