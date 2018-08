Revivez le dernier jour sur le mercato

Alerte : dernier jour sur le marché pour rafler des friandises. Vingt-quatre heures de mallettes, de textos, de rêves réalisés et brisés. Suivez la dernière journée du mercato estival en direct sur sofoot.com.

#Mercato SCO : @boucherzacharie, gardien de but de l’@AJA, devient scoïste dans le cadre d’un prêt d’une durée de 1 an. Welcome Zacharie ! #LaForceDuSCO — Angers SCO (@AngersSCO) 31 août 2018

@JM_Aulas « On vient de faire signer deux joueurs. Moussa Dembélé vient de s’engager pour 5 ans. C’est un transfert de 22M€. Lenny Pintor s’est également engagé pour 5 ans et 5M€. C’est un international français #u19 » #Mercato pic.twitter.com/RXxoJQ86Pn — Olympique Lyonnais (@OL) 31 août 2018

#CelticFC tonight can confirm that the club has accepted an offer from Lyon for the transfer of striker Moussa Dembele.Full statement https://t.co/AX4a4FokJ4 — Celtic Football Club (@CelticFC) 31 août 2018

OFICIAL | Bebé es oficialmente nuevo jugador del Rayo Vallecano. Firma hasta el 30 de junio de 2021.¡Bienvenido de nuevo a casa! pic.twitter.com/dlApX8XHia — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) 31 août 2018

Le Club et les supporters souhaitent la bienvenue à cristian Lopez @crislopez23 #LaForceDuSCO pic.twitter.com/Of8aMHrM1H — Saïd chabane (@SadSaidchabane) 31 août 2018

Info : #Karamoh est en route pour #Bordeaux. Sauf retournement de situation, il sera prêté aux Girondins... pic.twitter.com/XHXWYNMgQa — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) 31 août 2018

[#OFFICIEL] Après deux saisons pleines à Troyes, et 31 buts en championnat, Adama #Niane rejoint @SportCharleroi. Le club lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière.➡ https://t.co/9T1DpMUVVy pic.twitter.com/KQoPlmg9IS — ESTAC Troyes (@estac_officiel) 31 août 2018

Exclusivo #Ganso: oferta milionária leva o jogador a caminho do #Amiens. pic.twitter.com/S6sckc6KUN — Andersinho Marques (@Andersinho_ITA) 31 août 2018

Akhisarspor’umuz Adrıen REGATTIN ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze ve futbolcumuza hayırlı olsun. pic.twitter.com/P3yr9YC4xU — Akhisarspor (@Akhisarspor) 31 août 2018

Sözleşmeli oyuncularımızdan Aurelien Chedjou için @BursasporSk ile 1 yıllık kiralık anlaşmaya varılmıştır. Tecrübeli futbolcumuzun başarılı bir sezon geçirmesini temenni ederiz. pic.twitter.com/GjaF8g1xo4 — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) 31 août 2018

WELCOME TO TANNADICE RACHID! | Dundee United Football Club https://t.co/0XFPVaTC5o #DUFC — Dundee United FC (@dundeeunitedfc) 31 août 2018

OFFICIEL - Quentin #Boisgard est prêté au @PauFootballClub. Bonne saison au Pitchoun sous les couleurs d'un de nos clubs affiliés #Mercato → https://t.co/yEoNxFj74g pic.twitter.com/kQL16ZiiVC — Toulouse FC (@ToulouseFC) 31 août 2018

benzia9 instagram @YassBenzia Twitter #Fenerbahçe 2018/2019 oui oui oui! He s coming — Moussa Sow Officiel (@19Sow) August 31, 2018

Neuvième et dernière recrue stadiste... Qui est-ce ? pic.twitter.com/oRa6PCLKvC — Stade de Reims (@StadeDeReims) 31 août 2018

