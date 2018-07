Revivez les 46 rencontres du 2e tour préliminaire de la Ligue Europa

Ils sont très exactement 92 et ils se battent pour prendre l'avantage avant les deux autres tours menant aux poules de la très convoitée Ligue Europa. De la Suède à la Lettonie, de la Biélorussie à la Pologne, de Chypre au Luxembourg, c'est un après-midi d'européisme éclatant qui s'annonce. On est parti pour sept heures de live. Ni plus ni moins.

Par Julien Duez, en Europe

ET C'EST TER-MI-NEEEEEEEE ! Séville s'impose logiquement face à de bien faibles Budapestois et entrevoit déjà le troisième tour.Voilà une victoire sereine qui vient clore une série de 46 matchs consécutifs et (pas forcément) tous plus palpitants les uns que les autres.On aura quand eu quelques surprises ce soir :- Kairat 2 - 0 AZ- Balzan 2 - 1 Slovan Bratislava- Hapoel Haifa 1 - 1 FH- Chikhura 0 - 0 Maribor- Djurgården 1 - 1 Mariupol- Shakhtyor Soligorsk 1 - 1 Lech Poznań- Dinamo Brest 4 - 3 Atromitos- Spartak Subotica 2 - 0 Sparta PrahaVivement jeudi prochain !: WISSAM PASSEUR ! Et la tête de Franco Vázquez à bout portant pour finir de clouer le cercueil d'Ujpest.Si vous voulez mon avis, on va sûrement en rester là. Mais vous êtes tous déjà partis non ?: RAH L'ASCENSEUR ÉMOTIONNEL ! Sarabia était proche du doublé, mais Pejiño était signalé hors-jeu pour quelques millimètres à peine. Dommage, la partie commençait à s'endormir et un pion de plus nous aurait réveillé.Ça vient de reprendre en Andalousie. Les deux derniers résultats sont tombés :- DAC 1904 Dunajska Streda 1 - 3 Dinamo Minsk- Stjarnan 0 - 2 FC Copenhague.ON ENTRE DONC DANS LES 45 DERNIÈRES MINUTES DE CE MULTIPLEX DE 46 MATCHS !Pendant qu'on souffle à Séville, la fournée des matchs de 21h00 vient de se terminer.- Aberdeen 1 - 1 Burnley (les Écossais, pourtant dominateurs, manquent une belle perf')- Dundalk 0 - 0 AEK Larnaca (voyage au bout de l'ennui)- FK Spartak Subotica 2 - 0 Sparta Prague (encore une surpriiiiiiiiiise !)- Hibernian 3 - 2 Asteras Tripolis (énorme mental des Hibs, menés 0-2 à la mi-temps et qui reviennent de très loin)- Osijek 0 - 1 Rangers ( Steven Gerrard démarre en fanfare)Trop facile pour Séville : Jésus Navas sert Pablo Sarabia seul face au gardien et c'est 3-0. Ujpest n'y est pas du tout.Trois nouveaux résultats à vous signaler :- Atalanta 2 - 2 FK Sarajevo- Partizan Belagrade 1 - 0 Trakai FK- Zeljeznicar 1 - 2 Apollon LimassolDouble-peine pour Ujpest. Branko Pauljevic fait faute dans la surface, voit rouge et Wissam Ben Yeder fait le break sur penalty dans la foulée. 2-0 pour Séville, il reste dix minutes à jouer dans cette première période.PFOUAH L'ATALANTA ! Gros coup de mou défensif bergamasque puisqu'il n'aura fallu que cinq minutes au FK Sarajevo pour revenir à égalité. C'est 2-2 à présent et il reste un peu plus de cinq minutes à jouer.Belle opération de Saint-Gall dans le même temps qui s'impose 2-1 à 10 contre Sarpsborg.A l'inverse, le Sparta Prague est en train de boire le bouillon (2-0) face aux Serbes du Spartak Subotica. Quant au FC Copenhague, il vient de trouver la faille