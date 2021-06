Reprise de la Liga le 15 août, le calendrier dévoilé

OFICIAL | La RFEF define los CALENDARIOS para sus competiciones. Las primeras fechas en conocerse son: Primera División Segunda División Primera RFEF Segunda RFEF Tercera RFEF Torneos RFEF Toda la información: https://t.co/ZKsR6KpP5j pic.twitter.com/pew2P6cwxn — RFEF (@rfef) June 28, 2021

Qui succèdera à l'Atlético de Madrid ?La Fédération espagnole vient de dévoiler l'intégralité des calendriers de ses championnats. LaLiga Santander commencera le week-end du 14 et 15 août 2021 et tirera sa révérence le 22 mai 2022.Autre information, et pas des moindres, le retour de la Supercoupe d'Espagne en Arabie Saoudite. Cette compétition se déroulera du 12 au 16 janvier 2022. Les demi-finales verront les Colchoneros défier l'Athletic Bilbao d'une part, et les deux meilleurs ennemis le FC Barcelone et le Real Madrid d'autre part.Quoi de mieux que de jouer à plus de 4500 kilomètres de chez soi pour rameuter énormément de supporters...