En voilà un qui n'a pas boudé pour rien. Poussé sur le banc de touche de l'AJ Auxerre sur décision technique, Zacharie Boucher s'est fait prêter un an au SCO d' Angers . Là-bas, il sera doublure de Ligue 1, et pourra échauffer Mangani sur les ateliers de tirs. Pas vrai, Zacharie ?D'après une information venant d', la cession de Jesé au FC Nantes ne devrait pas se faire. Et Diego Carlos ne quittera pas les Canaris non plus. Kita partir, autant le faire dans de bonnes conditions.Tiens,nous apprend le prêt de Rui Fonte , buteur du FC Fulham , au LOSC Rui Fonte, le frère de José Fonte , international portugais déjà recruté cet été par les Dogues. Affaire de famille. Dans le même temps, le compte Twitter du club annonce que le contrat de Jérémy Pied est officialisé. C'était moins une.Allez, le mercato est officiellement bouclé. Attendons quand même quelques éventuelles friandises supplémentaires sur le gong. Comme l'officialisation d' Hatem Ben Arfa Rennes , par exemple ?Ah, ben a priori ce sera Eric Choupo-Moting ! Bienvenue à Paris mon pote !Bon, c'est pas tout ça mais il ne reste plus que dix minutes au PSG pour trouver un remplaçant à Lo Celso... Alors ?Un petit passage express par la Ligue 2 pour annoncer le transfert surprise de Kévin Fortuné. L'ancien attaquant du RC Lens , qui affronte le FC Metz demain pour un match au sommet de la Ligue 2, s'engage à Troyes pour trois ans. Des Troyens qui, suite à leur défaite contre le Paris FC (2-0) , sont dix-neuvièmes de L2. Certes, il n'y a que six journées de championnat de jouées, mais ce pari semble risqué.Dans la série des transferts, il y a aussi ceux dont on n'aurait jamais cru entendre parler. Et pourtant, Jackson Martínez est bien de retour en Liga NOS après deux années au Guangzhou Evergrande. Sa destination ? Portimonense, en prêt. Un petit FC Porto , en somme.Toujours du vert, mais en France cette fois. Yannis Salibur , buteur de l'En Avant Guingamp , est prêté pour la saison 2018-2019 à l'AS Saint-Étienne. Mission réussie, vraiment ? Mieux vaut attendre les résultats sur le terrain avant de tirer des conclusions hâtives.La fin du casting est dans la boîte de Quique Setién . Comme informé sur le compte Twitter du club, Giovanni Lo Celso est officiellement prêté au Betis Séville , avec une option d'achat fixée à 30 millions d'euros pour les, qualifiés pour la prochaine C3. Il va être beau, lede ce dimanche...C'est la dernière heure du mercato, vous reprendrez bien un peu de transferts non ? Hé bien vous voilà servi : pressenti à l'OL, le jeune prodige de Brest Lenny Pintor s'est engagé en faveur de Lyon pour 5 millions d'euros et un contrat qui court sur cinq années. Brest s'est plutôt bien débrouillé dans la négociation, car 4 millions de bonus supplémentaires peuvent être ajouté en fonctions des performances du prodige et un pourcentage à la revente a été fixé. Pour rappel, Pintor était tout de même dans le viseur d' Arsenal et du FC Valence . Costaud sur cette fin de mercato, Jean-Michel Aulas C'est dommage car pour une fois, son équipe avait pris un bon départ en Ligue 1. Mais voilà, Yassine Benzia en a décidé autrement et quitte le LOSC pour Fenerbahçe . Bon vent à lui.Et pendant ce temps-là, ni vu ni connu, Jean-Christophe Bahebeck quitte Paris pour de bon et s'engage avec le FC Utrecht . On t'a vu, J-C !ET PAN ! L'INFORMATION QU'ON ATTENDAIT TOUS ! MOUSSA DEMBELE EST LE NOUVEL ATTAQUANT DE L'OL ! Voici le communiqué du Celtic Glasgow pour affirmer l'accord entre les deux clubs, principale cause du ralentissement de la transaction. Crochet, crochet, crochet, Moussa Dembélé !Et le doublé pour Bordeaux ! Il