contre les Islandais de Stjarnan et mène désormais 2-0.BUUUUUUUUUT A SEVILLE ! Et c'est Jésus Navas qui trompe toute la défense, crochète dans la surface et trompe le portier hongrois d'une superbe frappe croisée en plein dans le petit filet.On peut aussi se délecter de cette fournée de matchs terminés :- B36 Torshavn 0 - 2 Besiktas (score logique, malgré une belle résistance des Féringiens)- FC Santa Coloma 1 - 0 Valur (malheureusement, Cédric Fauré n'a pas marqué)- Genk 5 - 0 CS Fola Esch- Gornik Zabrze 0 - 1 Trencin- Hajduk Split 1 - 0 Slavia Sofia (et sept interminables minutes de temps additionnel)- Olimpija Ljubljana 5 - 1 Crusaders (ele est là la Slovénie qui gagne !)- Sutjeska 0 - 1 Alashkert FC- TNS 2 - 1 Lincoln Red Imps FC (avantage Galles avant le retour sur le rocher de l'ogre gibraltarien).ET C'EST PARTI ENTRE SEVILLE ET UJPEST ! LE DERNIER, LE 46ET DERNIER MATCH ! ON L'A FAIT !Et sinon c'est la mi-temps ici :- DAC 1904 Dunajska Streda 1 - 1 Dinamo Minsk- Stjarnan 0 - 0 FC Copenhague (belle résistance des Islandais jusqu'à présent)Bon finalement pas de miracle pour l'Atromitos, mais une telle remontée (4-3) ne peut que laisser présager un match de feu au retour dans la banlieue d'Athènes.Les autres résultats de la session :- Dinamo Brest 4 - 3 Atromitos- FC Nordsjaelland 1 - 0 AIK- LASK 4 - 0 LillestromQuelques pauses à vous signaler également :- Aberdeen 1 - 0 Burnley- Dundalk 0 - 0 AEK Larnaca- FK Spartak Subotica 1 - 0 Sparta Prague- Hibernian 0 - 2 Asteras Tripolis- Osijek 0 - 1 RangersEt puis dans le cours du jeu, il y a Saint-Gall qui vient de reprendre l'avantage face à Sarpsborg, grâce à ce fin renard de Roman Buess.: En attendant de prendre le premier vol d'Air Streaming pour Séville, filez à Brest ! L'Atromitos vient de remonter à 4-3 après avoir été mené 4-0, il reste juste le temps additionnel !LE TOUT DERNIER MATCH DE LA SOIRÉE VA COMMENCER ! Le FC Séville reçoit les Hongrois d'Ujpest. Tenez-vous prêts !En attendant, si vous les avez manqués, voici les scores de la session des matchs de 19h00. Ici, la hiérarchie a bien été respectée.- Molde 3 - 0 Laçi- Honvéd 1 - 0 Progrès Niederkorn- Žalgiris 1 - 0 Vaduz- Maccabi Tel Aviv 2 - 0 Radnički Niš- CSKA Sofia 3 - 0 Admira Molding- Djurgården 1 - 1 Mariupol- Zrinjski 1 - 1 Valletta- APOEL 5 - 0 Flora Tallinn: En parlant de réussite biélorusse, le Dinamo Minsk vient d'ouvrir le score contre les Slovaques du DAC Dunajská Streda.Attention au Dinamo Brest en revanche. Après avoir mené 4-0 (dont un triplé de Pavel Savitskiy , arrivé cet hiver et qui compte 14 sélections avec la Biélorussie) face à l'Atromitos, les Brestois sont en train de se faire rattraper tout doucement par l'Atromitos qui est parvenu à revenir à 4-2. Il reste dix grosses minutes à tenir.Bon ça commence à commence à devenir bordélique alors on va se faire un petit point scores :De buteur, Toloi s'est mué en passeur en servant Gianluca Mancini qui fait le break pour l'Atalanta face à Sarajevo : 2-0 et c'est la pause.C'est également la mi-temps entre le Partizan Belgrade et les Lituaniens de Trakai.Joli coup de l'Appolon Limassol qui mène 1-0, toujours à la pause, face aux Bosniens de de Zeljenicar.C'est terminé à Bialystok, où le Jagiellonia sauve un peu l'honneur des clubs polonais en l'emportant par le plus petit des écarts face à Rio Ave.De son côté, le Lech Poznan a été moins chanceux et parvient à accrocher les Biélorusses du Shakhtyor Soligorsk (1-1).: Allez, courage les copains, c'est l'avant-dernier départ. Il en reste trois et on en prend deux maintenant.