Ribéry veut « jouer encore deux saisons »

VLA

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Franck n’en a pas terminé.Dans un entretien accordé à, Franck Ribéry, sur le départ après onze saisons passées au Bayern Munich , est revenu sur son parcours, les moments forts de son passage en Allemagne ainsi que sur son futur.Très fier d’être parti du Bayern «» , avec un doublé coupe-championnat à la clé et en inscrivant un magnifique but pour sa dernière, Franck Ribéry affirme cependant avoir «» . Il déclare également «» et ira «» . À 36 ans, il jure pouvoir «» , se sentant «» et privilégie le «» , mais aussi «» par rapport à l’aspect financier. Au cours de l’entretien, le Boulonnais évoque aussi sa relation avec le Bayern et «» un jour en Bavière, se voyant bien «» .Sinon, l’OM Champions Project, c’est un beau challenge, non ?