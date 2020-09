Fekir, pas encore royal

Plus d'un an après son arrivée au Real Betis, Nabil Fekir n'a pas complètement perdu sa place en équipe de France. Appelé en remplacement d'Houssem Aouar, le milieu offensif a pourtant réalisé une saison en demi-teinte chez le 15e de Liga. Mais l'arrivée de Manuel Pellegrini sur le banc du club andalou pourrait lui permettre de s'éclater davantage dans un collectif mieux huilé. Retour sur la première année de l'ancien chouchou de l'OL sur les terrains espagnols.

1

Fulgurances, inconstance et Ugly Betis

Pellegrini sous le charme

Par Clément Gavard

Propos de SS et NL recueillis par CG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il n'est jamais le premier auquel on pense quand il s'agit de coucher le nom des vingt-trois champions du monde 2018 sur un papier, mais Nabil Fekir fait (presque) toujours partie des meubles à Clairefontaine. La preuve, le milieu offensif a finalement profité du forfait de son pote lyonnais Houssem Aouar , contrôlé positif au Covid-19 quelques heures après l'annonce de la liste, pour décrocher une convocation pour les rencontres de Ligue des nations contre la Suède et la Croatie. Didier Deschamps aurait pu donner sa chance au prometteur Christopher Nkunku, un profil similaire à celui d'Aouar et un joueur en pleine bourre cette saison au RB Leipzig. Mais non, il a préféré sortir de son chapeau un habitué du château (23 sélections). Si Fekir a manqué quelques rassemblements, souvent à cause de pépins physiques, depuis l'aventure en Russie, il reste un soldat fiable pour le sélectionneur., présentait DD en novembre lors de la dernière sauterie en date des Bleus.Résultat, le joueur de 27 ans avait pu gambader cinq petites minutes sur les deux matchs face à la Moldavie et l'Albanie. Et pas sûr que sa saison en dents de scie au Real Betis lui permette de changer de statut chez les Bleus.Promis à Liverpool un an plus tôt, Fekir avait surpris son monde au moment de signer au Real Betis, modeste 10de Liga la saison précédente, en juillet 2019. Un drôle de choix motivé par deux choses : la dimension familiale du club andalou et la réputation du championnat espagnol., confiait Fekir àquelques semaines après sa signature.Plus d'espaces, plus d'attaque, plus d'amour ? L'ancien capitaine de l'OL était le chouchou du Groupama Stadium, il est devenu la coqueluche du Benito-Villamarín., rembobine Samuel Silva, journaliste suiveur du Betis pour leQue reste-t-il de cette première saison de Fekir sous le maillot? Des lignes de statistiques très honorables, déjà : sept buts et sept passes décisives en 32 apparitions en Liga, une moyenne de 2,4 tirs par match (le 4total le plus élevé derrière Messi, Benzema et Ávila), 3,1 dribbles réussis par partie (juste derrière Messi et ses 5,5) et cinq penaltys obtenus, un record cette saison., avance Nacho Liaño, journaliste pourMais Fekir a aussi brillé par son inconstance. Au Betis, l'international français a montré qu'il était capable de marquer à l'aller et au retour contre le Barça ou de livrer une prestation XXL face au Real Madrid , comme de passer totalement à côté d'un match contre un « petit » ou de se faire expulser en deux minutes face à Villarreal , souligne Samuel Silva.La faute aussi à un collectif pas très bien huilé. Sous Rubi, éjecté de son banc en juillet , lesn'ont jamais totalement maîtrisé le 4-2-3-1 (ou 4-3-3) - des systèmes bien connus de l'ancien Lyonnais - dans lequel Fekir avait la lourde tâche de faire oublier Lo Celso., développe Samuel Silva.Et si ça changeait ?Après une très décevante 15place en championnat, le Betis a choisi de faire confiance à l'expérimenté Manuel Pellegrini pour relancer la machine. Et le technicien chilien a immédiatement fait comprendre qu'il comptait sur Fekir pour la saison à venir :Une manière d'inciter le milieu offensif à prolonger l'aventure andalouse, alors que plusieurs clubs européens (Newcastle, Arsenal, AC Milan) lui feraient les yeux doux., se projette Nacho Liaño.En attendant, le joueur sous contrat avec le Betis jusqu'en 2023 a déjà pu régaler son nouveau coach lors des dernières séances d'entraînement avec quelques friandises, des buts etReste que sa convocation en équipe de France a pu surprendre., précise le journaliste Manuel Silva.Deschamps, lui, n'a jamais caché son affection pour le profil du joueur, allant même jusqu'à lui passer la brosse à reluire pour le rassurer quelques semaines après son choix de filer au Betis :Près d'un an plus tard, Fekir ne pouvait pas laisser passer une telle opportunité de se (re)montrer sous le maillot tricolore à moins d'un an de l'Euro. Car au mois de mai prochain, il n'en aura que faire s'il est le vingt-troisième nom posé sur la liste de Didier Deschamps.