- DAC 1904 Dunajska Streda (Slovaquie) - Dinamo Minsk (Biélorussie)- Stjarnan (Islande) - FC Copenhague (Danemark): Le public saint-gallois n'a qu'un chant : "Hopp Sankt-Gallen", répété à l'infini. C'est suffisant pour pousser Silvan Hefti à tenter sa minasse de 25 mètres et égaliser face à Sarpsborg, le tout à quelques minutes de la mi-temps et en étant réduits à 10. Allez hopp, on continue !Encore une mi-temps ! Depuis 16h, on ne sait même plus dire laquelle c'est.- B36 Torshavn 0 - 2 Besiktas- FC Santa Coloma 0 - 0 Valur- Genk 4 - 0 CS Fola Esch- Gornik Zabrze 0 - 1 Trencin- Hajduk Split 0 - 0 Slavia Sofia- Olimpija Ljubljana 1 - 0 Crusaders- Sutjeska 0 - 1 Alashkert FC- TNS 1 - 1 Lincoln Red Imps FCEt encore un départ, avec un fort accent calédonien :- Aberdeen - Burnley- Dundalk - AEK Larnaca- FK Spartak Subotica - Sparta Prague- Hibernian - Asteras Tripolis- Osijek - RangersRapide point mi-temps avant de vous annoncer les scores de la session de 20h00 :- Dinamo Brest 2 - 0 Atromitos- FC Nordsjaelland 1 - 0 AIK- LASK 2 - 0 LillestroemEt sinon, l'Atalanta vient d'ouvrir le score face au FK Sarajevo grâce à sa recrue estivale Rafael Toloi.OH LA BELLE INFO MERCATO QUI PASSAIT PAR LA ! Deux défaites consécutives contre Saint-Gall (tiens tiens, coucou Peter) et le PAOK Salonique en Ligue des champions et Raph Wicky est dégagé de son poste d'entraîneur du FC Bâle.Et devinez qui le remplace ? Une légende du Stade rennais : Alexander Frei ! Bon, c'est un intérim, mais c'est beau quand même.Vous arrivez à tout suivre vous ? Moi oui ! (non c'est faux)Allez, on est repartis sur trois autres terrains :- Atalanta - FK Sarajevo- Partizan Beograd - Trakai FK- Zeljeznicar - Apollon LimassolDeux résultats à vous annoncer :- RB Leipzig 4 - 0 Häcken- F91 Dudelange 2 - 1 DritaDudelange rit, Fola pleure. On joue depuis à peine une demi-heure et les gars d'Esch sont déjà menés 4-0 par un Genk tout feu tout flammes. Mbwana Samata, Leandro Trossard et Sebastien Dewaest rejoignent Ruslan Malinovsky sur la liste des buteurs. Poussez pas, il devrait y en avoir pour tout le monde.Milan Vilotić peut s'en vouloir. Une énorme faute à l'entrée de la surface et le vétéran serbe, arrivé cet été à Saint-Gall, voit rouge au bout de quatre minutes. Pas de bol, Tobias Heintz est dans un bon jour et botte le coup-franc qui suit directement dans la lucarne. Ça fait déjà 0-1 pour Sarpsborg.Leipzig pleure quand Stefan Ilsanker se fait dégager pour une deuxième jaune, mais Leipzig rit dans la foulée quand Jean-Kévin Augustin, le seul, l'unique, en plante un quatrième pour les. Ça commence doucement à ressembler à une correction pour Häcken.20h15, c'est aussi l'horaire décalé qui rime avec le début du match entre le Saint-Gall de l'adorable Peter Zeidler et les