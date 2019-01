Ribéry au restaurant, le Bayern sonne la fin de la récré

EC

La série la plus improbable de ce début d'année est refermée.Un banal déjeuner dans un restaurant bien connu, une vidéo pour le montrer sur les réseaux sociaux, des réactions sur le coût réel ou supposé du petit kiff culinaire... Jusque là, rien de très anormal dans la vie d'un footballeur professionnel.Mais Ti Franck n'a que moyennement apprécié de recevoir des leçons de conduite quant à ses additions et n'a pas manqué de le faire savoir. D'abord de deux messages bien énervés à base de «» et de «» , puis d'un troisième tweet directement adressé à Audrey Pulvar, chantre de la moralisation de cette affaire : «"je fais ce que je veux de mon argent"Des enfantillages qui n'ont que moyennement plu au très sérieux employeur du carnivore. Le Bayern Munich a en effet sifflé la fin de la récréation en publiant un communiqué annonçant une sanction. Et le directeur sportif Hasan Salihamidzic d'expliquer : «Mais il n'a pas pour autant retiré les insultes visées. Allez, 1 euro par retweet et on n'en parle plus ?