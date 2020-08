Retour sur le printemps européen 2010 de l'OL

Il y a dix ans, l’Olympique lyonnais gagnait à Anfield, éliminait le Real Madrid et disputait une demi-finale de Ligue des champions, sans jamais vraiment rivaliser contre le Bayern Munich. On rembobine, avant les retrouvailles entre l'OL et le club allemand.

17

La fin d’un septennat

« Lors des trêves internationales, il restait très peu de joueurs à Lyon. »

Un OL porté par Lisandro

Le poteau d’Higuaín

« Ce soir, c'est à la vie, à la mort. On ne peut pas quitter ce stade sans avoir tout donné. N'ayez aucun regret. Bonne chance à tous. Signé Licha. »

Vidéo

Du grand Lloris pour éliminer Bordeaux

L’Eyjafjöll et les Mercedes Viano

Le triplé d’Olić

« Le Lyon de 2010 était sans doute le moins bon de toute la décennie depuis 2000, et pourtant, nous étions qualifiés en demi-finales. C’est bizarre, hein ? »

Par Florian Lefèvre

Propos de Gonalons, Bastos et Cissokho recueillis par FL, ceux de Govou par Antoine Donnarieix

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

C’était l’époque où Christian Jeanpierre rendait l’antenne à la fin des matchs de Ligue des champions, en disant :ouDans les grands soirs, il concluait même : « Les Experts, ce soir, ils étaient Lyonnais. » À la fin des années 2000, l’Olympique lyonnais avait l’habitude d’être le dernier représentant français au printemps européen, mais ses grandes heures semblaient passées. Lyon n’était plus le grand Lyon qui avait désossé le Werder Brême, champion d’Allemagne (en 2005), et fait trembler l’AC Milan, vice-champion d’Europe, jusqu’à la 88minute d’un quart de finale retour à San Siro (en 2006). Pourtant, c’est quand on s’y attendait le moins, après le départ de son capitaine emblématique Juninho, que l’OL a atteint pour la première fois le dernier carré de la C1.En 2009, les Girondins de Bordeaux tournent la page du septennat lyonnais. Troisième de Ligue 1, l'OL de Claude Puel doit passer par un tour préliminaire afin d’atteindre la phase de poules de la C1. L’occasion pour la nouvelle recrue Lisandro López de se mettre le public de Gerland dans la poche : l’Argentin, arrivé à Lyon après le départ de Benzema, plante quatre pions lors de la double confrontation contre Anderlecht (victoires 5-1 à domicile et 3-1 à l’extérieur) ! Un tour de chauffe qui permet à un espoir issu du centre de formation de débuter en pro : Maxime Gonalons. Le jeune Gone s’apprête à se faire un nom à Anfield.Dans le temple de Liverpool, lors de la troisième journée de la phase de poules, c’est lui qui égalise d’une tête plongeante, avant un deuxième but victorieux du joker César Delgado dans le temps additionnel, 2-1 pour l’OL., rappelle Gonalons. Le joueur de 20 ans a fait la paire avec Toulalan après avoir remplacé Cris sur blessure., complète l’actuel milieu de Grenade, qui se remet ces jours-ci du coronavirus.Même si Juninho et Benzema sont partis lors du mercato estival, Gonalons se souvient s’être faiten arrivant dans le vestiaire des pros., reprend le buteur d’AnfieldAcheté 24 millions d’euros plus quatre de bonus à Porto, une fortune à l’époque, Lisandro López plante 24 buts toutes compétitions confondues lors de sa première saison dans l’Hexagone., illustre son coéquipier d’attaque, Michel Bastos.Après avoir terminé deuxième de son groupe derrière la Fiorentina et devant Liverpool avec 13 points, l’OL doit se farcir le Real Madrid en huitièmes de finale. À l’aller à Gerland, l’OL domine les. César Delgado fait trembler le poteau en première période, et c’est Jean II Makoun qui ouvre le score après la pause au bout d’un rush solitaire et d'une frappe flottante en lucarne. Hugo Lloris préserve ensuite l’avantage des siens, remportant notamment un face-à-face avec Gonzalo Higuaín. L’attaquant argentin cédera d’ailleurs sa place à Benzema, ovationné pour son retour à Lyon.D’un naturel