Norvégiens de Sarpsborg.Ouhlà, ça s'agite du côté de Dudelange. Grosse faute d'Endrit Krasniqi qui prend une deuxième jaune. Dans la foulée, David Turpel (oui, le même qui a croisé la route des Bleus avec la sélection nationale luxembourgeoise il y a presque un an) se fait justice sur penalty et permet aux Luxembourgrois de mener au score pour la première fois, à dix minutes du terme.: PAF ! Genk ne perd pas de temps face au Fola Esch et Ruslan Malinovsky ouvre le score au bout de seulement quatre minutes.On oublierait presque que le Dinamo Brest mène 2-0 contre Atromitos. Ni que le Zrinjski Mostar a débloqué les compteurs contre les Maltais de Valletta.: NOUVELLE FOURNÉE ! Elle est bien grosse cette fois-ci, vous pouvez zapper le JT, il y a suffisamment à voir ici :- B36 Torshavn - Besiktas- FC Santa Coloma - Valur- Genk - CS Fola Esch- Gornik Zabrze - Trencin- Hajduk Split - Slavia Sofia- Olimpija Ljubljana - Crusaders- Sutjeska - Alashkert FC- TNS - Lincoln Red Imps FC: Vous avez quatre minutes pour souffler, le temps d'annoncer que Dudelange vient d'égaliser face à Drita grâce à Nicolas Perez. Oui, le Français de Martigues, Lille, Gueugnon, Amnéville et Saint-Louis Neuweg. Qui est arrivé de Differdange (pas confondre) cet été.Et puis il y a aussi les Danois de Nordsjaelland qui viennent d'ouvrir la marque face à AIK dans ce derby scandinave.Sans oublier les Autrichiens de LASK qui mènent contre Lilleström. L'oeuvre de Thomas Goiginger, un traître en soi puisqu'il jouait encore chez le rival du Blau-Weiß Linz la saison dernière.OUF ! Quatre autres matchs viennent de se terminer. Avec des surprises !- Balzan FC 2 - 1 Slovan Bratislava- Hapoel Haifa 1 - 1 FH Hafnarfjordur- Chikhura 0 - 0 Maribor- Torpedo Kutaisi 3 - 0 VikingurPetit point scores à la mi-temps de la session de 19h00 :- APOEL Nicosi 2 - 0 Flora Tallinn- Budapest Honved 0 - 0 FC Progrès Niedercorn- Djurgårdens 0 - 1 Mariupol- Maccabi Tel Aviv 0 - 0 Radnicki Nis- Molde 2 - 0 Laci- CSKA-Sofia 3 - 0 Admira Moedling- Zalgiris Vilnius 0 - 0 FC Vaduz- Zrinjski Mostar 0 - 0 VallettaEt puis il y a aussi le Jagiellonia Bialystok qui mène 1-0 contre Rio Ave.Et enfin, trois matchs qui démarrent à l'instant. Parce que c'est une session VRAIMENT NON-STOP !- Dinamo Brest - Atromitos- FC Nordsjaelland - AIK- LASK - Lillestroem: Le RB Leipzig continue de faire le taf face à Häcken, cette fois-ci grâce à Kevin Kampl Dans le même temps, Mariupol crée la surprise en dépucelant le marquoir de Djurgårdens.: Si vous devez vous concentrer sur un match, foncez sur celui du CSKA. Les tribunes sont remplies et tout feu tout flamme, on vibre enfin ! D'autant que Maurides vient de creuser l'écart sur penalty après une faute de main grossière d'un défenseur autrichien.: S'il y a une paire à retenir cette saison, elle se trouve à Sofia, plus précisément au CSKA, qui affronte les Autrichiens de l'Admira Modling.Dans le rôle du passeur, Edwin Gyasi , un Franco-Ghanéen connu des amateurs d'Eredivisie et dans celui du buteur, Kiril Despodov, monté à la capitale depuis le Litex Lovetch il y a deux ans. Deux, comme le nombre d'assists et de buts qu'il ont inscrits en une demi-heure de