Revivez la victoire du XV de France pour le Grand Chelem face à l'Angleterre

Il ne manquait que l'Angleterre au tableau de chasse 2022 du XV de France, pour aller chercher un dixième Grand Chelem. Au Stade de France, les Tricolores ont dominé leurs voisins (25-13), trop peu inspirés pour bousculer nos décidément très impressionnants Bleus. Un Crunch 2022 qui entre de fait au Panthéon de l'histoire du rugby français.

France 25-13 Angleterre

Par Paul Citron

J'en reviens pas les copains. La dernière fois qu'on a fait un Grand Chelem, les joueurs d'une autre Équipe de France s'apprêtaient à ne pas descendre d'un bus en Coupe du Monde.On y est les amis. On y est.Mathieu Lartot a commencé les hommages. Ça vaut tous les coups de sifflet finaux du monde, non ?Comme un symbole, en-avant du Capitaine Courage anglais, Maro Itoje, après une longue séquence. Ça fleure bon, très bon.Ouhlalilala Smith a bien failli la transmettre à l'ailier. On s'en approche à grands pas, quand même, et il est temps.Gabin Villière joue avec le, mais on s'en sort. Les Anglais reprennent du poil de la bête.Huit minutes. Huit.Ouuuuhhhhh on a eu chaud. Heureusement que ça se jette sous le ballon côté français, pour éviter un nouvel essai.Ceux qui aiment la friture, tapez « Joe Marler compilation » sur YouTube, vous ne serez pas déçus. Il fait des gros câlins.Les sorties de mêlée anglaises sont évocatrices. Quand ton ouvreur est paumé avec le ballon en main, c'est que ton équipe ne fonctionne pas. Prends ça, Eddie Jones.Aïe, une sortie directe sur un jeu au pied. Mêlée à 35 mètres de notre ligne, introduction Angleterre. Antoine Dupont pourrait donc faire des erreurs ?On a un classement des personnalités préférées des Français récent ? Si Antoine Dupont n'est pas top 10, c'est un scandale. Ou c'est juste que les sondeurs ne vont pas dans le Gers pour leurs enquêtes.Une pensée émue pour les cervicales des piliers, aussi.Une mêlée qui grince, le moment parfait pour jeter un coup d'œil à la Beaujoire. 0-1 Lille.Ça flotte, sur la pelouse du Stade de France. On sait pas trop ce qu'il se passe, c'est un peu brouillon. Sur cette mêlée, peut-être ?Celle-ci elle fait beaucoup de bien mon Gaël. T'es leen défense, y a pas à sourciller.Messieurs les finisseurs, comme on vous appelle, il va falloir répondre présent.D'ailleurs Courtney Lawes, ton plaquage sur Jules Plisson en 2015, personne ne l'a oublié de ce côté-ci de la Manche. Assassin.Mais quelle défense mes aïeux !! Lawes, Underhill, Slade, ils s'y cassent tous les dents.La pauvre Cécile Grès que Fabien Galthié ne daigne même pas regarder. Courage Cécile, t'es chouette.À condition qu'on ne leur file plus de ballons sur des en-avants.Même pas le temps d'être inquiet des offensives anglaises que Gaël Fickou pose ses paluches sur le ballon, et personne ne vient déblayer.On attendait nos petits Français sur les mêlées et les ballons en l'air, armes principales des rosbifs. Après une mi-temps, on peut dire qu'on répond présent. Le petit hic, c'est que Melvyn Jaminet laisse des points en route.Ce serait plus simple si le wokisme, ça voulait juste dire adorer Cameron Woki.La prise à deux Villière/Woki qui tue dans l'œuf le contre anglais ! On prend.Faut dire que le pilier gauche anglais, Ellis Genge, ça envoie du lourd aussi. Bébé Rhino, qu'on l'appelle. Et puis Marcus Smith vient de réduire l'écart, discrètement : 11-6.La chandelle de Ntamack a touché le fil de la caméra aérienne. Vous pensiez que ça n'arrivait qu'à vous au gymnase ? Et bah non.Antoine Dupont qui met la montagne Itoje au sol, et son coloc' (oui oui, coloc') Anthony Jelonch qui vient gratter. Lequel fait la vaisselle selon vous ?11-3 France ! Jaminet capitalise, c'est une bonne idée.La première ligne française est une arme de destruction massive. Les compères toulousains Baille et Marchand et le nounours Winnie Atonio, c'est ce qu'on appelle des gros.Penaud pénalisé ? Ça gronde dans les travées du Stade de France. Touche à suivre Angleterre, M. Peyper ne s'est pas fait des amis.Tour de grand 8 gratuit pour Melvyn Jaminet : merci, Jack Nowell. En espérant que l'arrière français soit en état de continuer.Marcus Smith, croyez-moi, c'est du solide. Il joue aux Harlequins, normal qu'il soit pas facile à croquer. 8-3 France.Idée d'analyse comparée : la France de Galthié, c'est le Liverpool de Klopp. Injouable en transitions.Vous avez déjà essayé de faire une touche à la Julien Marchand ? Vous allez vous rater, je vous préviens.Gabin Villière aime le chocolat, c'est Dimitri Yachvili qui l'a dit. Et pour contrarier Stewart, l'ailier géant d'en face, ce sera utile.Une mêlée enfoncée et une pénalité de notre Melvyn Jaminet national plus tard, ça fait 3-0 !AAAAAAAAAAAAAAhhhlàlàlàlà c'étaitderrière pour Fickou. Deuxième en-avant, sortez la colle de hand les amis.Et le premier contest français !!! L'inévitable, l'inégalable Grégory Alldritt à la manœuvre.Marcus Smith, c'est clair pour lui : aujourd'hui, on tape. Mais Jaminet veille au grain.Jelonch qui se troue, en-avant français. Mais la prise en l'air de Jaminet fait du bien, parce que ça ne devrait pas être la dernière chandelle envoyée par les Angliches.Arf c'te Marseillaise. Allez les Bleus.Un beaupour des Anglais qui évolueront comme suit : Furbank - Steward, Marchant, Slade, Nowell - Smith, Youngs - Underhill, Simmonds, Lawes - Isiekwe, Itoje - Stuart, George, Genge.: On applaudit à l'Ukraine et aux Ukrainiens, évidemment. Une pensée supplémentaire aussi pour Federico Aramburu, l'Argentin de Biarritz, mort ce matin dans des circonstances tragiques.Composition sans surprise côté français. Damian Penaudet remplace Moefana, unique changement par rapport au dernier match : Jaminet - Penaud, Fickou, Danty, Villière - Ntamack, Dupont - Alldritt, Jelonch, Cros - Willemse, Woki - Atonio, Marchand, Baille. Ça en jette.Je voudrais pas parler de malheur, mais même dans le cas où ça se passerait mal ce soir, l'exploit de la journée resterait la perf' de l'Italie, qui s'est génialement imposée au buzzer à Cardiff face au Pays de Galles. Première victoire en sept ans pour l'Italie dans le tournoi ! Matez-moi cette relance, c'est du Michel-Ange (Capuozzo).