y avait Kalu, puis Cornélius, il y a maintenant Yann Karamoh , prêté par l' Inter Milan . On ne connait pas encore le prochain entraîneur de Bordeaux , mais avec tous ses attaquants à sa disposition, Thierry Henry pourrait être tenté de revenir sur sa décision de refuser le banc girondin...Alors ça, c'est une sacrée bombe. Passé par le Real Madrid et désormais joueur du Paris Saint-Germain, Jesé Rodríguez est en passe d'être prêté au FC Nantes d'après les informations de. Je crois qu'après avoir lu ça, on peut regarder la deuxième période de ce Lyon Nice tranquille...ET BOUM ! BORDEAUX QUI DÉGAINE DANS LA FOULÉE ! À la recherche d'un autre buteur pour densifier son attaque, les Girondins profitent d'un prêt avec option d'achat d'Andreas Cornélius, international danois (21 sélections, 4 buts) en provenance de l' Atalanta Bergame . Lourd !Attention, ça chauffe à Lyon ! Pendant que l'OL et Nice sont en train de se tirer la bourre en Ligue 1, Moussa Dembélé aurait convaincu les dirigeants du Celtic Galsgow de le laisser partir d'après les informations de. Bilan des courses : un contrat de cinq ans l'attend à Lyon , le tout pour la modique somme de 22 millions d'euros. Moussa rasé.On ne sait pas si Emmanuel Macron s'est immiscé dans les négociations entre le FC Séville et Amiens , mais c'est bien officiel : Paulo Henrique Ganso est prêté avec option d'achat aux Amiénois. Aussi fou que la rumeur Adriano au Havre il y a deux ans, sauf que cette fois-ci, c'est bien réel.Vous vous souvenez tous de Bébé, non ? Mais si, cet attaquant recruté par le Manchester United d' Alex Ferguson, repéré lors d'un mondial des sans-abris. Hé bien figurez-vous que désormais, l'intéressé va jouer sous le maillot du Rayo Vallecano pour la saison 2018-2019, et ce avec un contrat allant jusqu'au 30 juin 2021. Sympa, non ?AHHHHHH. Une recrue au PSG . Choupo-Moting ? Pas encore. C'est Juant Bernat qui vient d'être annoncé par le club parisien. L'international espagnol de 25 ans a signé jusqu'en 2021.OHHHHH. Hatem Ben Arfa passe actuellement sa visite médicale, avant de s'engager avec le Stade rennais, selon. Et vous, c'est quoi votre dernier souvenir d'HBA sur un terrain de football ? Fabio Coentrao est de retour au pays. Le latéral gauche quitte le Real Madrid (oui, il était encore là-bas) pour s'engager avec Rio Ave , son club formateur. Il été prêté au Sporting Lisbonne la saison dernière, où il a réalisé une saison pleine (44 matchs TCC). Voilà, on tenait juste à vous le dire.Le marché est fermé en Allemagne depuis plus de trente minutes ! Donc à part les retardataires de l'officialisation, c'est mort pour un petit panic-buy d'un joueur d'outre-Rhin ou pour y larguer un boulet. Tant pis.Dans le sens des départs à Nice Arnaud Souquet se barre à La Gantoise . Le latéral droit n'entrait pas dans les plans de Pat' Vieira. Pas de chance, le club belge a été éliminé de la Ligue Europa hier soir par Bordeaux . Pas de compétition européenne pour Souquet, la Jupiler League c'est bien aussi.Deux pistes pour Nice . Les Aiglons ont besoin de renfort et Ben Arfa n'a pas l'air d'envisager un retour. Du coup, ça pense à un autre ancien en Côte d'Azur : Younes Belhanda. Le Marocain est sous contrat jusqu'en 2021 avec Galatasaray , ce qui corse le dossier.a dévoilé un autre nom à l'instant, celui de Ryad Boudebouz . Le milieu offensif est toujours au Betis Séville . Par contre, il reste seulement quelques heures à Nice pour finaliser ses dossiers, donc il faudrait s'activer.Du coup, on file à Caen vu que ça bouge là-bas. Le club normand tient sa dernière recrue et c'est pas mal du tout. Après l'arrivée de