jeu.Un nouveau départ à vous annoncer :Shakhtyor Soligorsk (Biélorussie) - Lech Poznan (Pologne): Encore une vague d'infos à vous annoncer, parce que oui, la Ligue Europa ne supporte pas la demi-mesure.C'est terminé entre Rudar Velenje et le FCSB, les Roumains s'imposent logiquement 0-2.L'APOEL Nicosie vient d'ouvrir le score face au Flora Tallin.Balzan double la mise face au Slovan Bratislava. La surprise continue ! Cette fois-ci, c'est grâce à Uroš Ljubomirac, un autre Slave venu chercher le soleil et la gloire du côté de Malte.Eirik Hestad, autre produit du centre de formation de Molde, double la mise pour les Norvégiens face à Laçi.: Début du match à l'horaire le plus improbable de cette journée : Jagiellonia Bialystok-Rio Ave. Commencer 20 minutes en retard ou 10 minutes plus tôt, ok, pourquoi pas.Sinon, Thanasis Papazoglou vient d'égaliser pour Haïfa, ça fait 1-1 contre Hafnarfjörður.Le KF Drita, c'est un peu la surprise de cette phase préliminaire et le champion du Kosovo vient de le prouver à l'instant en ouvrant le score sur le buzzer face à Dudelange. Coup dur pour la paire Tom (Schnell) et Jerry (Prempeh), qui entamait tout de même sa cinquième saison d'affilée sous le maillot du F91.Pour Clément Couturier en revanche, encaisser face à un champion national, ce n'est pas une première. La dernière fois, c'était en finale de Coupe de France avec les Herbiers face au PSG.: Le RB Leipzig parvient enfin à débloquer une entame de match poussive. Les hommes de Ralf Rangnick viennent de trouver la faille à deux reprises face à Häcken. Bruma d'abord, puis Matheus Cunha trois minutes plus tard. Excellents débuts pour le jeune espoir brésilien de 19 ans, arrivé il y a quelques semaines en provenance du FC Sion. Assurément un joueur à suivre en Buli cette saison.: Les longues minutes sans but sont toujours gâchées par une cascade sortie de nulle part.Commençons avec le FCSB qui vient d'en mettre un deuxième face au Rudar Velenje, grâce à Filipe Teixeira Les Norvégiens de Molde viennent d'ouvrir le score face aux Albanais de Laçi. Buteur : Erling Braut Håland, 18 ans tout juste et déjà huit buts depuis le début de la saison.Et une petite surprise puisqu'Eddi Gomes vient de scorer pour le FH Hafnarfjörður face à l'Hapoël Haïfa. Une belle manière de marquer le club de son empreinte avant que son prêt ne se termine au mois d'octobre. Qui sait, peut-être restera-t-il en Islande au lieu de retrouver le Henan Jianye en Chine.ALLEZ ENCORE UNE FOURNÉE !APOEL Nicosie (Chypre) - Flora Tallinn (Estonie)Budapest Honved (Hongrie) - FC Progrès Niedercorn (Luxembourg)Djurgaarden (Suède) - Mariupol (Ukraine)Maccabi Tel Aviv (Israël) - Radnicki Nis (Serbie)Molde (Norvège) - Laçi (Albanie)CSKA-Sofia (Bulgarie) - Admira Moedling (Autriche)Zalgiris Vilnius (Lituanie) - FC Vaduz (Liechtenstein)Zrinjski Mostar (Bosnie) - Valletta (Malte): C'est la mi-temps sur nos matchs de 18h ! Petit récap' :- Balzan 1-0 Slovan Bratislava- Hapoel Haifa 0-0 FH- Torpedo Kutaisi 1-0 Víkingur (désolé, celui-là j'ai oublié de l'annoncer)- Chikhura 0-0 MariborEt c'est terminé pour la session de 17h :- Tobol 2-1 Pyunik- Viitorul Constanta 2-2 Vitesse