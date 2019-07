Retour triomphal pour le trio arbitral camerounais après la CAN

#TeamDZ Le retour triomphal du trio arbitral camerounais au pays ! pic.twitter.com/nD8xPcw0Sn — DZfoot (@DZfoot) July 22, 2019

Original.Dans l'histoire du football, on a vu des perdants descendre les Champs-Elysées des quart-de-finalistes de CAN endiabler les rues d'Antananarivo et désormais, des arbitres défiler tels de célèbres athlètes. Oui, le trio arbitral camerounais de la finale de la CAN a reçu un accueil triomphal à son retour au pays. Drapeau sur le dos, médaille autour du cou et tout un peuple sur le bas-côté, les trois hommes, désignés à quelques heures du coup d'envoi mais auteurs d'une très bonne prestation, sont désormais des héros de la nation.De quoi réconcilier les fans de foot et leur cible numéro une.