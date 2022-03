« Mbappé, tu es le bienvenu à Madrid, mais tu dois savoir que le papa, c’est Benzema »

À peine actées, la qualification du Real Madrid et l’élimination du PSG ont donné naissance à un florilège d’analyses de l’autre côté des Pyrénées. Et comme d’habitude, entre critique du board parisien et encensement de Karim Benzema, la presse espagnole ne s'est pas manquée.

Nasser, Leonardo et Mauricio en première ligne

Benzema-Mbappé vs Messi

Par Adel Bentaha

On le sait, depuis 2017, les relations entre le Paris Saint-Germain et l’Espagne se sont sérieusement refroidies. La faute à la défaite parisienne à Barcelone (6-1), au transfert de Neymar et aux attaques répétées de Javier Tebas, président de la Liga Nacional de Fútbol Profesional, à l’encontre des dirigeants du PSG. Au milieu de ce marasme : la presse. Lendemain d’élimination parisienne oblige, les quotidiens espagnols ont ainsi rapproché la focale, donnant dans l’hommage et, évidemment, dans la polémique.Dans le viseur local, les réactions en chaîne signées Mauricio Pochettino, Leonardo et Nasser al-Khelaïfi dans leur quête de justifications arbitrales. La supposée faute subie par Gianluigi Donnarumma lors de l’égalisation madrilène a été tournée en dérision, à commencer par, titrant sobrement : « Nasser pète un câble » . De quoi décrédibiliser la position diplomatique du président parisien qui, aux côtés de son directeur sportif Leonardo, en serait quasiment venu aux mains avec la délégation de Danny Makkelie.Et la prestation offerte par Mauricio Pochettino dans tout ça ? Là aussi, il n’est pas question d’un quelconque débrief tactique, mais simplement de la mise en avant du caractèred’ « El Sheriff » , à l’image de, qui poursuit,avant de dégainer du côté de, en toute simplicité :. De quoi fragiliser l’image, déjà bien écornée, d’un Paristel que le décrit. Des Rouge et Bleu dirigés par des, dont la réputation a été démantelée par les philosophes d’Raisonnement de rigueur, toujours chezQue le sportif semble loin.Il faut dire qu’à travers ces déclarations, les objectifs sont nombreux au pays de Cervantes,en tête :N’attendant qu’un signe (en l’occurrence une défaite du PSG), les médias s’en sont effectivement donné à cœur joie dans leurs parades nuptiales, destinées à l'enfant de Bondy.savourait le très sérieux, suivi de, utilisant une déclaration de Guti :Ovationné à son arrivée et attendu à la Maison-Blanche cet été, le Français doit pourtant prendre son mal en patience. La faute à qui ? ÀKarim Benzema évidemment. Le triplé dupour certains etpour d’autres. Le sourire du Lyonnais a ainsi orné une grande majorité des unes espagnoles (et mondiales), illustration d’un message unanime :(C’est ça Madrid !).Le duo Mbappé-Benzema en tête, la relation père fils ou aîné-benjamin a fleuri aussi vite que la remontée. Les quinze minutes de discussions entre les deux hommes en début de partie, à la mi-temps et au coup de sifflet final ont, comme souvent, été disséquées au détail près, tandis ques’est chargé de préparer le terrain :Même son de cloche chez les Barcelonais du, préférant plutôt une association des deux :Et justement, les Catalans ont vite fait de choisir leur camp. Plaçant de sérieuses billes sur le retour triomphant de Lionel Messi à Santiago Bernabéu,etn’ont pas tardé à rebrousser chemin.à l’affiche, c’est donc unet. Difficile de dire le contraire. Après avoir vu leet en attendant une prochaine édition, la Ligue des champions a donc offert à l’Espagne une nouvelle occasion de taper sur le Paris Saint-Germain. À quand l’inverse ?