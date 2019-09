Retour décisif pour Neymar

88

[VIDEO] De retour après 3 mois d'absence, Neymar frappe déjà ! https://t.co/HmQAGd85tp#BRACOL — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 7, 2019

Neymar un but, une passe dé'.Croire que Neymar a profité des longues tractations entre le PSG et le FC Barcelone pour prolonger ses vacances est une vue de l’esprit. Comme l’a dit Thomas Tuchel, son entraîneur à Paris, «» et l'a prouvé cette nuit.À Miami, le Brésil de Neymar et Firmino affrontait cette nuit la Colombie de Muriel et Zapata en match amical. Et cette rencontre signait le grand retour du joueur du PSG sur les terrains. Malgré son manque de temps de jeu, Tite, le sélectionneur, a aligné la star brésilienne d’entrée de jeu. À raison. Dans une rencontre très équilibrée, Ney a su sortir son épingle du jeu en inscrivant le deuxième but de lascellant la rencontre sur le score nul de 2-2.Neymar sera chaud, Neymar sera chaud, avec Paris et son maillot.