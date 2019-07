Revivez la première journée de Ligue 2

Une hostile rencontre entre l'AC Ajaccio et Le Havre, l'En Avant de Guingamp qui reçoit Grenoble à Roudourou, Caen qui se déplace à Sochaux, l'AJ Auxerre qui rend visite à Rodez et Nancy qui souhaite démarrer du bon pied à domicile contre Orléans... La Ligue 2 redémarre maintenant, et c'est par ici pour la suivre depuis le début.

1

Les résultats de la première journée de Ligue 2 :

Par Antoine Donnarieix

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

pour l'ACA / Kadewere (75sp, 77).ET C'EST TERMINÉ À GUINGAMP !!! SUPERBE OPÉRATION GRENOBLOISE AVEC CE NUL SPECTACULAIRE !Allez tout est en train de se terminer là. On va en rester là...TERMINÉ À NIORT ! Belle victoire troyenne, avec la manière. Une victoire signée Batlles !Sincèrement, si on vous avait dit que Rodez et Chambly allaient s'imposer pour la première journée, auriez-vous cru à cela ? Hé bien ça vient tout juste d'arriver. Voilà.L'ambiance est tellement bouillante à François-Coty malgré une faible affluence... On aurait presque envie d'y être ! Toujours 2-2 !J'en profite pour passer une dédicace à Éléonore et Jonathan qui se rongent les ongles devant la télé... Allez courage, ça va le faire !Bon dieu, pas un but à Nancy ou Sochaux, vraiment ?ET ROUGE AUSSI À AJACCIO ! COULIBALY LAISSE LES HAVRAIS À DIX !CARTON ROUGE À CLERMONT ! LE CAPITAINE MBONE LAISSE SES COÉQUIPIERS À DIX ! C'EST TERRIBLE POUR LA BERRI !PENAAAAAALTY À AJACCIO ! COURTET PEUT S'OFFRIR UN DOUBLÉ... ET C'EST DEDANS !!! AJACCIO REVIENT À ÉGALITÉ !ET DE TROIS ! Doublé de Grbic !Penalty à Clermont ! Balle de 3-0 à suivre pour les Auvergnats. Châteauroux peut se retrouver lanterne rouge virtuelle...Je vais pas vous mentir, la sortie du HAC par François-Coty risque d'être très compliquée là. Affaire à suivre.ET BUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUT DU HAC !!! TINO KADEWERE MESDAMES ET MESSIEURS !!! LES ULTRAS DE L'AC AJACCIO SONT FOUS EN TRIBUNES !!! QUELLE TENSION !Bon, le match est enfin reparti à Ajaccio. Mais c'est chaud, chaud, chaud...ET LE BUT DE DJITTÉ !!! DOUBLÉ POUR LUI !!! 3-3 ENTRE GUINGAMP ET GRENOBLE, C'EST ÉNOOOOORME !!!ET C'EST BUT DE TINO KADEWERE !!! NOUVELLE CÉLÉBRATION HAVRAISE À LA MATETA !!! NOUVELLE BASTON !NOOOOOOOON ! QUELLE FRAPPE ENROULÉE DE BRYAN PELÉ POUR PERMETTRE À GUINGAMP DE REPRENDRE LES DEVANTS ! 3-2 !ET LE PÉNALTY HAVRAIS À AJACCIO !ET LA BELLE VOLÉE DE BENKAÏD À MARCEL-PICOT ! IL Y A DE BEAUX GESTES CE SOIR DITES-MOI !OOOOOOOOOHHHHH LA SIFFLANTE DE LIVOLANT QUI PASSE JUSTE AU-DESSUS DE LA LUCARNE CAENNAISE !!! C'EST CHAUD CHEZ LES LIONCEAUX !Ah oui, j'oubliais : Gaël Angoula arbitre Nancy-Orléans ce soir. Baptême du feu pour l'ancien footballeur professionnel. 0-0, aucun carton jaune donné. Pour l'instant, c'est un match bien maîtrisé.Bon, ça commence à chauffer à Ajaccio on dirait. Le Havre n'a pas dit son dernier mot.Ohlala, cette remontée grenobloise me va à ravir. Encore un but isérois et c'est le paradis. Merci messieurs !ET VOILÀÀÀÀ L'ÉGALISATION DE MOUSSA DJITTÉ !!! BAM BAM !!! 