Claudio Beauvue hier, le SMC a officialisé le prêt de Saïf-Eddine Khaoui, milieu de terrain de l'OM. Un bon petit joueur à la patte gauche soyeuse. La ligne offensive caennaise commence à avoir de la gueule pour la Ligue 1.AH BAH VOILÀ ! Enfin vite fait...Mais RMC confirme à l'instant une info du fameux compte Paris United : Jean-Christophe Bahebeck est en route pour signer à Utrecht . L'attaquant devrait donc ENFIN quitter le PSG après avoir multiplié les prêts aux quatre coins de l'Europe. Le bougre revient d'ailleurs d'une pige dans le club néerlandais, mais il n'avait joué que six matchs avant de se blesser gravement. Tu vois, ils ont toujours confiance en toi JC.Bon, ça dort un peu en Ligue 1 là. Aucun signe de vie du côté de Lyon , silence radio à Marseille et rien à se mettre sous la dent avec le PSG . Dépêchez-vous messieurs, il y a un alléchant Lyon Nice à 20h45 !Ciao l' Italie , bonjour la Turquie ! Et oui, après quasiment une décennie passée en Italie , entre la Fiorentina , la Roma, l' Inter et le Torino Adem Ljajic s'est envolé pour la Turquie . Le milieu offensif de 26 ans est prêté au Besiktas pour un an avec une option d'achat de 12 patates. Les supporters turcs vont devoir apprendre à bien prononcer son prénom. Pas simple.On ne fait pas qu'acheter à Monaco , on dégraisse aussi ! Après avoir réussi à mettre fin au contrat du grand Lacina Traoré sur le Rocher, voilà que l' ASM a officialisé la résiliation d'Elderson Echiéjilé. Il faut bien faire un peu de place sur les terrains d'entraînement de la Turbie... Bordeaux aurait trouvé un accord de principe avec l’ Atalanta Bergame pour le prêt avec option d’achat (de 6 M€) d' Andreas Cornelius etont relayé l'information, le géant danois tant moqué par Margotton et Lizarazu pendant la Coupe du monde est parti pour rejoindre la Ligue 1.ALERTE GROS COUP! L'artilleur lensois Cristian Lopez signe à Angers pour 2 saisons.HBA prend son temps, d'après. Le penseur, pas concerné par la clôture du mercato ce soir, se donne jusqu'à dimanche pour prendre une décision mûrie. Rennes Nice et maintenant Porto, écuries les plus proches du joueur, vont finir par s'endormir en attendant sa réponse. A noter que Rennes et Porto, à titre d'équipes européennes, doivent présenter une liste de joueurs qualifiés le 3 septembre prochain: le bout du tunnel approche quand même. Diafra Sakho et Kamil Grosicki vont s'engager avec Bursaspor! Le premier, arrivé en janvier à Rennes , a peu joué en Bretagne et inscrit 3 petits buts. L'attaquant sénégalais a passé sa visite médicale cet après-midi... En compagnie d'un autre ex-rennais! Kamil Grosicki, qui a peiné à exploser à Hull, va lui aussi avoir la chance de rejoindre Henri Saivet en Turquie Nuri Sahin signe au Werder Brême ! Le milieu turc de 29 ans change d'air après 6 saisons à Dortmund Florian Kohfeldt , coach du 11e de la dernière saison de Buli, a annoncé qu'il ne serait pas du voyage à Francfort demain. Il fera donc son apparition après la trève internationale.Un prêt de Yann Karamoh Bordeaux se précise. L'attaquant français de 20 ans passé par Caen , qui joue peu à l' Inter , est en quête d'une place de titulaire. C'est Nabil Djellit qui a confirmé l'information donnée par Gianluca Di Marzio plus tôt dans la journée. Bon, ok, c'est Nabil Djellit.Et si on ajoutait une recrue à Monaco ? Bah oui on en a seulement 25. Selon, le club de la Principauté pourrait prendre le Portugais Xadas , milieu de Braga , âgé de 20 ans. C'est pas lui qui fera augmenter la moyenne d'âge du groupe. Et dans le même l'attaquant de 28 ans, Lacina Traoré, a résilié son contrat avec les vice-champions de