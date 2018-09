Ribéry, à la vie, à l’amour

Dans un entretien accordé au magazine Kicker, Franck Ribéry s’est confié en longueur sur la onzième saison qu’il entame au Bayern, la dixième à disputer la Ligue des champions. L’occasion de prendre quelques nouvelles d’un homme devenu invisible dans les médias de son pays.

Benfica Bayern Munich Ligue des champions

Une dalle insatiable

Grandir trop vite

Français au grand cœur

Par Julien Duez

Propos de Franck Ribéry recueillis par Kicker

Malgré des troubles digestifs, Ribéry sera bien du voyage à Lisbonne pour y affronter Benfica . Contrairement à Kingsley Coman Corentin Tolisso et Rafinha , tous blessés. À 35 ans, le Boulonnais fait plus que jamais partie des plans de son entraîneur Niko Kovač, comme il le fut sous Jupp Heynckes la saison dernière et sous tous ses prédécesseurs depuis son arrivée sur les bords de l’Isar à l’été 2007, faisant de lui le joueur étranger resté le plus longtemps au Bayern . Une longévité qui ne doit rien au hasard, même si, en regardant dans le rétroviseur, on a du mal à imaginer que son histoire d’amour avec levient de dépasser une décennie complète.Chez Franck Ribéry , tout est une question de mental. Arrêter ? Il n’y a jamais pensé. «"Oh, qu’est-ce que c’est fatigant le programme, l’entraînement, le déplacement, la pression...""Reste calme et profite au maximum de ton temps ici et de ce qui va encore arriver" » , explique-t-il à. Bien entendu, Ribéry garde la tête sur les épaules et sait qu’il vieillit, comme tout le monde. Son palmarès parlant pour lui, on imagine que la question d’un départ s’est déjà posée, surtout quand la Chine est venue poser des mallettes de cash sur la table pour s’attirer ses services. Ou quand les dirigeants de son club ne lui ont proposé une prolongation de contrat qu’en toute fin de saison.[...]» Une manière subtile de souligner qu’en dehors de ses blessures, il a toujours joui du statut de titulaire au fil des saisons. Un statut qu’il serait prêt à assumer «» . Soit encore trois piges. Si la prophétie venait à se réaliser, il deviendrait (très vraisemblablement) le joueur du Bayern à avoir disputé le plus de campagnes de Ligue des champions : treize. Soit une de plus que lesactuels, Philipp Lahm et Bastian Schweinsteiger , qu’il est déjà bien parti pour rejoindre au Panthéon des monstres sacrés de la Säbener Strasse.Mais quel est donc le secret de cette longévité à toute épreuve ? Le travail bien sûr, mais aussi le talent de ses entraîneurs successifs pour communiquer avec lui et lui faire comprendre que la concurrence est toujours présente. Ce qui implique parfois de devoir aller s’asseoir sur le banc. Et donc de s’économiser physiquement. Et donc de revenir encore plus fort à la titularisation suivante. Sur son flanc gauche, Ribéry est toujours capable de déposer les défenseurs adverses avec la grâce du jeune premier qui se révèle à la face du monde et qu’il a jadis été. Désormais, il peut légitimement prétendre à dispenser des conseils à ceux qui assureront la relève, à commencer par Kingsley Coman lui-même, son successeur désigné : «"Profitez du temps qui passe."S’il affirme n’avoir aucun regret, Ribéry se sent investi d’une mission : celle de faire garder les pieds sur terre à la jeune génération, sur-protégée, sur-encadrée et qui passe beaucoup plus vite dans le monde des grands. «[...]Ribéry dans le texte, c’est aussi cela. Une réflexion touchante, qui balaye d’un revers de la main les moqueries liées à ses fautes de français et ses hésitations grammaticales, trop longtemps montées en épingle par nombre de médias hexagonaux et qui n’ont eu pour seule conséquence que son silence radio vis-à-vis de ces derniers (exception faite du récent documentaire d’Olivier Dacourt,). Preuve que le gamin de Boulogne-sur-Mer n’a pas oublié ses racines, sa réaction lors de la deuxième étoile de l’équipe de France en est la preuve : «En fait, Franck Ribéry , c’est un mec bien, discret, fidèle et qui n’oublie rien. Ni les ennemis ni les amis, comme il le prouve avec cette dernière anecdote : «