Arnhem- Spartaks Jūrmala 6-0 La Fiorita- Kairat Almaty 2-0 AZ Alkmaar: C'est terminé à Ventspils, où les Girondins s'imposent donc par un triste petit 1-0. Le CR de Maxime Brigand est à retrouver ci-dessous. Lisez le vite pour ne pas manquer ce foufou Tobol-Pyunik, les Kazakhs mènent désormais 2-0.Bon, la victoire n'échappera plus au Spartaks Jūrmala qui vient d'en planter un sixième face à la pauvre Fiorita.Dans le même temps, deux nouveaux matchs à vous signaler (et un gros nom !) :- F91 Dudelange (Luxembourg) - KF Drita (Kosovo)- RB Leipzig (Allemagne) - Häcken (Suède): ENFIN DU SUSPENSE ! Vitesse vient d'égaliser face à Viitorul. Bryan Linssen (bien connu des amateurs des clubs cultes néerlandais, comme le Fortuna Sittard, MVV Maastricht, VVV Venlo et le FC Groningen) plante le but du 2-2, le quatrième de la tête dans cette partie.: C'est l'heure de la question à un million. A quel moment, quand tu es double champion du Nicaragua, tu trouves le moyen de te faire transférer chez le champion en titre de Lettonie ? Y-aurait-il une amitié nicaraguayo-lettonne secrète qui aurait facilité la transaction ?: LA MA-NI-TA ! Pendant ce temps-là, le Spartaks letton vient d'en replanter deux coup sur coup face aux San Marinais de La Fiorita. Le premier par Ingus Šlampe (si vous savez prononcer le Š et que vous avez fait allemand à l'école, ne ricanez-pas), le second par Ariagner Smith, Nicaraguayen de son Etat-civil, comme son patronyme l'indique.: OH LA SURPRISE ! Alors que c'est la mi-temps entre Ruda et le FCSB, le Slovan Bratislava vient de se faire cueillir à froid par un expérimenté Monténégrin de 32 ans : Bojan Kaljević. Déjà buteur lors du premier tour contre les Azebaïdjanais de Keshla, le numéro 9 continue de faire rêver les Maltais en faisant parler sa patte droite magique.: Profitons de ces quelques minutes sans but pour dire un mot du premier passeur de Viitorul, Lyes Houri. L'homme est dans un grand jour puisqu'il est rentré en cours de première mi-temps pour remplacer Alexandru Măţan, sorti sur blessure. Et cocorico, c'est un frenchie, arrivé de la réserve lensoise en Roumanie cet été, après voir bourlingué entre Roda, Valenciennes et Bastia, avec qui il a disputé six rencontres de Ligue 1.: C'EST LA FOLIE ! Vitesse vient de réduire le score grâce à un centre-tir surpuissant qui termine en plein dans la tronche de Tim Matavž. Ça fait mal, mais ça suffit aussi pour tromper Valentin Cojocaru, pris de vitesse (Arnhem).ENCORE UN DOUBLE ! On file au Kazakhstan pour constater que Aderinsola Habib Eseola est en flamme avec le Kairat. Gros coup dur pour Alkmaar.: DEUX BUTS D'UN COUP ! Maksim Fedin pour Tobol et un doublé de Denis Drăguş (copie-conforme du premier) pour Viitorul. Devinez qui fait la danse de la joie sur le bord du terrain ? Mais oui, c'est lui, l'entraîneur et légende du football roumain Gheorghe Hagi Et on est reparti pour une nouvelle fournée. Accrochez-vous !