France Le retour de Clément Chantôme . Selon, le milieu de terrain de 30 ans, qui a résilié son contrat avec Rennes cet été, pourrait signer au Red Star (Ligue 2).On s'en fout mais l'attaquant Adama Niane quitte Troyes pour rejoindre Charleroi Belgique ). Le Malien de 25 ans restait sur deux saisons de pleines dans l'Aube avec 31 buts en championnat. Nîmes voudrait attirer le Rennais Faitout Maouassa selon. Les Crocos souhaiteraient un prêt pour le milieu gauche de 20 ans. Brest ) en route pour Lyon selon. L'arrivée de l'attaquant de 18 ans n'était prévue qu'à moyen terme, le club rhodanien a dû accélérer en voyant Valence poindre le bout de son nez.L'attaquant espagnol Sandro Ramirez a été prêté un an par Everton à la Real Sociedad . L'ancien joueur de Malaga et Séville est sous contrat jusqu'en 2021 chez lesBoyan Krkic souhaiterait quitter Stoke et négocierait avec l'Etoile rouge de Belgrade selon le quotidien espagnol. Et il disputerait donc la Ligue des champions dans le groupe C avec le PSG Liverpool et Naples . Son père ayant évolué à l'Etoile rouge, aurait-il voulu faire une Schmeichel ?Selon, le défenseur central valenciennois, Sikou Niakaté, pourrait signer à Rennes . Il serait prêté dans la foulée à VA jusqu'en janvier. Mais attention d'autres clubs seraient aussi sur les rangs dont le rival breton Guingamp L'appel de l'étranger. Vincent Bessat (32 ans) quitte Caen pour offrir ses services de latéral gauche à l'Arnothosis Famagouste ( Chypre ). Et ce pour un an (et une en option).Vincent Enyema et Lille se séparent d'un commun accord. Le gardien nigérian de 36 ans évoluait au sein du club nordiste depuis 2011.Vous vous voulez du brazilou ? Jailson Marques Siqueira rejoint Fenerbahçe . Le milieu défensif de 22 ans évoluait au Grêmio. Il doit encore passer sa visite médicale cela dit. D'un pays exotique à l'autre.C'est sans doute l'info sexy de la matinée, le milieu offensif Ganso serait proche de rallier Amiens selon le média brésilien Premium HD. Un prêt serait l'option privilégiée pour le joueur de Séville. Un profil correspondant au style Pélissier.À 27 ans, Adrien Regattin reste en Turquie . L'ancien Toulousain quitte Osmanlispor pour Akhisarspor qui joue la Ligue Europa. À vos souhaits.L'ancien Marseillais, Karim Ziani , quitte Orléans et devrait signer au Paris FC . Oui, à 36 piges.Bon les petits loups ça va ? Vous vous goinfrez bien avant de suivre les dernières heures folles qui s'annoncent dans ce mercato d'été ? Alors, on s'en doutait, au vu des déclarations de l'entraîneur du PSG Thomas Tuchel , en conférence de presse ce vendredi matin mais Renato Sanches ne quittera pas le Bayern Munich pour rejoindre le PSG . C'est l'entraîneur des Bavarois, Niko Kovac , qui l'a annoncé en conférence de presse. Je sais, c'est très triste, j'en suis tout émoustillé.L'attaquant hollandais du Spartak, Quincy Promes , file à Séville pour 5 ans ! La promesse d'un peu de folie en Andalousie (oui, celle-là était facile).Coup de clim à Lyon . Le possible transfert de Maxwell Cornet vient de capoter à Wolfsburg. C'estqui nous met au grain là-dessus. Il paraîtrait d'ailleurs que c'est l'OL qui retient âprement son joujou. Amusant n'est-il pas ?Tout baigne pour Aurélien Chedjou qui prolonge son idylle avec Istanbul, cette fois sous la forme d'un prêt à Başakşehir.Comme tout est lié, Bordeaux rentrerait à son tour dans la bagarre pour Yannis Karamoh, le jeunot de l' Inter , 20 piges. Pour explication, il y a match entre Bordeaux et Sainté, tout deux en quête d'un ailier polyvalent sur le front de l'attaque.Le saviez-vous Arsène ? Le défenseur central, Rachid Bouhenna, 