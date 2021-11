Ricardinho, légende portugaise du futsal, prend sa retraite internationale

Hoje vai ser um dos dias mais duros da minha carreira desportiva , mas também de maior orgulho! pic.twitter.com/4RB1B11fti — ricardinho10 (@ricardinho10ofi) November 9, 2021

MD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le plus petit est donc devenu le plus grand.Champion d’Europe en 2018, sur le toit du monde en 2021, meilleur joueur de la planète à six reprises (2010, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018), celui qui est considéré comme l’un des plus grands joueurs de futsal de tous les temps, malgré ses 1,67m, ne portera plus la tunique rouge du Portugal., a déclaré le joueur de 36 ans sur son compte Twitter.Surnommé, Ricardinho tire sa révérence quelques mois après le premier titre mondial du Portugal, dont il est le meilleur buteur de l‘histoire de la sélection avec 141 buts en 187 matchs. Une fin d’aventure saluée par la Fédération portugaise de football (FPF), qui a fait simple avec un :La suite, ce sera donc du côté de l'ACCS Asnières-Villeneuve