- Balzan (Malte) - Slovan Bratislava (Slovaquie)- Hapoel Haifa (Israël) - FH (Islande)- Torpedo Kutaisi (Géorgie) - Víkingur (Îles Féroé)- Chikhura (Géorgie) - Maribor (Slovénie)C'est reparti entre Ventspils et Bordeaux. Toujours 1-0 pour les Girondins, n'hésitez pas à aller tenir compagnie à André a Chazy ci-dessous :C'est la pause sur tous les matchs de 17h. Seule rencontre sans but jusqu'à présent : Tobol - Pyunik. Je vous mets à présent au défi de trouver UNE personne qui prononcerait sincèrement la phrase : «Les autres résultats :- Viitorul Constanta 1-0 Vitesse Arnhem- Spartaks Jūrmala 3-0 La Fiorita- Kairat Almaty 1-0 AZ AlkmaarEt Ufa-Domzale a logiquement fini en 0-0. Le Jamaïcain Shamar Nicolson n'est donc toujours pas parvenu à marquer.LES NÉERLANDAIS PRENNENT L'EAU ! Au Kazakhstan comme en Roumanie, puisque Viitorul vient d'ouvrir la marque face à Vitesse Arnhem. Superbe centre de Lyes Houri pour la tête de Denis Drăguş.: Ne réveillez pas votre pote qui s'inflige Oufa-Domzale, il lui reste cinq minutes de sieste.BUUUUUUUUUUUT POUR LE STEAUA ! Ça n'a pas traîné : une frappe, un pion. Le tout signé Dennis Man, jeune international roumain de dix-neuf ans. On croise les doigts pour que Harlem "Bison" Gnohéré fasse trembler les filets à son tour, lui qui avait régalé la saison dernière contre la Lazio.: On me signale dans l'oreillette que c'est parti avec notre deuxième club slovène du jour : le NK Rudar Velenje, quatrième du dernier exercice et qualifié à la faveur du doublé coupe-championnat réalisé par l'Olimpija Ljubljana. Les vert et noir reçoivent le redoutable FCSB, aka. le Steaua Bucarest bis.Ah tiens, en parlant de Lettonie, c'est la pause à Ventspils. Des spectateurs parmi vous ? J'ai vu le coup-franc, un petit bijou. Dommage que ça ne déroule pas derrière.: DÉCIDÉMENT JŪRMALA C'EST LA CHAMPION'S LEAGUE ! Et pour Evgeni Kobzar, c'est un doublé. En même temps, quand on est champion de Lettonie en titre, on est attendu au tournant. Surtout chez son homologue de Saint-Marin.ET 2-0 POUR LE SPARTAKS ! Encore un Russe, Artemi Maleev cette fois-ci. Apparemment, la Lettonie lui fait du bien puisqu'il en est à trois pions depuis son arrivée au mois d'avril après une saison quasi-complète et complètement blanche chez les voisins du Baltika Kaliningrad.: ET BUUUUUUUUUUT AU KAZAKHSTAN ! Stupeur dans les rangs de l'AZ Alkmaar, le Kairat Almaty vient de doucher les Néerlandais à froid. Et qui d'autre qu'Aderinsola Habib Eseola pour faire mentir les pronostics ?Encore un profil pas bal celui-là : Ukraino-nigérian né en Union soviétique, passé par les quatre coins de l'Ukraine et les divisions inférieures italiennes, il régale au Kairat depuis le début de la saison avec ses onze buts inscrits en seize rencontres. Peut-être un premier titre à la clé au bout du compte ?: BUUUUUUUUT EN LETTONIE ! Le Russe Evgeni Kozbar ouvre les hostilités face aux San Marinais !: Allez, on ne désespère pas, il y a quatre rencontres qui viennent de débuter à l'instant, on trouvera forcément quelque chose à se mettre sous la dent !