taiseux, Lisandro décide au match retour de motiver les troupes en inscrivant ce message - traduit par Cris et écrit par Vercoutre - sur le paperboard du vestiaire :Les Lyonnais ont aussi été piqués dans leur orgueil par certaines déclarations de leurs adversaires dans la presse. Mais l’esprit guerrier des hommes de Claude Puel ne fait pas tout. Dès la 6minute, Cristiano Ronaldo remet les compteurs à zéro en trompant Lloris d'un tir croisé du gauche en angle fermé. La soirée s’annonce longue. Puis surgit le tournant du match : parti dans le dos de la défense, Higuaín efface Lloris et frappe dans le but vide... mais le ballon heurte le poteau ! Lyon s’en sort très bien en rentrant au vestiaire à 1-0.À la mi-temps, Claude Puel change ses plans : Källström et Gonalons remplacent Makoun et Boumsong. De son côté, Manuel Pellegrini envoie des renforts de choix : Raúl et Van der Vaart. L’OL fait le dos rond, et à un quart d’heure de la fin, en pivot dans la surface, Lisandro décale Pjanić, qui fusille Casillas. Score final 1-1, qualification de l’OL., insiste Aly Cissokho.Pour la sixième fois d’affilée, le Real Madrid n’arrive pas à battre l’OL. Surtout, la Maison-Blanche sort précipitamment de la compétition alors que la finale allait se dérouler au Bernabéu.La suite, pour l’OL, c’est Bordeaux, qui a sorti un quasi-en phase de poules : 16 points sur 18 possibles, dans un groupe avec la Juventus et le Bayern Munich. La première manche de ce quart de finale franco-français se déroule à Gerland. Le match est enivrant en attaque et marqué par les sauvetages de Lloris. À l’heure de jeu, Wendel fracasse la transversale. C’était une balle de 2-2. Mais l’OL va finalement s’imposer 3-1 en marquant un penalty, converti par Lisandro, après une main de Chalmé sur une frappe de Cissokho.Sans ses tauliers offensifs Lisandro et Govou, suspendus, Lyon débarque à Bordeaux pour préserver son avantage. En fin de première période, Chamakh se jette devant la cage et réduit l’avantage acquis par l’OL au match aller. Un but de plus, et les Girondins se qualifieraient pour les demi-finales. Mais un Lloris impérial sauve Lyon en sortant du cadre une tête de Wendel. Pour la première fois de son histoire, le club de Jean-Michel Aulas se qualifie (victoire 3-1, défaite 1-0) pour le dernier carré de la Ligue des champions. Sauf que c’est peut-être la meilleure chance française qui est sortie de la compétition.Le 20 mars 2010, un volcan islandais, l’Eyjafjöll, est entré en éruption. Un mois plus tard, le panache volcanique forme un épais nuage qui contraint presque tous les avions à rester au sol en Europe. À défaut de pouvoir décoller, l’OL affrète une dizaine de Mercedes Viano noires pour rouler sur 700 bornes jusqu’à Munich., remet Sidney Govou. Sur le terrain, alors que le score est toujours vierge, les affaires de l’OL prennent une tournure favorable quand Franck Ribéry est expulsé à la 37à cause d’une semelle sur la cheville de Lisandro. Mais Lyon ne saisit pas sa chance., analyse Govou.Après la pause, Toulalan fait les frais de la compensation arbitrale en prenant un deuxième jaune sévère, mais évitable, au milieu du terrain. L’équipe de Louis van Gaal pousse, et Arjen Robben finit par marquer, sur une frappe contrée., euphémise Cissokho, qui a souffert dans son couloir.Des regrets, Lyon ne peut en avoir que sur le match aller, tant le match retour a tourné à la démonstration bavaroise., avoue Gonalons. Et c’est le Croate Ivica Olić qui profite de la suspension de Ribéry pour faire de Gerland son jardin en inscrivant un triplé. Défaite 3-0 à domicile, pour l’OL, la chute est douloureuse.conclut Govou, sept fois champion de France de 2002 à 2008. Il fait le parallèle avec l’équipe actuelle, avant les retrouvailles entre l’OL et le Bayern :Vrai. Mais ce format si particulier du final 8 de Lisbonne est aussi plus propice aux surprises. Et en plus, TF1 a pris soin de programmer un épisode d'en deuxième partie de soirée ce mercredi.