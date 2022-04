Reverra-t-on le vrai Neymar à Paris ?

Pour la première fois depuis qu’il a fait sauter le record du transfert le plus cher de l’histoire, la patience du Paris Saint-Germain avec Neymar semble avoir atteint sa limite. Pris en grippe par les ultras après l’élimination face à Madrid, il incarne aujourd'hui l’échec du projet du club. Le Brésilien, qui vient de fêter ses 30 ans, vit sans doute la pire saison de sa carrière sur le terrain, à des années-lumière du joueur fantasque que le PSG a signé en 2017. Mais a-t-il dit son dernier mot ?

Plus ses jambes de 20 ans

Neymar c'est Neymar, il n'y a plus d'espoir ?

Par Alexandre Aflalo

Lorsqu’il a foulé la pelouse du Parc des Princes le 13 mars dernier , Neymar Jr a dû avoir un sentiment de déjà-vu. Plus précisément des relents du 14 septembre 2019, et d’un match face au Racing Club de Strasbourg . Si les raisons étaient différentes, ce sont les mêmes sifflets qui ont accueilli le Brésilien, hué à chaque touche de balle et applaudi avec dédain lorsque, malgré tout, il a fait trembler les filets. À l'époque haï pour avoir tout fait pour fuir le PSG et retourner dans les jupons du Barça, il avait depuis apaisé sa relation avec les supporters, montré son attachement et son implication dans le projet du club, et même porté, sur le terrain, le PSG lors de matchs référence en Ligue des champions ces deux dernières années. Jusqu’à la défaite de trop sur la pelouse du Bernabéu, en 8es de finale retour de la Ligue des champions (3-1) . Et dans la tornade de questions qui a frappé le PSG à la suite de l’élimination, une ressortait en particulier : Neymar, symbole des échecs parisiens, peut-il encore briller au PSG ?À l'évidence, Neymar n’est plus le joueur qu’il était lorsqu'il est arrivé à Paris en 2017. Le Brésilien, dans la fleur de l’âge, sortait alors des meilleures saisons de sa carrière sous le maillot du Barça. Et il y a quelque chose de presque irréel à revoir des images de sa première saison sous le maillot parisien tant cette époque paraît lointaine, entre ses coups de rein auxquels aucun défenseur ne résistait, ses dribbles insouciants, son efficacité folle devant le but et ses coups francs téléguidés en lucarne. La réalité du Neymar de 2022 est bien plus terne : c’est un joueur qui, à 30 ans, paraît physiquement et mentalement émoussé par son aventure parisienne, marquée par l’enchaînement des déceptions et des coups durs, notamment des blessures longues qui sont toujours intervenues au plus mauvais moment et qui ont rongé l’innocence dans son attitude et dans son jeu., estime Vitorino Hilton, qui a croisé Neymar à six reprises sur les terrains français.En conséquence, c’est un Neymar moins alerte physiquement, moins provocateur, moins explosif, moins téméraire. Tout simplement moins Neymar. Un constat particulièrement évident quand on observe sa difficulté dans les un-contre-un, et son manque dedans l'exécution de ses dribbles. Une impression qui se confirme dans les chiffres : comme mis en évidence par le site Paris Stats Germain , Neymar ne réussit que 45% de ses dribbles en Ligue 1 cette saison, contre 67% à son arrivée en 2017, et il n’a jamais aussi peu tenté de dribbles par heure et demie de jeu que cette saison (7, pour 3,2 réussis). Bien qu’il reste l’un des joueurs qui réussissent le plus de dribbles en Ligue 1, l’impression d’une régression et d’un plus grand déchet dans son jeu semble bien réelle.La saison dernière, on avait pu apercevoir quelques bribes d'une réinvention du jeu de Neymar. Dans un rôle de numéro 10, qui avait par ailleurs montré l’étendue de sa complicité avec Kylian Mbappé. Un costume qui lui a été confisqué à la suite de l’arrivée de Leo Messi cet été. Cantonné dans un rôle d'ailier dans un 4-3-3 qui ne lui correspond plus vraiment, il apparaît, pour ceux qui le connaissent, muselé tactiquement., observe Hilton.Or, cette folie qui semble s’éloigner de Neymar est un aspect essentiel de ce qu'il est. Comme bien d’autres artistes du football avant lui, le Brésilien est un joueur émotionnel, qui ne peut pas et qui a de plus en plus de mal avec les années à forcer sa nature et son jeu pour performer. Neymar n’est pas une machine de guerre, c’est une montre suisse finement réglée qui fonctionne au plaisir et que le moindre rouage endommagé peut faire dysfonctionner.Alors, que reste-t-il de Neymar ? Sans cette joie essentielle dans son jeu, avec ce corps qui supporte de moins en moins son football, avec ce mental qui lui aussi résiste de moins en moins à l’épreuve du temps ? Il reste l’espoir, et la certitude que Neymar a encore des choses à prouver.Un agent qui connaît bien le Brésilien acquiesce, mais précise :Reste à savoir si Paris est le bon environnement pour voir renaître Neymar, vu l'ambiance délétère autour du club actuellement. Parallèlement, Doha ne semble plus le considérer comme un intouchable et serait prêt à lui ouvrir la porte Les bouleversements attendus au PSG cet été, s’ils n’impliquent pas le départ de Neymar, pourraient au moins lui profiter. Invité à remettre de l’ordre dans son projet sportif et dans sa philosophie de jeu, Paris aurait peut-être intérêt à mettre son numéro 10 dans les meilleures conditions pour qu’il soit plus épanoui, et que son aventure porte d’Auteuil ne se termine pas sur une immense frustration. Attaché au PSG et heureux à Paris, Neymar n’est peut-être plus le même joueur, mais il serait prématuré de l’enterrer, surtout à huit mois d’une Coupe du monde qui reste une source de motivation absolue pour lui et pour son entourage. Sous le maillot de la, le Brésilien est toujours brillant. Il serait plus que temps de faire revivre cette brillance sous celui du PSG.