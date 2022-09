Revivez Pologne-France (54-95)

Parce que Vincent Collet a adopté la chatte à Didier, on ne pouvait pas manquer cette belle demi-finale de l'Eurobasket qui oppose l'équipe de France de Rudy Gobert et Evan Fournier à la Pologne, sans Lewandowski mais forte de son exploit contre la Slovénie au tour précédent.

Pologne 54-95 France

Par Clément Barbier

Allez, plus que cinq ! (51-95)Et si on allait chercher cette barre des 100 points ? (50-90)C'est quand même sacrément satisfaisant, un shoot à trois points réussi. On passe à +39 au passage. (46-85)La finale sera en même temps que OL-PSG dimanche... Misère... Plutôt Allemagne ou Espagne, au fait ? (43-82)Les 3 points de TLC :Vincent Collet s'est offert le luxe de procéder à une revue d'effectif pour terminer le match. Et l'avantage bleu qui grandit encore grâce à Mous' Fall ! (36-73)Sympa le caméraman qui fait un gros plan sur Zyskowski pendant le temps mort et qui dévoile par là même le mot de passe de ma Freebox. (36-71)Persuadé que Michalak avait fait carrière dans le rugby. Ou la pâtisserie. Comme quoi, on en apprend tous les jours. (36-69)Collet décolle : +31, Okobo encore une fois ! (34-67)Le troisième QT offensif des Bleus est impressionnant en attaque. Quasiment autant de points en 9 minutes que lors des 20 premières. (35-61)Vu que tout le monde a décidé d'être au rebond défensif et de mettre des paniers à trois points, une petite idée du MVP de cette demie ? (30-59)Trois nouveaux points d'Albicy, la Pologne rate derrière... Il y a comme une odeur de finale qui traverse les narines. (27-52)Ah ? Des arbitres de Ligue 1 officieraient donc à l'Eurobasket ? (25-48)Même le lob de van Persie face à l'Espagne n'avait pas une trajectoire aussi savoureuse. (23-48)Théorie : Zinédine Zidane a été cloné pour en faire un basketteur. (23-45)La super action des Bleus, conclue par Yabusele. Et initiée par Fournier, qui ajoute deux nouveaux points derrière ! (23-45)Deux points mais un lancer franc raté dans la foulée pour Yabusele, aka l'Adama Traoré (celui des Wolves) du basket. (20-39)Bien sûr que tu ne mérites pas de jouer tes JO dans un hangar. Ca fait +19 ! (18-37)On se dit qu'on est finalistes d'ici une grosse demi-heure ?Rudy Gobert. (16-32)Bon, faites rentrer Lewandowski histoire d'amener du poids devant. Rudy Gobert s'amuse, et c'est un régal. (16-30)(14-27)Cette grande perche de Rudy Gobert conforte un peu plus l'avantage bleu aux lancers francs avant de contrer... woow ! C'est pas Areola qu'il nous faut dans les buts au Mondial, c'est lui. (14-25)Quelle défense des Bleus! Encore et toujours au rebond ! (14-23)5 points donnés à la Pologne, Collet dit stop. Temps-mort. (14-22)Gobert s'accroche au cercle comme Deschamps à son président. (9-22)Faite offensive d'Elie Okobo et son numéro 0. La LFP l'aurait autorisé, celui-là ? (9-20)Temps-mort demandé par la Pologne ! (9-20)Oh, Evan, gourmand que tu es ! Tarpey suit l'échec, ça fait +8 ! (9-17)On est bons au rebond !Heurtel, le meilleur français du Real ? Quelle passe en tout cas pour donner 2 points supplémentaires - que dis-je, 5 ! Merci Guerschon ! (9-13)Deux lancers francs pour la Pologne, 1/2 ! (6-8)Suffisait de dire ça pour que la Pologne réussisse un premier tir à 3 points. (5-8)Pas adroits au basket non plus, ces Polonais.(2-8)Dommage, cette tentative bleue qui finit sur le cercle. Mais Albicy gratte la faute offensive sur la possession polonaise. Pour l'instant, on est bien. (2-5)Deux points de plus au compteur de Yabusele, et les Bleus manquent l'occasion de corser leur avantage sur la récupération. (2-5)Yabusele tente un shoot à 3 points : trop tard ! Ce qui faisait suite à un rebond offensif glané par ce même Yabusele. (2-0)Et les premiers points sont polonais. Derrière, la France perd le ballon... (2-0)Le V de départ de Vincent Collet :À la clé : une finale contre l'Allemagne ou l'Espagne. Derniers préparatifs pour les manieurs de ballons avant le coup d'envoi.C'est l'heure des hymnes à Berlin !Les Bleus ne réalisent pas un tournoi des plus convaincants, hein. Seulement 3(sur 6) de leur poule, prolongations arrachées miraculeusement contre la Turquie en huitièmes et l'Italie en quarts... Espérons que les basketteurs polonais soient aussi habiles face au cercle que leurs compatriotes Lewandowski et Zieliński face au but en C1 cette semaine.D'ici une grosse dizaine de minutes, Evan Fournier & co tenteront d'accrocher la finale de l'Eurobasket pour la première fois depuis 2013 (où TP avait conduit les Bleus au sacre). En face, la Pologne, qui a réussi à sortir la bande à Luka Dončić en quarts.