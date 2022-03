Reynz, Finistère amer

Le 18 février dernier, le rappeur brestois Reynz sortait son single « 292 » , un titre clin d’œil au code postal de sa ville, avec un clip tourné au stade Francis-Le Blé en présence d’une soixantaine d’ultras. À l’occasion de la sortie de son EP Pluie Vol.2, rencontre avec cet « enfant de la grisaille » , fidèle supporter du Stade brestois et admirateur de Bruno Grougi.

« En tant que fan de foot, marcher sur la pelouse, que j’admire habituellement des tribunes, a été un gros kiff. Ça m'a mis les frissons. »

Toujours autant de pluie chez lui

« Mon meilleur souvenir ? L'envahissement de terrain lors de la dernière montée de Brest en Ligue 1. J’étais avec mon meilleur pote, l’ambiance était folle. »

Tiraillé entre Nolan Roux et Paquetá

Karim Benzema ou Christophe Miossec... Le choix est difficile., reconnaît le jeune rappeur. En ce mercredi 9 mars, soirée de huitièmes de finale de Ligue des champions, Reynz choisit pourtant d’enfiler sa doudoune noire pour rejoindre le Vauban, la mythique salle de concerts brestoise où se produit le compositeur avec qui il rêve un jour de partager un refrain. Le match Real-PSG, il le suivra quand même sur son portable, entre deux chansons à textes soufflées par la « Bonne Carcasse » .À bientôt 25 ans, Reynz sort son troisième EP,. Comme Miossec, il s’inspire de sa ville grise pour raconter des histoires qu’il met en musique avec son acolyte Protein Papi. Si Karim Benzema est à l’origine de ses premiers émois footballistiques, c’est Orelsan qui lui a procuré un véritable déclic en matière d’écriture., raconte celui qui s’est entouré des ultras du Stade brestois pour son dernier clip . Après avoir rendu hommage au numéro du département à travers son titre « 30-1 » dans, c’est à présent au code postal de sa ville que Reynz adresse un clin d'œil avec son single « 292 » ., confie-t-il, sourire aux lèvres en repensant à ce moment.Une grande première pour le stade Francis-Le Blé qui n’avait encore jamais accueilli de tournage de clipLes Seigneurs. Une expérience inédite également pour les ultras qui ont répondu présents., explique l’un des supporters., poursuit-il., ajoute un second. En parallèle, la collaboration aura permis au rappeur de s’ancrer un peu plus dans l’univers brestois en précisant son identité et de"Les Enfants de la grisaille"À la suite d'une courte carrière sur la pelouse qui a pris fin à l’âge de 14 ans, Reynz n’a jamais rechaussé les crampons. Aujourd’hui, c’est en enfilant sa fidèle paire de Converses qu’il s’amuse à faire le récit de l'anecdote suivante."Vous êtes les enfants de la grisaille, chez vous le soleil est parti."Un récit qui en dit long sur la mentalité locale. À Brest, hors de question de se prendre au sérieux. Aussi rodés à l’autodérision qu’à la boisson houblonnée, les Brestois aiment clamer haut et fort que leur ville est belle, malgré ses couleurs ternes., c’est par ces mots, à demi ironiques, que Reynz entame le premier couplet de « 292 » . Enchaînant ensuite les rimes, le rappeur néne manque pas de faire référence aux stars locales, comme Bruno Grougi.Depuis sa sortie, le 18 février dernier, le morceau connaît un petit succès à Brest, où on peut entendre le refrain s’échapper d’une fenêtre d’un appartement lors d’un samedi soir festif ou sur les réseaux, où il est chauvinement utilisé pour accompagner les storys Instagram. Mais le clip de « 292 » est loin d’être la première allusion de Reynz à sa passion pour le foot. Sorti en 2019, son premier EP,, faisait déjà office de clin d'œil au club de sa ville d’origine : Lyon., raconte l’amoureux du ballon rond. Pourtant, quand on lui demande un de ses meilleurs moments dans un stade, il n'hésite pas à remonter à 2010 et. Puis un second, plus récent :, se rappelle-t-il avec plaisir. Lorsqu’on parle de joueurs, son cœur est indécis, mais penche pour leLucas Paquetá., déclare Reynz, avant de continuer :Comme prévu au Vauban, Miossec n’a pas encore interprété trois chansons, que le fanatique de football a déjà sorti son portable de sa poche pour connaître le déroulé du match., se réjouit-il en essayant de rester discret.En effet, un peu plus tôt, c’était l’OL qui remportait le match contre Porto avec un but de Paquetá.Une euphorie qui ne compte pas lâcher le jeune rappeur de sitôt., assure Reynz.Pluie Vol.2L’excitation se lit dans ses yeux. En quittant ce jeune Brestois ambitieux, qui vit depuis peu de sa musique, on se dit qu’on le retrouvera peut-être, en fin de saison, sur la pelouse de Francis-Le Blé pour interpréter « 292 » . D’ici là, qui sait ? Peut-être que son single sera devenu le nouvel hymne du stade. Quelle est la limite des rêves quand on habite une ville où l’horizon se perd entre le bleu du ciel et de la mer ?