- Viitorul Constanta (Roumanie) - Vitesse Arnhem (Pays-Bas)- Tobol (Kazakhstan) - Pyunik (Arménie)- Spartaks Jūrmala (Lettonie) - La Fiorita (Saint-Marin)- Kairat Almaty (Kazakhstan) - AZ Alkmaar (Pays-Bas)Faites vos jeux !: Je rêve... Pendant ce temps-là, il y a Zaydou Youssouf qui a ouvert le score pour Bordeaux en à peine 180 secondes. Quelle injustice !Pour suivre ce match de haute-intensité dans sa totalité, rejoignez l'ami André a Chazy ci-dessous :: Voilà, c'est la mi-temps. Après s'être fait un peu endormir pendant une grosse demi-heure, Oufa a compris que la défense centrale de Domzale était pas mal friable et s'est réveillé pour répondre aux assauts slovènes. Les locaux se sont même créé la plus grosse occasion de cette première mi-temps, mais Tilen Klemencic a sauvé le ballon sur la ligne.Bon disons-le franchement, on ne se régale pas. Heureusement pour vous, il y a un petit Ventspils-Bordeaux qui s'apprête à commencer. On ne sait pas ce que ça va donner, mais quand on voit le programme du match et cette petite page de bienvenue écrite en français, on a déjà envie de leur faire des gros câlins à ces Lettons !Rohlalala, première vraie occasion pour Oufa. Un service lumineux trouve Sylvester Igboun lancé à pleine vitesse. Mais le Nigérian - champion du Danemark avec Midtjylland tout de même ! - remet d'une talonnade un peu aléatoire. Beaucoup d'imprécisions dans l'avant-dernier geste côté russe. Heuresement que les contres de Domzale ne sont pas fulgurants, sans quoi ça aurait déjà pu faire mal.: Il a beau être 21h30 là-bas, on fait quand même une pause boisson. Bilan de cette première demi-heure : ce sont les Russes qui font le jeu, mais les Slovènes qui se créent les meilleures occasions. Trois tirs à rien pour le moment, dont deux belles tentatives de loin, pour les stats dirons-nous.: En panne d'inspiration au tour précédent, Shamar Nicholson, la pépite jamaïcaine des Slovènes, est sur le banc. A sa place, c'est Lovro Bizjak qui évolue seul en pointe. Et Domzale commence à imposer son rythme, dicté par l'inusable milieu macédonien Agim Ibraimi On sent qu'il a la dalle, lui qui avait passé un an sans club après une aventure ratée au Kazakhstan. Mais la Slovénie lui va bien, en témoignent ses quatre titres glanés avec Maribor.: Sous les "OUFA ! OUFA !" scandés par le public local, les Russes pressent plutôt bien. La pression est d'ailleurs sur les épaules des visiteurs slovènes, qui ne doivent leur présence dans ce deuxième tour qu'à la faveur d'une différence de buts favorables, après deux nuls poussifs obtenus face aux Bosniens du NK Siroki Brijeg.: Oufa en rouge, Domzale en jaune. Les premiers vivent un moment d'histoire, les seconds ont plutôt l'habitude des campagnes (préliminaires) européennes puisqu'ils en ont déjà dix à leur actif.Et c'est par-ti pour le premier de nos 46 matchs !Bon j'ai rien dit, il fait la même température qu'à Paris, la moitié du stade n'a pas de toit, mais il y a des danseuses habillées en tenue traditionnelle de la République de Bachkirie et des enfants qui accompagnent les joueurs avec des ballons de couleur. Tout ça est réjouissant.Salut à tous et à toutes ! Le meilleur moyen de combattre la canicule, c'est de s'enfermer dans une pièce ombragée et de s'imaginer au frais sur les rives de la rivière Belaïa, marchant vers le Stade Neftyanik pour assister à la première rencontre européenne de l'histoire du FK Oufa.Pas mal pour un club dont le palmarès se résumait jusqu'à présent à un titre de vice-champion de D2.