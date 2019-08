Ribéry, le florilège florentin

Libéré par le Bayern en fin de saison dernière, Franck Ribéry semblait alors se diriger vers une paisible pré-retraite. Mais l'international français de 36 ans en a décidé autrement, en s’engageant ce mercredi avec la Fiorentina. Ce garçon manie décidément mieux que personne l’art du contre-pied.

De nouvelles fioritures pour la Fio

Par Mathieu Rollinger

Luca Toni peut enfin estimer avoir le dernier mot dans ses chamailleries avec Franck Ribéry. En 2007, les deux joueurs étaient les deux recrues phares du Bayern Munich. Juste après leur signature, une vidéo mettait en opposition le champion du monde en titre et le finaliste du dernier Mondial allemand. Entre eux, les vannes fusent dans un mélange d’italien, de français et d’allemand bafouillé au rythme des défis qu’ils se lancent à tour de rôle dans l’Allianz Arena. Et quand le trublion français balance au beau Luca, «» , il ne peut s’imaginer qu’il débarquera douze ans plus tard dans le championnat fétiche duitalien et le club qu’il venait alors de quitter après trois saisons, 71 matchs et 49 buts : la Fiorentina.Si Toni a entre-temps pas mal bourlingué, avec au passage une nouvelle pige à Florence (2012-2013), Franck Ribéry s’est quant à lui brodé un costume deen Bavière. La fin de l’aventure au Bayern pouvait laisser penser que l’international français irait à 36 ans profiter des charmes de pays exotiques tels que l'Arabie saoudite ou le Qatar . Le PSV, Monaco, le Lokomotiv Moscou s'étaient également positionnés, sans réussir à séduire le Nordiste . Au lieu de ça, Ribéry a préféré faire un nouveau crochet surprenant pour prendre une direction inattendue, à savoir la Fiorentina . Un club chargé d'histoire, imbibé de ses valeurs bourgeoises et d'une certaine classe discrète. Pas exactement l'image qu'on colle au détonant Francky.Si Franck Ribéry se lance aujourd’hui à la découverte de l’Italie, c’est parce qu’il aime trop le foot pour jouer dans des championnats anonymes. La Serie A a des caractéristiques qui peuvent lui permettre de s’exprimer techniquement, malgré sa vitesse déclinante, quand laa dans son passé récent déjà accueilli des ailiers de renom en fin de carrière (Joaquín et Jakub Błaszczykowski). Mais pour convaincre Ti'Franck, le 16du dernier exercice de Serie A avait d’autres arguments que les hypothétiques conseils d'ex-partenaires comme Luca Toni et Mario Gómez. Présenté dans la soirée au stade Artemio-Franchi, il devrait selon les médias italiens parapher un contrat de deux ans, alors qu’un salaire de 10 millions d’euros annuel est évoqué. L’opération est aussi facilitée par la nouvelle réforme fiscale italienne, qui allège les taxes sur les salaires étrangers. Ainsi, selon, la rémunération brute ne devrait coûter que 15 millions d’euros à la Fio contre 20 millions si le contrat avait été signé l’année dernière.Avec ce renfort, la Fiorentina envoie de son côté un signal intéressant après plusieurs saisons fadasses et lance véritablement son nouveau cycle. Dix-sept ans après avoir pris les manettes du club, la famille Della Valle a cédé cet été sa place au truculent Rocco Commisso. L’homme d’affaires américain originaire de Calabre est déjà le propriétaire du New York Cosmos et compte bien réveiller la belle endormie. Sous le maillot violet, Ribéry enfilera le costume de patron offensif. Vincenzo Montella a affirmé dimanche avoir «» tels que lui, et sa simple présence devrait convaincre Federico Chiesa de rester au club. L’ancien Marseillais devrait ainsi pouvoir s’épanouir dans les 4-3-3 ou 4-2-3-1 préférentiels de son nouveau coach, aux côtés de Giovanni Simeone, Riccardo Sottil, Tofol Montiel et Kevin-Prince Boateng (après avoir quitté son frangin bavarois), dans un club qui vise de nouveau les places européennes. Plus d'une décennie après avoir commencé son règne dans un des clubs les plus exigeants du monde, Franck Ribéry a là l'occasion d'étendre un peu plus son territoire et donc sa légende.