27 ans, et formé à Sedan, vient de signer en D2 écossaise au Dundee United. Oui.Je ne sais pas si c'est le déjeuner, mais il est vrai que ça ronfle un peu pour ce. On attend Jean- Michel au tournant. Yannis Salibur serait déjà à Saint-Etienne selonpour régler les derniers petits détails de son transfert dans le Forez. Tremble Monnet-Paquet. Dortmund est sur le point de perdre son milieu à tout faire, Nuri Sahin . Certes, confirmé sur les réseaux sociaux, mais la question est : où ? Au Werder selon une flopée de médias allemands.C'est acté, le rêve d'un Thierry Henry Bordeaux s'estompe pour de bon. Comme rien ne lui a plu, il rembraye à la sélection belge, cette fois en tant qu'adjoint numéro 1 de Roberto Martinez. Oui, avant, il était numéro 2.Pour ceux qui se rappellent de Youssouf Mulumbu . L'ex-milieu parisien vient de signer au Celtic pour deux ans. Quant à Dembélé, RAS (hormis deux tweets de pleureuse).Le Madrilène Borja Mayoral est prêté à Levante si l'on en croit. Et mon petit doigt me dit que l'arrivée de Sanjin Prsić il y a quelques semaines n'y est pas pour rien dans cette affaire.Bon Adem Ljajić, l' Italie , ça commençait visiblement à lui taper sur le système. Du coup,prévoit un transfert du milieu offensif serbe du Torino au Beşiktaş dans les heures qui viennent.Le Pau FC commence à avoir de la gueule. Après le Messin Vincent Thill , c'est le milieu offensif du Téfécé, Quentin Boisgard , qui vient renforcer le peloton des Pyrénées-Atlantiques. Pau en Ligue 1 sous 5 ans ? On vous aura prévenu.TRAPP À FRANCFORT ! Comme prévu, c'est unsous la forme d'un prêt du portier allemand à l'Eintracht.Pendant ce temps-là, Moussa Sow annonce tranquillement l'arrivée de son gars sûr au LOSC Fenerbahçe . Malin.Comme Aulas semble de plus en plus réticent à traiter avec le «» du Celtic sur le dossier Moussa Dembélé, Pedro est pressenti pour rejoindre les. Il faudra par contre 20 millions d'euros pour arracher l'attaquant à Fluminense.Bon, même moi je l'avais loupé. Mais Thomas Foket rejoint les Rémois, contrat de 5 ans à la clé et 3,5 millions d'euros claqués. Cette courte vidéo de présentation du latéral droit de La Gantoise a dû, sans conteste, mettre l'eau à la bouche aux insomniaques. Nantes allume la mèche ! Le Troyen Charles Traoré, 23 ans, rapplique à la Jonelière pour un contrat de 3 ans après avoir évolué chez les B jusqu'en 2015. Un latéral gauche bienvenue pour doubler Lucas Lima Aux dernières nouvelles, Lacina Traoré est agent libre. L'attaquant ivoirien vient de rompre son contrat avec Monaco . Serait-il pas là le grantattakant tant souhaité par la direction marseillaise ?Salut à tous ! C'est donc parti pour cette énième et succulente édition de la dernière journée du mercato estival. Petit point de rappel adressé à ceux qui auraient roupillé durant ce magnifique été de coupe du monde : le marché anglais est clôturé depuis le 10 août, et celui italien depuis le 19 de ce mois. Français, Ibériques et Allemands sont donc toujours en course sur le champ de bataille. En résumé, si vous avez du mal à encaisser la première soirée cartable de la nouvelle année scolaire qui se profile, voilà ce qu'il faut savoir : Eric Choupo-Moting et Juan Bernat (qui l'eût cru) sont en bonne voie pour aller rejoindre Thomas Tuchel au PSG Rennes allume de mille feux cette fin de marché, Mbaye Niang vient de rejoindre son effectif tandis qu' Hatem Ben Arfa se rapproche tout doucement de la Piverdière, ça sent bon le prêt au Betis pour Giovani Lo Celso qui a été tout juste aperçu à l'aéroport de Séville et Monaco vient de ramener un champion du monde en petite finale, Nacer Chadli