2-2 AU ROUDOUROU !!!ET BUT DE JAAAACQUES ! PREMIER BUT DE L'HISTOIRE DE CHEMBLY EN LIGUE 2, C'EST PAS BEAU ?OH LE PÉNO À VENIR POUR CHAMBLY CONTRE VALENCIENNES !ET BUUUUUUUUUT CLERMONTOIS !!! ADRIAN GRBIC RÉGALE !HÉ BAH VOILÀ IL SUFFISAIT DE DEMANDER ! Réduction de l'écart grenobloise à Guingamp, tandis que Bryan Mbeumo vient de planter le deuxième but troyen à Niort d'une somptueuse frappe. C'est sans doute le but de la soirée !On est reparti sur un rythme de sénateur là. Allez, on envoie des buts ?OUH LA FRAPPE NIROTAISE DE JACOB ! Belle parade de Gauthier Gallon.C'est la pause à Niort, mais pas encore de partout...Bon, et bah à cette heure-ci, Auxerre et Grenoble sont les deux bonnets d'âne. J'aime pas ça.ET C'EST BUT DE YOANN TOUZGHAR !!! 1-0 POUR L'ESTAC DE LOLO BATLLES !Pénalty pout Troyes grâce à un numéro de soliste de Kévin Fortuné !OOOOOH LE SAUVETAGE ORLÉANAIS SUR LA LIGNE DEVANT ANDE DONA NDOH ! INCROYABLE !Bon, on va dire que c'est juillet hein, mais l'affluence des stades ce soir, c'est assez tragique quand même.Toujours pas de faille dans la défense sochalienne pour Caen. Au moins, il y aura peut-être un ancien pensionnaire de Ligue 1 la saison dernière qui ne gagnera pas son premier match de championnat...ET BUT POUR GUINGAMP ! NOLAN ROUX VOIT SON PENALTY REPOUSSÉ PAR MAUBLEAU MAIS NGBAKOTO A BIEN SUIVI ! 2-0 !Balle de break à Guingamp. Adrien Monfray arrive à pleine vitesse et embarque Ronny Rodelin. C'est un penalty à venir.Changement de gardien pour Sochaux. Dur dur...Tiens, premier carton jaune de la saison pour Sekou Koundé de Châteauroux. Bravo à lui.Ouuuuuuh la tête de Salmier sur la barre niortaise ! Troyes pousse pour ouvrir le score.Pause fraîcheur à Nancy. Oui oui, Nancy. Vous avez bien lu. N-A-N-C-Y en L-O-R-R-A-I-N-E.ET BUT LE GUINGAMPAIS !!! MELLOT QUI OUVRE LE SCORE EN DEUX TEMPS ! Aïe.À Chambly, ça ne bouge pas. 0-0, le score qui fait zizir.OHLALALALA RODEEEEEZ FAIT LE BREAK ! VALENTIN HENRY POUR LE NUMÉRO DEUX !Rodez va vraiment créer la première surprise de la saison ? Que ce serait cruel pour l'AJ Auxerre de Furlan...POOOOOOOOOOO LA MINE DE RODELIN SUR MAUBLEU QUI BOXE CE BALLON !!! GRENOBLE SOUFFRE MAIS TIENT LE CHOC !!!Ah tiens, j'avais complètement zappé ce nouveau maillot orléanais. On dirait des abeilles, c'est sympathique.Oh, la belle combinaison corse ! On était tout proche du 2-0 !Du côté de Sochaux, on sent qu'un match nul contre Caen leur irait très bien. Sans surprise vu sa situation actuelle, le FCSM devrait jouer le maintien...BUUUUUT CLERMONTOIS INSCRIT PAS ALHASSANE N'DIAYE !!! Un tir dévié qui finit au fond !ET LE BUUUUUUUUUUUT AJACCIEN JUSTEMENT !!! Gaëtan Courtet ouvre le score d'une tête !!!Pour l'instant, aucun carton rouge à décréter du côté du stade François Coty à Ajaccio. Un bel exploit pour cette rencontre face au Havre. Souvenez-vous...POPOPOPOPOPOOOOO LE BUT RUTHÉNOIS !!!! Ugo Monnet ouvre le score !!! SENSATION À TOULOUSE !!!Entrée des joueurs sur tous les stades, notamment à Roudourou où l'immense Alain Giresse est présent en tribunes. ALLEZ GRENOBLE !